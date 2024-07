"Siempre busco una línea argumental en mis libros, aunque parezcan inconexos"

Virginia Gil Torrijos (Noreña, 1968) es economista de profesión, pero le puede su pasión por la literatura. Además de involucrarse con asociaciones como Tribuna Ciudadana, es autora de varios libros de poesía, aunque también escribe narrativa. Solo relatos y microrrelatos porque, dicho por ella, no se ve como novelista. Lo que sí le entusiasma a la premio "Poeta del Alba" de Candás en 2019 son los juegos de palabras, la naturaleza y la emoción. La escritora comenta sus impresiones sobre el lanzamiento de su último poemario, titulado "Lo ilusorio", que edita Adarve y que ha agotado su primera edición.

–Cuéntenos, en pocas palabras, cómo es su último poemario.

–Hay quien lo define como ecléctico, pero no creo que sea eso exactamente. Otra gente lo tacha de excesivamente volcado en los sentimientos, aunque no creo que sea tampoco así. En cualquier caso, lo que siempre busco es que haya línea argumental dentro de los poemarios que escribo, aunque, aparentemente, son inconexos. A mí me gusta, en mi fuero interno por lo menos, que haya una conexión. No sé si lo sé transmitir o no a los lectores, pero me gusta que sea así.

–Tuvo buena acogida, porque se agotó la primera tirada.

–Sí, tengo que hablar con la editorial para la segunda edición. No quedan ejemplares en las librerías; así, por lo menos, habrá para próximas presentaciones, aunque ya las tuve en Oviedo, en Gijón (la Semana Negra y el Poex), en Barcelona por Sant Jordi. Y en el Club LA NUEVA ESPAÑ A, donde hubo un recital poético con Chema Aladro.

–¿Qué pretende transmitir, pues?

–Un viaje hacia la ilusión. Puede ser la ilusión sentimental, la ilusión óptica. Hablo de muchos temas ilusorios que aparecen en la vida.

–¿Y cuál es esa línea argumental que comentaba?

–En este caso la conexión es formal, porque está basada en el alfabeto, de la A a la Z. Los epígrafes van desde lo angelical a lo zambullido, pasando por lo bello, cristalino, dorado, eterno, wagneriano, xenófobo, etc.

–Aunque escribe relatos, aquí todo son poemas.

–Todo poemas. Pero alguno sirve de base para algunas canciones que ha musicalizado Aladro. El primer poema es una canción. Es un poema raro, porque tiene hasta estribillo.

–Los lectores se van a encontrar cosas originales, damos fe.

–Hay poemas de todo tipo, desde visuales como "Lo dorado", que habla de un mar que "es de trigo, como puede ser tierra de campo" y está escrito en varias páginas, en perpendicular. Quería que hubiera reiteraciones y que diera la sensación de un mar amarillo, con letras de ese color y que el lector tuviera sensación de surcarlo, pero el libro está en blanco y negro (ríe).

–Busca mucho el juego con el lector, ¿no?

–Sí, porque si no me aburro de mí misma. También me gustan mucho los caligramas. O poemas sin verbos. O lipogramas, aquí hay uno sin dos vocales y dos consonantes.

–¿Enlaza de alguna forma con obras anteriores?

–Puede que con el último, "Desembarco", que también está agotado, tenga alguna conexión. También con otro que estoy a punto de terminar. En ellos quería resaltar el contexto con la naturaleza, la de Asturias, que nos acompaña y nos marca también el carácter. No es lo mismo vivir en el Mediterráneo que aquí. En los textos salen muchos acantilados, oleaje y un poso de rebeldía.

–¿Dará el salto a la novela?

–Escribir una novela me resulta muy pesado. Por mi forma de pensar, mi psicología, porque soy muy anárquica. A la novela no soy capaz de darle fin. Tengo pensado escribir algo de narrativa, pero transmutando el género. Creo que en la novela está todo demasiado encorsetado. Tienes que definir exactamente lo que quieres hacer y eso no tendría que ser así.

