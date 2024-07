"Hay quienes piensan que el Rotary es una sociedad elitista, pero no es cierto"

José Piloñeta es el nuevo presidente del Rotary Club de Oviedo, una organización cuyo objetivo nuclear, dice, es ayudar a la gente. Rotary es una red mundial de trabajadores, empresarios y universitarios que buscan solucionar problemas a escala global y local. Cuentan con más de un millón de miembros en doscientos países y tienen como propósito prestar servicios humanitarios y abordar proyectos en asuntos de gran calado: el analfabetismo, el abastecimiento de agua potable, la lucha contra la enfermedad... Piloñeta, como nuevo presidente del club en Oviedo, tiene la tarea de afrontar los proyectos para acercarse a las personas que más lo necesitan.

–¿Cuáles son sus expectativas al frente del Rotary club de Oviedo ?

–Afronto el proyecto con mucha ilusión. Creo que podemos crecer tanto en miembros como en iniciativas. Nuestro objetivo es llegar a la gente que está a nuestro alrededor y ayudar. Además, queremos llegar a más personas y hacer que crezca el número de rotarios. No hace falta mucho, solo ganas de ayudar. Otro de los retos que me planteo es involucrar a más empresas para aportar fondos para las distintas actividades o iniciativas en las que trabajamos desde el Club y Rotary International.También, queremos potenciar la colaboración con otros clubes para elaborar proyectos más grandes.

–¿Qué iniciativas están llevando a cabo y cómo se deciden?

–Depende del propio proyecto. Por ejemplo, desde Rotary trabajamos de forma mundial contra la polio, una enfermedad durísima. Luego, a nivel local cada club puede gestionar sus actividades. Un proyecto al que le hemos cogido mucho cariño es el denominado "Pobreza silenciosa". Cada año intentamos sacarlo adelante. La idea es apoyar a esa gente cercana que no tiene opción a ayudas, ni siquiera para comer. Alimerka también participa en la iniciativa. Llegamos a personas mayores y olvidadas que con un cheque mensual pueden cubrir sus necesidades básicas. Hay otras actividades, como la colaboración con los desayunos solidarios de las Esclavas, becas para estudiantes...

–¿Cómo se organiza Rotary?

–Funciona por divisiones. En España nos encontramos en la 2.201, que también comprende otros clubes en Asturias, Galicia, Castilla y León, Madrid, Castilla la Mancha y Canarias. Por extensión, somos la de mayor tamaño, pero no la más numerosa. Portugal tiene más rotarios y son un cuarto de la población de España. En el club de Oviedo hay veintiún miembros, aunque me alegra poder decir que cada vez somos más; nos llegan solicitudes de más personas que quieren formar parte y queremos que vaya a más. Pero no es sencillo. Sobre todo porque hay gente que tiene una imagen de que somos una especie de sociedad elitista, y no es así.

–¿De dónde viene esa imagen de elitismo?

–El que nos conoce sabe que eso no es cierto. Somos un grupo que no es solo de empresarios, también hay maestros, policías, personas que trabajan en la obra... Puede entrar cualquier persona. Y entrar no supone un esfuerzo económico enorme: son 30 euros al mes. Desde Rotary tenemos las puertas abiertas a cualquiera que quiera hacerse miembro. Durante la época de la dictadura, las actividades se paralizaron, como las de otros muchos grupos. Puede que la mala imagen que la gente tiene en mente venga de cuando volvió a funcionar de nuevo. Ver a tantas personas que se reúnen en un mismo sitio cada semana puede parecer una especie de secta, pero no es así. Nos reunimos todos los martes e invitamos a cualquiera que quiera unirse a venir a conocernos. Si se apuntan o no es otra cuestión, pero al menos que sepan cómo trabajamos, con ganas de ayudar.

Suscríbete para seguir leyendo