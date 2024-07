El PSOE pide "interlocución" al gobierno local para ser Capital Europea de la Cultura

La AMSO-PSOE (Agrupación Municipal Socialista de Oviedo) ha constituido un grupo de trabajo en torno a la candidatura para que Oviedo opte a ser en 2031 Capital Europea de la Cultura. En la reunión, celebrada en la Casa del Pueblo, el concejal Javier Ballina destacó que la formación echa de menos "una interlocución clara con el equipo de gobierno, ya que no sabemos ni qué área se encargará del proyecto". "En 2025 tendría que convocarse y no solo no tenemos proyecto sino tampoco la estructura", dijo el edil, que destacó que la candidatura es una propuesta del PSOE.

Llamó la atención también sobre que la participación ciudadana "es una exigencia del proyecto y será clave, pero la echamos en falta". El grupo de trabajo constituido ayer trasladará propuestas para que sean incluidas. Javier Ballina considera que la Capitalidad Europea de la Cultura es "la gran oportunidad para Oviedo", que podría representar un "elemento de crecimiento" desde el punto de vista económico.