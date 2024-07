Los ecologistas piden suspender las podas en Víctor Hevia

Los responsables de la Coordinadora Ecoloxista de Asturias le han pedido al Ayuntamiento que pare las labores de poda de árboles que se están llevando a cabo en la calle Víctor Hevia, en el barrio de Vallobín. Los ecologistas consideran que el verano no es época de poda "porque los árboles urbanos mitigan el calor de nuestras ciudades y se encuentran mas frondosos". La Coordinadora Ecoloxista recuerda además que "del 1 de marzo al 30 de septiembre es un periodo sensible para las aves por la época reproductora", por lo que "no se debería permitir ninguna poda intensiva durante estos meses". Los ecologistas aseguran que esta actuación demuestra que el Ayuntamiento de Oviedo no tienen ninguna sensibilidad con las especies de aves que habitan en esos árboles".