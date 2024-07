Raimundo Alonso, el centenario que está como un guaje

Raimundo Alonso, zamorano de nacimiento pero ovetense de acogida, cumplió ayer 104 años. ¿Su secreto? Ni él mismo lo puede explicar: "No sé, hago lo que puedo, nada más". De todos modos, este ciudadano centenario tiene sus secretos: "Como productos naturales: tocino, torreznos... hay que saber apreciar las cosas buenas de la vida, que se pasa volando". Ayer le tocó cambiarlos por la tarta de cumpleaños, en la cafetería de toda la vida, el Café Débora, como lleva haciendo durante décadas. Así lo confirma Olga Álvarez, amiga del cumpleañero: "Nunca falla, siempre viene a echarse su café por la mañana y por la tarde".

Muchos de los asistentes se sorprenden al contemplar el número que coronaba la tarta de cumpleaños: "No los aparenta para nada, la gente no se lo cree", clarifica Casimira Alonso, su hija menor. Alguno de los presentes pregunta cómo hace para conservarse tan bien, a lo que Raimundo responde con una sonrisa: "Me hago masajes en la cara, así no me salen arrugas".

Está claro que Raimundo no se arruga ante la vida. 104 años dan para mucho. Nacido en Zamora, en Villalba de la Lampreana, trabajó desde muy temprano en labores de labranza y agricultura. Con el cambio de ciudad, buscó un trabajo distinto: "Pasé a ser funcionario, y estuve trabajando para el Ayuntamiento de Oviedo como transportista", explica. Al mismo tiempo, recuerda cómo "iba de un lado al otro con el camión, repartiendo lo que se necesitase". Al acabar su explicación, esboza una ligera sonrisa y concluye: "Que quede clara una cosa, yo nunca he tenido alas, pero vuelo".

Raimundo Alonso enseña su DNI. / Luisma Murias

Más de setenta años en la ciudad, pero con la misma tradición de bajar a por su café al mismo sitio de siempre, el de toda la vida. "Todos los días, a las 11, está preparado para salir, es muy activo, y cuando vamos andando por la calle él siempre va el primero, por delante de los demás", comenta con asombro su yerno, Agustín Díaz. Sin contar con algún problema de vista o de oído, Raimundo llama la atención por su resistencia y una salud de hierro: "Está perfecto, no le pasa nada", añade Díaz, quien se sorprende por su "impresionante mentalidad, tiene muchísima energía y siempre quiere hacer muchas cosas".

A pesar de lo extraordinario de su edad, Raimundo es un hombre sencillo. Lo mismo cuenta por qué son más ricas las bellotas que las castañas que recuerda los tiempos en los que conducía coches y camiones. "Tiene una memoria que no es normal, estás hablando con él y es capaz de recordar hasta los detalles más pequeños de su infancia", apunta Díaz. Su yerno también recuerda cómo "un día que se tuvo que quedar en casa porque estaba enfermo acabó memorizando el número del carné de identidad, y aún no se le ha olvidado".

Su capacidad para recordar no es la única virtud que posee Raimundo: "Tiene un gran sentido del humor", apunta Angelita Alonso, una de sus hijas. Al preguntarle cómo acabó viviendo en Oviedo, responde con una sonrisa de oreja a oreja: "Por equivocación", lo que causa la carcajada de los asistentes a la celebración.

Raimundo también es capaz de hacer que cualquiera que le preste oídos aprenda algo. Sus ojos brillan al recordar su época en el campo: "Es importante saber sobre agricultura", comienza. Rememora con cariño los tipos de madera, los árboles y los cultivos. Sus seres queridos lo escuchan como si se tratase de un profesor que imparte una clase magistral. "Yo he vivido mucho, a veces hubo momentos duros, es verdad", añade al hacer una sinopsis de su vida. Algunos de ellos eran "momentos ya lejanos, como la guerra, y otros no tanto, como la pandemia que vivimos hace no mucho", aporta con una ligera mueca de tristeza.

Su apretón de manos es recto, firme, incluso impropio de una persona de su edad. Cuando llega la tarta se levanta para abrir hueco en la mesa, que mueve él mismo. Cada vez que alguien venía a felicitarle se incorporaba y se ponía de pie. No son pocos los que se acercan a charlar un rato con Raimundo, que se nota que tiene la amistad y el cariño de su gente, y más en un día tan especial como fue ayer. Tras disfrutar de un buen pedazo de su tarta, se levanta y concluye contundente: "Y por muchos años más".

