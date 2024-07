Canteli, "desencantado" con Barbón por la Ronda Norte y la obra de la estación de Uría

El alcalde de Oviedo no tiene ningún reparo a la hora de darle un abrazo en público al presidente regional. Alfredo Canteli no esconde nunca la buena relación con su "amigo Adrián", pero tampoco se muerde la lengua si tiene que tirarle de las orejas a Barbón en asuntos que considera relevantes para Oviedo. Canteli está ahora "desencantado" con el presidente del Ejecutivo autonómico. Se ha enfadado con Barbón porque, según critica, no le ha informado de los "supuestos avances" que se han producido en los últimos días en relación a dos proyectos importantes para la ciudad: la Ronda Norte y las obras de reforma de la estación de trenes de Uría para estar a la altura de lo que ha supuesto la llegada del AVE a Asturias. "No entiendo nada", protesta Canteli.

El alcalde se explica. "Había ido a hablar con él –por Barbón– dos o tres días antes, le pregunté por la Ronda Norte y me dijo que ya me llamaría el consejero. Después me encontré en los medios de comunicación con que ya se había modificado el proyecto y con que el trazado de la carretera ya está hecho", dice. Alfredo Canteli se refiere a las noticias publicadas sobre los últimos movimientos del Ministerio de Transportes, que ha iniciado una modificación del estudio informativo de la Ronda Norte para que se incluya una alternativa que no se parece en nada a la que se barajaba hasta ahora. Esa ronda que ahora se pone sobre la mesa no tendría túneles en la falda del Naranco, de seis carriles se pasaría a cuatro y los pasos elevados serían sustituidos por rotondas en San Claudio, La Florida y Ciudad Naranco. Para más inri, esa modificación del estudio informativo se comenzó a forjar a raíz de una propuesta del Gobierno regional, que en una de sus alegaciones, entre otras cosas, pidió que la carretera se alejase de los monumentos prerrománicos del Naranco. "Todavía estoy esperando a que me informen de algo", afirma el alcalde de Oviedo.

Canteli también se disgustó cuando vio en las noticias que el Ministerio de Transportes, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), va a restaurar por completo la estación de trenes de la calle Uría para que esté a la altura de los cambios que ha traído consigo la llegada del AVE a Asturias. "También estuve con él –otra vez por Barbón– el día anterior a que saliese en los periódicos. Tampoco me había dicho nada y cuando lo leí parecía que estaba casi todo hecho y que las máquinas iban a comenzar ya a trabajar", señala Canteli. "Es curioso que nadie haya visto el presupuesto asignado para que se haga un proyecto o un estudio sobre esa reforma. Eso lleva un tiempo y tendrán que contar con el Ayuntamiento de Oviedo, así que cuando lo veamos ya diremos si nos gusta o no", recalca el alcalde.

Alfredo Canteli se mostró poco correspondido por Adrián Barbón en cuanto a lealtad institucional. "Nosotros luchamos por mantener una coordinación constante con el resto de las administraciones, sean del partido que sean. Creo que lo estoy demostrando por el presidente –de nuevo por Barbón– permanentemente", señala el primer edil. "Me da pena que las cosas no se coordinen", insiste Canteli.

El alcalde de Oviedo también aprovechó ayer para contestarle al PSOE, que le ha pedido al equipo de Gobierno que coloque pasos de cebra en la margen izquierda del bulevar de Santullano para que sea de verdad un bulevar urbano y los coches no pasen a velocidades que exceden con creces las permitidas. "Que dejen de confundir a los vecinos. Podríamos hacer todos los pasos de cebra que ellos quieran, pero irían contra una escollera. Se harán cuando se desarrolle la margen izquierda, ahora no irían a ningún sitio. Deberían felicitarnos por una obra que transforma totalmente la entrada de Oviedo y la conexión de los barrios, pero sólo ponen palos en la rueda y eso me da pena", señala Canteli.

El alcalde se sentró después en el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza. "El PSOE nos tiene impugnado el nombramiento de los alcaldes de barrio, pero su portavoz, en una entrevista reciente, habla de las excelencias de su padre, que había sido alcalde de barrio", dice Canteli. "Es decir, cuando Antonio Masip –exalcalde socialista– nombraba alcaldes de barrio estaba bien y ahora nos los impugnan. Hay que ser más coherentes", añade.

El Ayuntamiento renueva la flota municipal con 39 vehículos eléctricos e híbridos de la marca MG El regidor ovetense, Alfredo Canteli, y su segundo teniente de alcalde, el concejal Nacho Cuesta, estuvieron ayer en la plaza de la Catedral para presentar la nueva flota de vehículos municipales. En total son 39 –27 eléctricos y 12 híbridos– y están destinados a cubrir las necesidades de los diferentes servicios municipales, así que hay desde utilitarios hasta todoterreno pasando por furgonetas y vehículos destinados a Protección Civil. La renovación de los vehículos municipales –todos de la marca de origen Chino MG– llega tras haber firmado un acuerdo de renting con Cyasa. El contrato se firma por cuatro años y el Ayuntamiento pagará 270.868 euros anuales por el alquiler de la flota y algunos otros servicios, alrededor de 6.945 euros de media por cada uno de los vehículos. "Se trata de una apuesta más en el proceso de electrificación y de movilidad sostenible en el que está embarcado el Ayuntamiento de Oviedo", señala Nacho Cuesta.

