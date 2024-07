La dulce historia del carbayón cumple cien años: un icono de Oviedo en plena forma

José Juan de Blas aparta de su ubicación habitual una de las centenarias mesas de madera del establecimiento que su familia regenta en el número 7 de la calle Jovellanos desde 1914: "Camilo de Blas". Mientras el dueño de la pastelería confiesa, bromista, que le "vendía la moto" a los turistas con que esa mesa era "en la que se sentaba Franco". Su hija, la gerente adjunta, Paloma de Blas, se afana en traer unas bandejas de su icónico pastel para usar la mesa como lienzo y dibujar con ellos un número mágico: el 100. Porque uno de los más célebres dulces que nacieron en Oviedo, el carbayón, cumple un siglo de vida desde que se puso de largo,en la primera edición de la Feria Internacional de Muestras de Gijón. La ocasión exige soplar las velas del aniversario de un pastel que levanta pasiones como icono de la capital y que agranda cada año su fama, a la par que las cifras de ventas.

Proceso de elaboración de los carbayones. / Luisma Murias

"Todo empezó en 1924, aunque yo no estaba allí para asegurarlo", dice, siempre sonriente, José Juan de Blas. Por su puesto que no estaba, porque nacería 26 años después de que el alcalde de Oviedo encargase a su abuelo, José de Blas, que elaborase un dulce que pudiera enarbolar la bandera ovetense en la muestra gijonesa. Un reto que no estaba exento de rivalidad entre las dos ciudades asturianas. "Un pique, pero de los sanos", puntualiza De Blas.

Dicho y hecho. Volviendo a 1924, José de Blas se puso a probar con el maestro obrador, José Gutiérrez. El hombre, todo sea dicho, era un fuera de serie. "Mi abuelo le dio un billete a Nueva York en los años 30 y le dijo ‘lárguese’". Eran tiempos revueltos en política y venían a por él. Con la maleta y lo puesto llegó a la ciudad de los rascacielos y estuvo tres años como jefe de repostería en el Waldorf Astoria, hotel muy renombrado. Aunque parece que quizá no fue casualidad.

Imágenes del proceso de confección del carbayón. / Luisma Murias

"Se baraja que había una relación comercial, tengo ciertos indicios de que se llegaron a mandar carbayones allí", explica De Blas padre por ciertos comentarios escuchados a su abuelo en los que hablaba de enviarlos a Nueva York en "armarios con motor" que "conservan las cosas". O sea, frigoríficos. El carbayón habría cruzado el charco hace 90 años.

Volviendo a su creación, el célebre dulce no salió a la primera, hubo pruebas y tuvo rivales en las bambalinas de la pastelería. Pero los barrió a todos, dentro y fuera del obrador. "Cuando estaba listo lo llevaron a la rebotica de la farmacia, donde se hacían las tertulias, y gustó a todos", relata De Blas. Todo salió a pedir de boca, pero aún faltaba el otro par que ha hecho mundial a esta sabrosa mezcla de hojaldre, almendra y yema: el nombre. "Alguien, el más creativo, dijo, ‘hombre, vais a llevarlo a Gijón, a la feria, ¿Cómo nos llaman a los de Oviedo? ¡Carbayón!’", narra José de Blas, que cuenta la historia mejor que si hubiera estado allí. Y así se dio a luz a una leyenda de la repostería que, no obstante, ha conseguido su bien ganada fama por méritos propios a través de las décadas.

José de Blas sigue hablando, bajo la atenta mirada de su hija, y admite que el tirón del pastel también recae en los ovetenses, que "somos muy de lo nuestro y tiramos de ello como los que más". Así es normal que la gente ya asocie el nombre y el gentilicio más al pastel que al árbol. "Muchos turistas entran en la pastelería pensando eso y yo les cuento la historia del roble"; y José de Blas se lanza a recitar de corridillo los versos con los que el diario también llamado "El Carbayón" honró la memoria del árbol que "seiscientos años con vida, y cayó sin compasión; bajo el hacha fratricida de nuestra Corporación".

Carbayones listos para su venta. / Luisma Murias

La competencia ha intentado derrotar a este sueño repostero hecho realidad creando otros "iconos" que le sustituyan en las preferencias de los llambiones. En todo caso, en su centenario el carbayón no solo se mantiene en lo alto de la dulcería local, sino que multiplica sus cifras de venta. "Hacemos una media de 400 unidades al día", afirma Paloma de Blas, que se encarga de servir los números, mientras que su padre es más de las historias. Según la demanda pueden ser muchos más, sobre todo en verano. Han llegado a doblar la producción sacando 800 al mostrador y también han alcanzado, en alguna ocasión, 1.000 al día. Cifras mareantes.

Mientras tanto, el mercado también se abre. Fuera de Asturias los carbayones se venden en diversos puntos de venta nacionales. El último hito "más importante" es su acuerdo con las tiendas del Corte Inglés Gourmet y con el Aeropuerto de Asturias. "Funcionan muy bien, lo sabemos porque siguen pidiendo y es buena señal", manifiesta la gerente, que también recuerda a los asturianos de la diáspora y confía en su fidelidad a la hora de comprar. Otra área de negocio relevante en 2024 es el mercado online, que despuntó después de la pandemia y que, a día de hoy, representa el cinco por ciento de su volumen de facturación, con envíos a toda España.

Padre e hija trabajan codo con codo desde hace unos años y se consideran "un equipo" donde cada uno desarrolla un rol. Algo habitual en Camilo de Blas, donde suelen convivir dos generaciones a la vez. Para la hija es algo "muy bueno" que permite llegar a clientes, a su vez, de "varias generaciones".

Sus apariciones en televisión y en el cine han atraído a mucho público: son la pastelería favorita de José Andrés, atrajeron al chef Mario Batali –les dijo que "los venden muy baratos"– y sedujeron a Woody Allen en "Vicky, Cristina, Barcelona". "Cuando la gente viene por aquí y busca un pastel de referencia, ese es el carbayón", dice orgullosa Paloma de Blas. "Es un pastel que trasciende fronteras", continúa. Y no le falta razón porque este dulce lleva cien años levantando pasiones. Y lo hace a pedir de boca.

