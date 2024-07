Premoño, en Las Regueras, celebra Santa Ana al galope

"No es solo una verbena por la noche, es un no parar desde el viernes hasta la madrugada del martes". Así resume Adriana Argüelles, presidenta de la Comisión de Festejos "Santa Ana" de Premoño, en Las Regueras, la celebración de las fiestas locales que desde el pasado viernes tienen en danza a vecinos y visitantes y que ayer hasta se echaron a galopar.

La jornada del domingo empezó pronto, a las 10.00 horas, con la ya tradicional Ruta Ecuestre, que llegó a su edición número diecisiete, reuniendo a casi 200 participantes, y que permitió conocer, un año más, todo el concejo. Argüelles explicaba ayer que otros años tenía un público más diverso, pues a la ruta se sumaban espectáculos de doma natural, llegando a contar con la participación de algunas eminencias de esta disciplina, como Santi Serra. "Ahora es más local, aunque participa gente de toda Asturias. Es una manera de hacer una ruta por Las Regueras y pasar un día con los amigos".

Un detalle de la procesión de Santa Ana. / Luisma Murias

El día continuaba con la misa y posterior procesión en honor de Santa Ana, celebrada en la capilla del siglo XV que se encuentra en la localidad. Ya por la tarde, empezaba la diversión para los más pequeños con los juegos infantiles y los hinchables que se habían organizado en el prau. A las 21.00 horas se proyectaba la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra en una pantalla gigante, para que se pudiera disfrutar del partido sin necesidad de abandonar la fiesta. Al acabar el encuentro estaba previsto que se iniciara la verbena, que corría a cargo del "Dúo Sensación". Con esto, se ponía punto final a la jornada dominical.

Vista general de la carpa de las fiestas de Premoño. / Luisma Murias

Adriana Argüelles celebró el éxito de todas las actividades que se han llevado a cabo y la gran afluencia de público, también para disfrutar de la parrilla y los postres caseros. "El viernes tuvimos a unas 40 o 50 parejas tanto en la brisca como en el parchís que desde las once de la noche hasta la madrugada estuvieron jugando". Un no parar de actividades para las que la comisión ha trabajado incansablemente: "Desde el viernes apenas me he podido echar", bromeaba Argüelles. El sábado se había celebrado el Campeonato de perros de rastro en modalidad jabalí, otro de los eventos más característico de las celebraciones en Premoño.

Para hoy, día grande, está previsto el reparto del lote asturiano, con su tradicional bollu preñáu, así como la posterior verbena. Fuegos artificiales y chocolatada cerrarán este periodo festivo en el que la diversión, la sidra, la comida y la música han sido los protagonistas.