La Corredoria tiene ganas de rastro: "Está claro que servirá para revitalizar la zona"

Se nota que en La Corredoria llevaban mucho tiempo esperando por su mercadillo semanal. La próxima puesta en marcha del rastro, anunciada en exclusiva por La Nueva España, es la comidilla en el barrio y sus habitantes tienen ganas de que la actividad eche a andar. La idea inicial del Ayuntamiento es que lo haga antes de que finalice el año y comenzar con unos cincuenta puestos de venta, aunque el alto interés que ha despertado el anuncio de la apertura entre los ambulantes ha hecho que el Consistorio se plantee ir ampliando progresivamente el número de vendedores hasta convertir el mercadillo que se va a celebrar los sábados en la plaza del Conceyín en uno de los mejores de Asturias

Uno de los temas de conversación más repetidos ayer en La Corredoria fue sin duda el del mercadillo. "Me parece genial porque va a servir para que se modernice La Corredoria y yo creo que traerá bastante gente. Está bien porque así tenemos más cosas aparte de los supermercados y además le dará ambiente al barrio", asegura Paola Fernández mientras pasea por la plaza en la que se va a ubicar el rastro.

Todos los vecinos coinciden a la hora de defender que la llegada del mercadillo servirá para revitalizar el barrio, aunque alguno, como es el caso de Luis Antonio Fernández, va un paso más allá y también piensa en los comerciantes del barrio. "No sé hasta que punto los negocios y los comerciantes de la zona estarán de acuerdo, pero yo creo que será algo bueno para La Corredoria", afirma de igual forma. No en vano, el Ayuntamiento considera que el rastro va a servir de impulso para beneficiar a la hostelería o a otros negocios locales.

Aunque la mayoría de los vecinos apoya la iniciativa, algunos, como es el caso de Benjamín Correoso, ponen alguna puntilla. "La idea no está del todo mal, pero no sé si merece la pena ponerse en la plaza del Conceyín cuando tienen parado el edificio de la calle Juanín de Mieres", dice el hombre haciendo referencia al fallido mercado de abastos del barrio. Amelia Valderrey también tiene una opinión positiva sobre el inicio del mercadillo semanal. "Me parece genial que pongan aquí un mercado porque une mucho a las familias. Además es muy entretenido ir mirando los puestos", señala.

Otra idea que la mayoría los vecinos tienen clara es que el mercadillo reactivará la economía de La Corredoria. "Todo lo que sea reactivar la economía y que se mueva un poco el comercio yo lo veo bien. Traer gente a un barrio yo creo que siempre es interesante", apunta Cristina Alonso. Marisa Arias también se mostró favorable, ya que dice que será bueno para animar a la gente de la zona. "Yo estoy a favor, todo lo que sea positivo para el barrio y para animar a la gente me parece bien". Está claro que los vecinos de La Corredoria esperan con ganas el inicio del mercadillo semanal, y están deseando que comience cuanto antes.

La reacción de Vox

El anuncio de la apertura del mercadillo de La Corredoria también ha traído consigo reacciones políticas. Elena Figaredo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, aplaudió ayer la iniciativa municipal de poner en marcha el mercadillo, aunque exige que se aproveche el rastro para cuidar a los productos locales y pequeños productores, "tan castigados por el pacto verde europeo que fomentan PP y PSOE".

Elena Figaredo le pide al equipo de Gobierno del PP "que sea leal y a la vez solidario con los pequeños agricultores" y que articule "todo tipo de bonificaciones, ayudas y apoyos para al sector". Según sostiene, "sería un gran paso para conseguir que desde los mercados como el de La Corredoria lleguen a nuestros hogares productos de primerísima calidad que, además, son sanos". De esta forma, Elena Figaredo piensa que el Ayuntamiento de Oviedo "pondría su granito de arena para potenciar la agricultura ovetense y asturiana con el fin de fomentar el tan necesario relevo generacional".