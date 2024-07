"Entré en la Escuela de Comercio con 14 años, seguí como docente y salí a los 60; me pasé la vida estudiando"

Manuel Lafuente Robledo (Grátila, Nava, 1949) fue profesor de la Universidad durante cuarenta años en la Escuela de Comercio primero, y después en Económicas y Empresariales y presidente del Real Oviedo desde 2002 a 2005. Pronto descubrió que su vocación era la docencia y dando clases se jubiló en 2009, tras desempeñar también otros cargos de gestión en la institución académica.

De Nava a Oviedo. "Nací en un pueblo de Nava, en Grátila, en una casa en la que el agua tardó bastantes años en llegar. Era una casa de pueblo. Cuando tenía cuatro meses me trajeron a vivir a Oviedo, a lo que era la Fuente de la Teja, y hoy Bermúdez de Castro, donde entonces había cuatro casucas. Vivíamos en lo que se podía definir ahora como un piso patera, porque éramos catorce de la familia en una vivienda de tamaño descomunal. Eran varios hermanos con sus hijos. Aquel piso lo había alquilado mi abuelo, que había fallecido antes de que llegásemos y que trabajaba en la fábrica de armas, como mi padre".

Infancia. "Con 5 años fui a vivir a la Colonia Santa Bárbara, que eran las viviendas de la fábrica de armas. Estábamos en el segundo bloque (el primero era Brigadier Elorza), que se construyó en el año 1953. Allí nos instalamos mis padres, mi hermano, que tiene catorce meses más, y yo. Tengo también a una hermana, veinte años menor que yo".

La fábrica de armas. "Trabajaban allí alrededor de 900 personas. Recuerdo esperar a mi padre en la puerta y el pitido de salida. Era una marabunta. Como en gran medida muchos de ellos vivían en la Colonia, me encontraba muchas veces con un paseo de gente entrando y saliendo. Alguna vez estuve en el taller en el que trabajaba mi padre".La escuela. "Empecé a ir a la escuela del Postigo y allí estuve hasta los 9 años. Pasé después al Instituto. No me gustaba estudiar y con 14 años, cuando terminé el Bachiller elemental, que había sacado con éxito en junio, le dije a mi padre que lo que quería era trabajar".Primera experiencia laboral. "Mi padre trató de encontrarme algún sitio donde ubicarme y entré a trabajar en ‘La Voz de Asturias’ de aprendiz de cajista. Recuerdo que era un domingo por la noche. No tenía ni idea de qué era aquello. Era el día en el que se estaba preparando la información de la Vaqueirada de Aristébano, no se me olvida. El horario era de cinco de la tarde a once de la noche. Terminé de trabajar y bajé caminando desde ‘La Voz de Asturias’, que estaba en la calle Gil de Jaz, a mi casa, en Teatinos. Llegué a las once y media o doce menos cuarto y recuerdo que mi padre dijo ‘este rapacín no puede andar a estas horas por la calle. No vuelves. El lunes vas y hablas con el administrador y le dices que no vas a volver’".

Una alternativa. "Mi padre me trajo el plan de estudios de la Escuela de Comercio y me dijo ‘mira a ver esto, que a lo mejor te interesa’. Vi que muchas de las cosas que se incluían ya las había estudiado y dije ‘esto debe de ser fácil’. Y fui a matricularme, con 14 años, a la Escuela de Comercio. Debo reconocer que no fui muy buen estudiante los dos primeros años, pero a partir de entonces las cosas fueron cambiando. Entré con 14 años y salí con 60. Allí me quedé después como profesor. No me gustaba estudiar, pero lo hice y me pasé toda la vida estudiando".

Trabajos en verano. "En la Escuela de Comercio estudié durante seis años. Tres de ellos haciendo el peritaje y otros tres, el profesorado. Con 13 años, había estado trabajando, en sustitución de vacaciones y durante dos veranos, en la delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo, donde el responsable era Alejandro Fernández Sordo. Una vez que había terminado el peritaje, trabajé en vacaciones en la administración de Galerías Principado".

