Un carril bici unirá ya la rotonda de la Cruz Roja con el Arpa de Santullano en Oviedo

La transformación del tramo urbano de la "Y" empieza a poder contemplarse en toda su extensión desde que, el pasado jueves, el equipo de gobierno inauguró el parque lineal y la pasarela peatonal de Santullano. Esa visita permitió también comprobar el estado de la otra fase a punto de culminar, la de la rotonda de Santullano, a la altura del Palacio de los Deportes, donde la transformación urbana también se ha hecho muy evidente con la desaparición del viaducto de Ángel Cañedo.

Al Ayuntamiento le falta ahora el desarrollo de la pieza correspondiente a la fábrica de armas de La Vega, donde está previsto que el tráfico se desvíe por detrás de la nave de cañones para proteger la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados. Para ejecutar este cambio falta todavía aprobar el convenio con Defensa, previsto para un Pleno extraordinario a finales de mes, y el desarrollo de un plan especial que llevará tiempo. A falta de poder impulsar esa transformación y ver ya los cambios de la reforma urbanística financiada con los fondos europeos, el Ayuntamiento ha decidido conectar, al menos, a los ciclistas y peatones en todo el trazado. Según explica el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, se está preparando ya un contrato para poder prolongar las pistas ciclistas y peatonales realizadas en el parque lineal y previstas en la rotonda de Santullano, hasta la nueva plaza de la Cruz Roja. Este trazado de pistas ciclistas y peatonales discurrirá paralelo a los muros de la fábrica de armas y servirá, indica Cuesta, para reforzar la dimensión de "calle" con tráfico calmado que persigue todo el proyecto de rediseño de la parte urbana de la "Y".

Arriba, el puente de Ángel Cañedo, antes y después de su demolición y con el estado actual de las obras. Abajo, otra comparativa de la transformación de la autopista en su enlace con Teatinos. / LNE

Este carácter peatonal y ciclable que ya se aprecia en el tramo inaugurado esta semana, y que está llenando la pista junto a la salida de Oviedo con cientos de usuarios, tendrá también su reflejo en el nuevo distribuidor de tráfico que está ya casi rematado a la altura del Palacio de los Deportes.

Sobre el terreno, el paisaje es uno de los que más se ha alterado con las obras. La nueva rotonda ha permitido mitigar un poco la diferencia de cota entre una y otra margen de la autopista, elevándose un poco en su zona central y con cierto grado de inclinación. De esta forma, la parte central de la nueva plaza, en la que la empresa Ogensa ya ha empezado a plantar algunas de las especies arbóreas previstas en el proyecto, funciona también como un mirador a un lado y otro de la "Y". En dirección Oeste, y con la desaparición del puente de Ángel Cañedo, la rotonda se asoma a la fábrica de armas de La Vega; al otro, se perfila una suave pendiente para entroncar con las nuevas sendas del jardín lineal.

El propio proyecto de la rotonda de Santullano, aunque esta parte todavía no esté desarrollada ni se aprecie sobre el terreno, destaca por incluir esas pistas peatonales y carriles bici, además de varios pasos de cebra para ir de un lado a otro de la vía.

Así, tal y como indica el proyecto, el nuevo distribuidor de tráfico entre Ventanielles y la Tenderina incluirá tres pasos de cebra. Uno saldrá frente al Palacio de los Deportes y atravesará la rotonda directamente. Otro la cruza en diagonal, desde los muros de la fábrica de armas hasta Los Prados. Por último, completa los circuitos la nueva alameda que sustituye al viaducto de Ángel Cañedo. Este paso, que estará regulado con semáforo y que en la actualidad está ya casi finalizado, entronca en Teatinos con el parque de Santullano en cierta forma se fusiona con él, dándole mayor entidad e incorporándolo a la nueva infraestructura.

Un paseo por la zona permite distinguir otros detalles. El mobiliario urbano que se ha instalado en la plaza destaca por su diseño ecológico, con un material que imita la madera y que está elaborado a partir de plástico reciclado. En el suelo, lo que parecen juntas sin rematar son en realidad otro detalle del proyecto: el pavimento tiene un sistema drenante que recoge toda el agua de lluvia y la reutiliza para el riego de todas las zonas verdes de la plaza.

Por otra parte, la portavoz del grupo municipal Vox, Sonsoles Peralta, cargó ayer contra el proyecto de la entrada a Oviedo, que calificó de "quiero y no puedo". "La entrada a Oviedo, sin duda, ha mejorado notablemente", razonó, "pero el pretendido espacio urbano se ha quedado a medias, con un parque que no deja de ser un corredor verde de dimensiones reducidas y un viario que nada tiene de calle urbana". Según Peralta, "el parque pensado como un gran espacio verde se ha quedado en un kilómetro y medio que no conecta con el centro urbano y carriles bici que no llevan a ninguna parte".