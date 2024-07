La Policía de Oviedo fija como "prioritario" el control de la velocidad del tráfico en Santullano

La Policía Local vuelve a sacar a las calles el radar móvil y lo hace con una doble coincidencia. Se suma, por una parte, a una campaña de control de la velocidad del tráfico lanzada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y ayudará, por otra, a controlar y calmar el tráfico en la salida de Oviedo hacia Gijón por la antigua "Y", un tramo reinaugurado la semana pasada y que ahora es "prioritario" en este nuevo programa del área de Seguridad Ciudadana.

A pesar de que el kilómetro y medio de senda ofrece ya una configuración de bulevar, con sendas peatonales, juegos infantiles, aparatos de gimnasia y carril bici, y de que estos primeros días está lleno de usuarios, muchos de los conductores que salen de Oviedo en dirección Gijón y que enfilan la recta de salida una vez superadas las obras de la nueva rotonda de Santullano, lo hacen a velocidades muy por encima del límite de los 50 kilómetros por hora establecidos en este tramo.

Así lo ha podido comprobar, al menos, la Policía Local en las primeras pruebas para volver a poner en funcionamiento el radar móvil, realizadas la semana pasada. En solo media hora de controles, indican fuentes del área que dirige José Ramón Prado, se detectaron más de 40 vehículos que superaban hasta en un 40% el límite.

Prado: "La gente tiene que mentalizarse de que esa salida es una calle más, no puede pisarle"

El concejal, que este fin de semana pudo volver a patear la zona, ya inaugurada, en compañía del Alcalde, no descarta, como adelantó Alfredo Canteli, la instalación de radares fijos en este punto. No obstante, también los móviles volverán a instalarse en la salida, ya que es un lugar "prioritario" para el cuerpo. "La gente tiene que mentalizarse y concienciarse de que ese tramo es ahora una calle más de la ciudad, y que, por lo tanto, no pueden pisarle, no es una autopista, hay un límite de 50 kilómetros por hora".

Además de estudiar la instalación de nuevos radares para este punto, Prado advierte que el radar móvil volverá a funcionar en Santullano como ya lo hizo la semana pasada. Y no solo allí. El responsable de Seguridad Ciudadana explica que el radar móvil estuvo una temporada fuera de servicio para someterse a una serie de ajustes. Ahora el dispositivo vuelve a estar listo y regresará a las calles de la ciudad. "Lo que pretendemos es que la gente respete las normas, y por eso, para probar que no tenemos un afán recaudatorio, exponemos sin problemas los puntos en los que vamos a operar", explica.

Efectivamente, Prado detalla la lista de las ubicaciones en las que actuará el radar móvil a partir de hoy. El programa de actuación incluye una decena de puntos conflictivos que cubren casi todo el perímetro de la ronda urbana, excluyendo las zonas más céntricas. Desde el Oeste, el programa del radar móvil incluye el barrio de la Florida, la Avenida de los Monumentos y algunos tramos de Fuertes Acevedo. La conexión de González Besada con la Ronda Sur y su prolongación a través de esta última vía hasta llegar a la glorieta de Tarancón también estarán entre los puntos de control de esta semana en la zona Sur de la ciudad. Superada la calle General Elorza, que también se incluye en el listado de la campaña de velocidad del tráfico, habrá controles en Villafría y, más al norte, en Tenderina Baja, en la citada salida hacia Gijón por la "Y", en la Avenida del Mar y en Corredoria Baja.

La Policía local indica, a través de un comunicado, que esta campaña para volver a utilizar los radares móviles de velocidad en zonas identificadas como de alta siniestralidad en el municipio persigue "incrementar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico". El programa se enmarca en el Plan de Seguridad Vial desarrollado por el Ayuntamiento, "con el objetivo de proteger a los ciudadanos y fomentar una conducción más responsable". Las zonas de alta siniestralidad, explica Seguridad Ciudadana, han sido identificadas mediante "un exhaustivo análisis de datos de accidentes, reportes de la ciudadanía y estudios de tráfico realizados durante los últimos meses".

Esas áreas presentan un mayor riesgo de accidentes debido a factores como el exceso de velocidad, la alta densidad de peatones, la proximidad a centros escolares y la complejidad del trazado vial, explican los técnicos. Los dispositivos operarán en horarios y días variables, en diversas condiciones de tráfico y permitiendo una intervención más eficiente para sancionar los excesos de velocidad, concluyen en el área dirigida por José Ramón Prado.

