Vecinos de Colloto reviven la lucha por una conexión en bus al HUCA

El 21 de julio del año pasado centenares de vecinos de Colloto salieron a la calle para pedir un autobús al HUCA y recibieron, en los días siguientes, el apoyo de otros residentes. El líder de aquel movimiento, Javier Martín, emitió ayer un comunicado para recordar el aniversario y denunciar que la administración Canteli sigue sin contestarle, si darles derecho a exponer sus peticiones y sin solución de ningún tipo. Los motivos de su lucha siguen, pues, totalment vigentes: "reclamamos un autobús al HUCA porque pese a estar a apenas 2 kilómetros del hospital somos el barrio más próximo y con peor acceso en transporte público".

"Un año ha pasado", rememora Martín, "y como diría Melendi, aquí estamos, sin noticias de Holanda". Según expone, desde la manifestación de hace un año los vecinos le han preguntado con mucha frecuencia sobre la evolución de las peticiones para mejorar la movilidad al HUCA, pero el problema, denuncia, es que ha sido expulsado de reuniones y se le ha negado poder tener una reunión para trasladar sus ideas.

"Se hizo público y se metió en varias ocasiones por el registro la línea presentada hace ya años, una línea que partía de Muebles Martín, haciendo recorrido por Colloto, dando servicio a los trabajadores del Espíritu Santo, pasando por sitios estratégicos cerca de los colegios de la Corredoria donde muchos niños de Colloto hacen extraescolares, pasando, evidentemente, por el HUCA, Los Prados, estación de autobuses, estación de la Renfe y hasta la estación de LLamaquique, una ruta que no supera los diez kilómetros, más corta que la famosa línea R de rápida que en su día quería implantar el PSOE", explica ahora.

En todo caso, su exposición no le ha servido por ahora de nada. Tampoco ha recibido respuesta, lamenta, a la desaparecida inversión de 800.000€ euros para unir Colloto con Ventanielles a pie y con carril bici. Este plan, asegura "nos lo tiró por suelo el gobierno del PP nada más llegar al mandato, no admitiendo si quiera las enmiendas"

Martín, que ya no está al frente del movimiento vecinal, se queja, no obstante, de un presunto vacío administrativo desplegado sobre su persona y su círculo. "Da la sensación", dice, "que cualquiera tipo de propuesta, sea buena o no, si se solicita por mi parte o por gente que tenga relación conmigo no será, ya no digo admitida, ni siquiera estudiada o valorada".

El impulsor de las manifestaciones de hace un año insiste en que se valoren las alternativas presentadas por los colectivos vecinales de Colloto y que se les dé alguna respuesta para acabar con sus problemas de aislamiento.

El trayecto de Colloto al vecino barrio de La Corredoria, tal y como explicaban hace un año los vecinos, lleva menos de diez minutos en coche, pero en transporte público es un auténtico calvario. Una opción, explicaban, es subir a un autobús de la línea H (la única que atraviesa este núcleo) e ir hasta Parque Principado, hacer un transbordo y de allí al HUCA. La otra alternativa al autobús, la del tren, resulta todavía más complicada.