Ensidesa. "Inmediatamente después de terminar los estudios de profesorado, me ofrecieron trabajar en Ensidesa en temas informáticos. Como tenía las tardes libres, porque los horarios de Ensidesa eran de mañana, de ocho a tres, por la tarde empecé a dar clases de prácticas a los alumnos del curso siguiente al mío. De hecho, algunos de mis compañeros que repetían los tuve como alumnos. Supuso una incorporación inmediata a la docencia. Dos años y medio más tarde dejé el puesto en Ensidesa. Pedí la baja".

El Oviedo de la infancia y la juventud. "Todo lo que hacíamos era jugar en la calle, aunque en mi casa estaba muy tasado. Solo nos dejaban a unas horas muy marcadas, y no mucho tiempo, igual 45 minutos o una hora al día. En los veranos iba mucho al pueblo, a Peñamayor. Mi abuelo tenía una cabaña y yo pasé muchas temporadas allí. Íbamos a la hierba, a sacar patatas, a recoger maíz… Viví aquello con bastante intensidad. También estábamos tiempo en Oviedo y en Grátila".

El fielato. "En Económicos, donde estaba la estación, había un fielato (donde se recaudaba el antiguo impuesto de consumo), por donde había que pasar y pagar por productos como el maíz o las gallinas que se traían. Para evitarlo, los trenes pasaban por delante de casa más despacio, para que los que venían en los vagones pudiesen tirarnos lo que traían del pueblo sin pasar por el fielato. Recuerdo las fiestas de barrio, las de San Ramón Nonato, Santa Filomena, el Carmen de La Tenderina o San Antonio de Fitoria, a las que acudía siendo chaval".

Vocación por la enseñanza. "En la parroquia de la fábrica de armas, cuando tenía 14 años, los chavales que vivíamos allí organizábamos clases particulares para los niños pequeños. Pedimos un piso vacío a la empresa y dábamos las clases allí. Ahí fue donde creo que se manifestó mi vocación docente".

Cuarenta años de docencia. "Todos los años que estuve en la Universidad di clase, de diferentes asignaturas, como Análisis Matemático, Matemática Financiera, Investigación de Operaciones… Impartí muchas materias porque los planes de estudios fueron evolucionando. En la docencia lo pasé muy bien".

Labores de gestión. "En la Escuela de Comercio me tocó en un momento determinado ser subdirector, cuando era directora María Victoria Rodríguez Escudero, que fue después consejera de Cultura en el Principado en el gobierno de Sergio Marqués. Fui subdirector por empeño de ella, porque yo no me había propuesto en ningún momento entrar allí. Pero luego, cuando Victoria dejó de ser directora para ocupar el puesto de consejera, pasé a ser director en funciones. Poco después se convocaron elecciones a la dirección y me presenté en dos convocatorias seguidas, con mandatos de cuatro años. En ambas saqué mayoría absoluta. Estuve, en total, dieciséis años, nueve de director y siete de subdirector. Y fui miembro de la junta de gobierno de la Universidad durante algún tiempo".

Evolución de la Escuela de Comercio. "Primero estaba en Llamaquique y en 1973 pasó a ser Escuela de Empresariales. Tanto esta como Económicas pasaron al Cristo. Cuando la Escuela de Comercio pasó a ser Empresariales se impartían cuatro cursos. Se podía pasar de Empresariales a Económicas, ya que convalidaban una serie de asignaturas y en poco más de un año más salías economista. Luego Empresariales fueron tres años y Económicas cinco".

