El gran hito de una academia de Oviedo: todos sus alumnos sacan plaza en una difícil oposición y una de ellas con la mejor nota de España

Opositar es duro, pero el sacrificio muchas veces tiene recompensa. Así ha ocurrido con la totalidad de un grupo de opositores que recibían clase en una academia ovetense: los siete superaron los difíciles exámenes para conseguir una plaza como interventores tesoreros en algún ayuntamiento del país. Y, por si fuera poco, una de las opositoras, Lucía Sánchez, consiguió la mejor nota de España, lo que la coloca coronando el orden de preferencia para elegir destino. Los dos hechos, ambos de gran mérito, son prueba suficiente para afirmar que los mejores opositores, los de pata negra, se hacen en Oviedo.

"Aún no tenemos ni idea de qué destino vamos a tener, aún no han salido", explica Lucía Sánchez, la mejor nota del territorio español. La ovetense de 26 años, que estudió el Doble Grado en Derecho y Administración de Empresa en la Universidad de Oviedo, está a la espera de que salga publicada la relación de plazas, algo que se prevé ocurra en el mes de septiembre. Junto a la laureada opositora, y con las mismas dudas, se sientan otras tres compañeras del grupo de los aprobados: Sandra Valdés, de Pola de Siero; Laura Díaz, de Gijón, y Mercedes Álvarez, también de la capital de Asturias.

Sánchez acabó sus estudios universitarios en el año 2020, en pleno confinamiento y sin tener muy claro por donde enfocar su futuro profesional. El sector privado pasaba por un momento "difícil", afirma, así que se lanzó a la aventura opositora como interventora-tesorera. "Quería algo que tuviera las dos ramas y estaba entre Hacienda y esta", comenta, aunque lo que decantó la balanza fue la orientación que le dieron en la Academia Asís, de Oviedo, que es en donde el grupo recibió la preparación.

Las cuatro tienen un punto en común que admiten con plena sinceridad: lo de opositar a este puesto no es algo vocacional. La decisión de hacerlo tampoco se ha visto influenciada por conocer a alguien de esta área municipal, porque, de hecho, no descubrieron "realmente" cómo se desenvuelve un interventor-tesorero hasta que aprobaron la oposición. "Mi padre es abogado y conociendo la profesión tenía claro que no quería hacer lo mismo", admite Sánchez. Su compañera, Laura Díaz, que cursó el Grado en Derecho y, posteriormente, el Máster en Abogacía que habilita para el ejercicio profesional, es de una opinión similar: a toro pasado se dio "cuenta" de que aquello tampoco era "lo suyo". Llegó "de rebote", arrastrada por ese panorama adverso en los años que rodearon a la pandemia.

La número uno del proceso selectivo consiguió aprobar en su segunda tentativa tras tres años de estudio. "La primera vez me presenté cuando llevaba solo 10 meses", recuerda. En ese debut aprobó los dos primeros exámenes (escrito y oral), pero cayó en el tercero (práctico). "Fui solo por ir y ver cómo era y fue un palo, porque vas aprobando, te creces y luego vino el chasco", detalla. De todas formas no le ha ido mal, porque en el caso de Mercedes y Sandra, ambas consumieron en la preparación unos cinco años.

Respecto a las restricciones de la vida opositora, Lucía Sánchez asegura que lo llevó "bien". "Estudiando un doble grado llevas ‘vida opositora’, y pasé del confinamiento obligatorio al voluntario", bromea. La que lo tuvo un poco más complicado fue Sandra Valdés, que hubo de compaginar su trabajo como administrativa en la Secretaría del Ayuntamiento de Colunga con la memorización de los 160 temas que van a examen y la preparación para el práctico. "Mi marido me ayudó mucho", manifiesta la polesa, que también hace hincapié en el apoyo emocional que le brindó su esposo. "No es solo estudiar, también está la montaña rusa de emociones", añade, "porque a veces te sale todo bien y otras no, y acabas pasando por malos momentos, preguntándote por qué te metiste en esto". Todas asienten.

Las opositoras no pasaron realmente momentos "críticos", pero sí confiesan los nervios por los exámenes. "Aunque cuando entras en la sala", refiriéndose al oral ante un tribunal de cinco miembros, "se te pasa todo, hasta el tiempo se va volando". Concuerdan en que, quizá, el más difícil sea el práctico, que dura varias horas y en el que tienen que desplegar sus conocimientos en matemáticas financieras o contabilidad, entre otras materias.

Tras examinarse el pasadonoviembre, conocer las notas en diciembre, y culminar un curso telemático teórico-práctico de tres meses de duración, esperan con ansia el momento de obtener destino. En la convocatoria anterior a la suya no salieron plazas en Asturias, algo que consideran preferente, sobre todo en el caso de Sandra. Sí parecen tener claro que optan por una elección que les permita vivir en un lugar "grande" y realizar un desplazamiento "corto" hasta el lugar de trabajo, que será un ayuntamiento de una localidad de entre 5.000 y 20.000 habitantes. "Si no salen en Asturias, quizá Cantabria, por cercanía y, si no, Canarias", anuncia la opositora número uno de España. Ponen mayor peso en su decisión en el factor geográfico, aunque no olvidan el económico, ya que en función del complemento específico el sueldo neto puede fluctuar en más de 1.000 euros.

Las cuatro esperan con ansia el momento en que salgan publicados esos destinos donde pasarán, al menos, los dos próximos años de su vida. Eso ocurrirá en septiembre. Mientras tanto, les queda ofrecer sus mejores palabras para sus amigos, su familia y, en especial, para sus preparadores, Fernando Fernández-Ladreda y Pablo Valdés. "Sin ellos no habría sido posible, queremos agradecerles su apoyo incondicional, quedarse ayudándonos hasta muy tarde, sin hora, incluso condicionando sus planes del verano pasado en función a nosotras", dicen al unísono. Y no es para menos porque, gracias a ellos, se han convertido en unas opositoras de pata negra.

