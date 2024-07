El bajo del edificio de Al Pelayo reabre con una cadena nacional de bollería

Más vida para el gran eje comercial de la ciudad. Uno de los mejores locales del centro de Oviedo, el bajo del edificio de Al Pelayo, en Uría 44, en la esquina con Doctor Casal, está a punto de volver a abrir con un negocio que promete aumentar la actividad en la zona, una gran cadena nacional de bollería nacida en Madrid y en plena expansión por todo el territorio nacional.

La reapertura del local no es del todo una recuperación tras un parón, pues fuentes de la propiedad confirman que en los últimos 36 años nunca ha estado sin inquilino. No obstante, los responsables de este nuevo negocio, aunque ya han avanzado en la reforma interna del inmueble, todavía no han abierto de cara al público.

Para lo vecinos de Uría, el local, en su última etapa, es conocido y reconocido por haber sido el de la Óptica Principal, negocio vinculado a la Clínica oftalmológica Fernández-Vega. Esa actividad se instaló en los bajos justo cuando se abordó una reforma integral del edificio a cargo del arquitecto Borja Bordiú. Suyo es, pues, el diseño de esos arcos estilizados que configuran el frente y la esquina entre las dos calles, un lugar que en los últimos años ha reforzado su carácter emblemático al instalarse allí la estatua de Rufo, el perro callejero tan aficionado a ese cruce de calles.

En los años 60 Manuel Secades mandó tirar el edificio y encargó uno nuevo a los Somolinos

Antes de la reforma de Bordiú y del establecimiento de Óptica Principal, el edificio fue durante más de medio siglo el de los "Almacenes Al Pelayo". A esos inmuebles de Uría se había mudado el comercio pasada la primera década del siglo XX, y en 1960 Máximo Secades compró el inmueble en su totalidad a la familia de Carmen Polo, lo derribó y mandó a los arquitectos Somolinos (Francisco y Federico) que construyeran un nuevo bloque (inaugurado en 1964), inspirado en el modelo norteamericano de los nuevos centros comerciales.

Ese es el edificio que hoy se conserva en la ciudad y al que Borja Bordiú dió una nueva vida a finales de la década de los años ochenta del pasado siglo.

Óptica Principal finalizó su aventura en Uría hace aproximadamente un año, tras el verano de 2023, pero una cadena de cosméticos cogió el testigo para la campaña de Navidad. Finalizado su paso por Uría ha sido ahora una reputada cadena nacional especializada en bollería la que desembarcará en el local.

Esta firma, Manolito bakes, muy conocida en Madrid, ha comenzado a expandirse en los últimos años por todo el territorio peninsular. Caracterizada por sus minicroissants, "los manolitos", ya han abierto tienda en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Coruña, Sevilla, Valladolid, Santander, Murcia, Lisboa y San Sebastián.

Su llegada a Asturias se produce por partida doble, ya que también abrirán local en el centro de Gijón. Esa otra sede asturiana abrirá, de hecho, antes que la de Oviedo, por más que el local está muy avanzado en su reforma a falta del reacondicionamiento de la fachada.