Aprobados y suspensos. "Cuando comencé a dar clase me limité a actuar como veía que se hacía. Y de aquella suspendíamos a muchísima gente. Siempre tuve miedo a ser más duro que Luis Méndez Gayol, que tenía fama de profesor ‘hueso’. Pero en algún momento aproveché para hacer una estadística de tres docentes: de Luis Méndez Gayol, Pedro Fernández Fernández y yo. Vi que al final estábamos aprobando en primera convocatoria al 21 por ciento de los alumnos y coincidíamos los tres y aquello me tranquilizó. Después fuimos evolucionando. Entonces se decía que cuando uno empieza a dar clase lo hace como si fuera Sancho el Bravo, luego Sancho el Fuerte y acabas como Sancho Panza. Es decir, primero suspendías mucho, después mucho menos y al final a casi nadie".

Leyendo el pregón del Festival de la sidra de Nava en 2002 / LNE

El fútbol. "Fui muy forofo del Oviedo desde pequeño. Padecí bastante de anginas y era muy normal que cada año pasase dos o tres semanas en la cama como consecuencia de ello. Cuando me coincidía con los partidos del Oviedo los escuchaba por la radio y cuando perdía rezaba para que ganase".

Socio del Oviedo. "Cuando empecé a ir al fútbol coincidía en el campo con la Pixarra. Veía los partidos por debajo de la balaustrada. Hasta los 16 ó 17 años, todos mis amigos eran más altos que yo. Luego pegué el estirón. Soy socio del Oviedo desde 1969, al empezar a trabajar en Ensidesa. Cuando comencé a ganar dinero fue cuando pude sacar el abono. Pero antes ya iba con el carné de un amigo que era socio y a la vez jugador juvenil del Oviedo, por lo que entraba gratis al estadio. Y veíamos los partidos juntos".

La exigencia. "Cualquiera que analice la exigencia en los estudios anteriormente y cómo se plantea ahora ve que hay mucha diferencia. Sin embargo, discuto con colegas que dicen que creen que se está perdiendo mucho nivel. Yo digo que no, que lo único que ocurre es que en la pirámide de estudios los mejores siguen siendo tan buenos o mejores que antes, los demás más o menos como eran y los de abajo son peores porque antes no entraban. ¿Por qué? Porque ahora va a la Universidad mucha más gente. Antes se llegaba por una selección muy estricta, ahora cada vez menos. Cuando el acceso lo aprueba el 95 por ciento es que evidentemente que el nivel de exigencia se está bajando mucho".

Número de estudiantes. "Creo que pude tener alrededor de 4.000 alumnos. A pesar de que cuando empecé a estudiar en la Escuela de Comercio éramos catorce los alumnos que entrábamos, cuando se creó la Escuela de Empresariales, y ya se le dio el carácter de título universitario, aquello creció como la espuma. Llegó a tener un grupo con 300 estudiantes. Más adelante fue la Facultad de Económicas la que le cogió alumnos, pero en aquel momento se matriculaban 500. Era tremendo la cantidad de estudiantes que teníamos. Aunque al final las clases acabaron siendo de 40 ó 50, son muchos años dando clase".

El Uni. "Durante mi etapa en la Universidad me tocó hacerme cargo de su equipo de fútbol. Conseguimos un ascenso a lo que era entonces Segunda B, una categoría que ahora sería Primera RFEF. Se mantuvo un año, bajó al siguiente y volvió a subir. El equipo fue campeón de España de Universidades seis veces. Fueron unas temporadas muy buenas".

La presidencia del Oviedo. "En 2002, Gabino de Lorenzo, que no estaba muy de acuerdo en cómo estaba funcionando el Oviedo (que estaba en Segunda División) ni con Eugenio Prieto nombra a una comisión de notables para que estudiemos la situación del club y hagamos un informe. La conclusión fue que estaba en pésimas condiciones como sociedad. De Lorenzo dice entonces que así no se puede seguir y que igual que había subido antes con el Uni, se podía hacer con un Oviedo que se creara nuevo. A mí no me lleva el estómago la desaparición del Oviedo. El resto de miembros tampoco están por la labor de que desaparezca".

