Barbón asegura que "no cambió de criterio" ni renuncia a la Ronda Norte

Ni cambio ni renuncia. El presidente del Principado, Adrián Barbón, quiso despejar ayer toda duda sobre su compromiso con la Ronda Norte de Oviedo y afirmó, durante una visita en Gijón, que su gobierno "no renuncia a dar una respuesta de movilidad a la salida Norte de Oviedo".

Es cierto que el presidente regional no entró en los detalles de la infraestructura que en el Ayuntamiento solo cuenta con el respaldo de PP y Vox, pero aclaró que si la ronda no figura en esa alianza por las infraestructuras aprobada a nivel regional es solo "porque no había consenso entre los partidos y los agentes sociales".

Eso, explicó, no significa que haya "un cambio de criterio" ni que renuncie a buscar una solución a las entradas y salidas de la ciudad por la zona norte. Barbón expuso, para dejar claro su compromiso en estas materias, los 4 millones que el consejo de gobierno acaba de aprobar para la ampliación de las entradas a Ciudad Naranco en Luis Oliver. Estos proyectos, sumados a los desplegados por el gobierno central (dijo en alusión a Nicolás Soria) y a los del propio Ayuntamiento, tendrán un impacto en el tráfico de la ciudad y Barbón quiere esperar a ver cómo afecta a la movilidad en la zona norte.

Para justificar que no hay renuncia por parte del Principado el presidente regional se basó en la situación administrativa del proyecto, ante el que "no hay consenso y del que ni tan siquiera el Ministerio ha emitido la tramitación ambiental". Barbón expuso, en ese sentido, que Fomento debe "primero" resolver ese tramitación y ofrecer un resultado para ver "qué diferentes intervenciones tiene". En todo caso, el presidente del Principado dijo desconocer que existan nuevos proyectos por parte del gobierno central –"a mí no me han trasladado nada"– e insistió en que hay que esperar a que se resuelva el trámite del impacto ambiental y a que se tenga un resultado de todas las intervenciones que están en marcha en la ciudad para buscar "una respuesta sostenible".