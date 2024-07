Enrique de la Madrid (Ciudad de México, 1962) es un abogado y político mexicano. Hijo del que fuera presidente del país azteca entre 1982 y 1988, Miguel de la Madrid, es una de las caras más reconocibles del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue diputado del Congreso de la Unión, director general de Banco Nacional de Comercio Exterior y secretario de Turismo. Tras participar activamente en la coalición "Fuerza y Corazón por México" que se presentó a las elecciones mexicanas en junio, pasó por Oviedo por sus lazos familiares con la familia asturmexicana de los Prieto.

–¿Qué le trae por Asturias?

–Pues que los padres de mis dos suegros (el chelista Carlos Prieto y la hija del arquitecto Luis Prieto Bances, María Isabel Prieto) son de Oviedo. Estamos haciendo un viaje familiar, coincidimos con ellos y tenían mucho interés en que conociéramos la ciudad originaria de sus padres. Y hemos visitados sitios como el paseo del arquitecto Prieto Bances. Así que el motivo es familiar y turístico.

–Acaban de pasar por la elección presidencial en México. ¿Cómo valora el resultado?

–A la oposición nos pareció sorprendente, sobre todo por la dimensión de la victoria morenista (casi el 60% de los votos). Tristemente, creo que en México ya no vivimos en una democracia plena y que el análisis más correcto es que no fueron elecciones democráticas. El ejemplo que a mí me gusta poner es que no tiene sentido analizar un juego donde un equipo tiene quince jugadores y el otro cinco; donde el árbitro no participa. Es ridículo analizar algo así. El gobierno que está por salir lleva todo el sexenio utilizando recursos públicos para promover a su partido y amenazando a la gente con que les va a quitar los programas sociales. Evaluar un juego con tanta inequidad es incorrecto.

–¿La oposición que postura va a tomar?

–Hay que empezar por aceptar que hay partidos que ya no le resultan atractivos a la gente, algo que influyó en los resultados. Si quieres tener democracia en México, hay que tener oposición, algo que pasa por construir una alternativa atractiva para la gente. La otra opción es dejarlo pasar y permitir que en México ocurra lo mismo que en países como Venezuela o Nicaragua. Son cosas que siempre digo que no es imposible que pasen en México, aunque hay muchos mexicanos ingenuos que creen que no. Hay una tendencia populista o fascistas en el mundo y México no está exenta. Somos vecinos de lo que pasa en EEUU, que es una tragedia. En una de las potencias más grandes del mundo hay un candidato que está lamentablemente que está en una situación de salud mental por edad y el otro tiene no s cuantos delitos en contra y puede ser presidente de los Estados Unidos. Ese es el mundo que estamos viviendo.

–¿Qué piensan que va a ocurrir con el nuevo Ejecutivo?

–Es muy difícil que un Gobierno con ideas tan anquilosadas y poco actualizadas pueda dar buenos resultados. Lo que habría que mirar es la tasa de crecimiento económico. Solo crecemos el 2% anual mientras que en población aumentamos cada año millón y medio. Así no hay forma de resolver la pobreza ni convertirnos en un país de clases medias. Luego miro a la India y crece un 7% anual. ¿Qué nos pasa a los mexicanos? ¿Somos tontos? ¿Incapaces? Tenemos el problema de que con ideas viejas no podremos aprovechar el entorno internacional favorable y nos quedaremos con un país mediocre y con una generación perdida.

–¿Y a nivel personal qué postura tomará?

–Este viaje también me ha servido para la reflexión y entender que cada uno tiene que entender sus circunstancias. Creo que debo trabajar en construir un vehículo de oposición más fuerte. Pero hay que entender que vives etapas y que el mundo tiene una tendencia polarizada. En México gustan los caudillos y los gobiernos hegemónicos, no hemos madurado lo suficiente para entender que la democracia es el mejor camino. En México la democracia plena apenas tiene 30 años y ya la queremos desechar. Hay que entender el momento y sin amarguras no dejar de denunciar el peligro de tomar caminos equivocados. Y que conste que algunos hemos señalado otro camino y respetamos que otros quieran tomar el equivocado, pero no pararemos de advertir de lo que puede ocurrir. No hay que perder el entusiasmo. Es un momento complicado, pero hay alternativas positivas y hay que marcar los dos caminos: democracia y prosperidad o pobreza y régimen autoritario.

–¿Y sobre "Fuerza y Corazón por México", la coalición con la que concurrieron a elecciones el PRI junto al Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)?

–Va a ser difícil que se mantenga, porque si hubiera sido exitosa todos tendríamos un argumento para que así fuera. No habiéndolo sido es muy fácil que no se justifique que sigamos juntos, como pensamos inicialmente. Estamos en un camino de transición y análisis. En el de construir, como decía, nuevos vehículos porque los anteriores están agotados.

–Tuvo aspiraciones para ser candidato presidenciable. ¿Qué nos cuenta sobre esa experiencia?

–Evidentemente esas opciones, en el corto y el largo plazo, ya se han alejado (ríe). En parte jugué ese rol porque cuanto más visible eres, más puedes empujar a tus ideas. Eso iba más allá de un interés personal, porque creo que defiendo las ideas correctas. Democracia, prosperidad, progreso. Y hay que reconocer que tiene que haber en el mundo más oportunidades y más justicia. Porque está siendo un mundo muy injusto y uno entiende que haya mucho resentimiento y rencor, que no son la respuesta para salir adelante. Uno no decide lo que le pasa, pero es responsable de qué hacer con lo que le pasa. En México muchas personas nacen con escasez de oportunidades y pobreza, pero el resentimiento no suple. Hay que hablar directo, en el populismo le hablan al pueblo con mucho cariño, pero lo maltratan todos los días. Le dicen que es sabio, pero le dan migajas y los gobernantes se quedan todo. Así que hay que decir las cosas, pero decirlas bien.

–¿Qué opinión tiene sobre la reciente asamblea del PRI?

–He tratado de descansar y no leer mucho estos días, pero cuando estás en un proceso electoral no puedes hacer modificaciones en los estatutos de un partido, como ha hecho Alito (Alejandro) Moreno. El proceso no ha terminado, es cierto que la reelección fue el 2 de junio, pero todavía hay impugnaciones no se han resuelto. Me parece que esa asamblea es ilegítima y muchos dirigentes y miembros del partido han presentado requisito de nulidad. Los japoneses por menos se suicidaban, haciéndose el harakiri por su honor y en México tratan de reelegirse. Eso habla del deterioro del concepto del honor y la dignidad que tenemos allí hoy en día. Si das malos resultados te retiras un rato y no te tratas de reelegir.

–¿Alguna reflexión final?

–Hay que tomar cierta distancia de las cosas. Este viaje ha sido para mí muy útil. El otro día pasamos por Turquía y vi el maravilloso aeropuerto de Estambul. En México hace cinco años estábamos construyendo el que podía haber sido el aeropuerto más moderno del mundo desde entonces. Los turcos sí pudieron, nosotros no. Me preocupa que está volviendo a salir el mexicano que no puede, el mexicano chiquito, el sombrerudo, cuando pensaba que éramos un mexicano que aspiraba a más. Aunque son muy críticos en España, sus últimos 40 años han sido espectaculares. No éramos muy diferentes en los 70 y 80, lo que han hecho es espectacular. Me entristece que se nos vaya la oportunidad de tener un mejor país, pero espero que consigamos remediarlo.