Evitar la desaparición. "El Oviedo queda tocado y se necesita hacer algo. Celso González, que era el máximo accionista, habla con Rufino Sarmiento y le propone que sea yo el nuevo presidente del Oviedo. No me vi capaz de hacerlo y sin embargo, no estaba dispuesto a que desapareciese. Al final acabé aceptando el nombramiento por la única razón de evitar la desaparición. Si nosotros, como notables, habíamos visto que la situación del club era muy complicada y que era difícil de resolver, cuando entré ya como presidente y pedí valorar toda la situación, me di cuenta de que aquello estaba mucho peor de lo que pensábamos".

Diferentes escenarios. "En aquel momento creía que si el Oviedo subía a Primera tenía salvación automáticamente. Si no ascendía pero se quedaba cerca se podía vender jugadores. Pero hete aquí que no. El equipo hace una temporada desastrosa, aunque creo que merecía otra cosa. En el fútbol pasa lo de siempre, no siempre suben y ganan los mejores. Nosotros no lo hicimos y aquello fue un fracaso. Se bajaron dos categorías".

Apoyo. "Descendimos (a Tercera), al año siguiente no subimos y la gente me siguió apoyando y aportando todo lo que hacía falta, hasta el extremo de que ocurrió un hecho que, aunque fue anecdótico, forma parte de mi vida. Cuando jugamos con el Arteixo el partido de ascenso de Tercera División a Segunda B y no subimos, el público salió al campo y tanto al entrenador, Antonio Rivas, como a mí nos sacaron del campo a hombros. Aquello fue muy emocionante. Que la gente reconozca el esfuerzo para mí fue vital. En aquel momento me pareció imposible irme y pensé que habría que aguantar hasta que se resolviese".

Ascenso. "Al año siguiente, afortunadamente, ascendimos en la promoción contra el Ávila y empezamos lo que sería la recuperación del Oviedo. Una vez que subimos, Celso González peleó la recuperación de las acciones y, desgraciadamente, los que vinieron detrás, a partir de aquel momento, no estuvieron muy acertados. Volvieron a bajar otra vez y lo que parecía ser una recuperación relativamente rápida se convirtió en muchos años de barro. Pero bueno, eso es fútbol y en el fútbol puede pasar cualquier cosa".

Emoción. "Aún hoy en día me sigo encontrando con personas a las que no conozco, que me siguen agradeciendo lo que hice por el Oviedo, lo que me llena de satisfacción. Siento una cierta emoción de que la gente todavía recuerde y piense que aquello estuvo todo bien hecho".

Otrso quehaceres. "Aparte de la actividad docente fundé, siempre con socios, una empresa de administración de comunidades, otra de asesoría fiscal y una fábrica de invernaderos en Gijón".

Familia. "Me casé con 23 años y tengo tres hijos, que tienen 49, 48 y 45 años, y dos nietas. Fui feliz, aunque tuve golpes muy fuertes. Primero, el fallecimiento de mi padre cuando él tenía 54 años y yo 24, tras año y medio sufriendo por un cáncer. Más recientemente, hace seis años para siete, murió mi mujer, Pilar, la madre de mis hijos. Hay que superarlo porque no hay otra opción. Mi hijo mayor, Chema, hizo Empresariales y trabaja en la asesoría fiscal; Paula trabaja en el Museo de Bellas Artes de Asturias como historiadora del arte y Héctor, en la empresa de administración de comunidades. Se pasó la vida jugando al fútbol y sigue. Con 45 años lleva 16 ascensos en el fútbol regional, este año con La Corredoria".

Sociedad Protectora de La Balesquida. Soy miembro de la junta de gobierno de la entidad. Llevo cinco años, desde 2019".

Aficiones. "Fui socio del Centro Asturiano desde chaval y lo sigo siendo, aunque ahora voy bastante menos. Jugué al tenis, al squash y al golf, que sigo practicando, y lo paso bien, pero ahora no se trata tanto de jugar como de relacionarte con los amigos. También tenemos un grupo de caminantes que salimos a pasear por montaña y en algunos casos nos acercamos a algún pico pequeño. Lo pasamos bien. Llevamos 199 salidas al monte".

