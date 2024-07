El Prerrománico no falla y decenas de turistas confirman su tirón a diario: "No es solo el edificio"

Con el verano y las buenas temperaturas, los atractivos culturales y turísticos vuelven a estar repletos de visitantes. Por supuesto, el Naranco y sus impresionantes muestras de arte prerrománico no son menos. Al reves, son más, todavía, los que pasan por aquí después de la reapertura de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, que desde octubre del año pasado permanecían cerradas por reformas.

Ayer, lunes, el sol hizo que desde pronto por la mañana muchos turistas subieran al Naranco con la intención de visitar los dos grandes templos y las espectaculares vistas de la ciudad que se pueen obtener desde allí. Parejas, familias e incluso algún visitante en solitario se encontraban en las inmediaciones de los monumentos. "El románico y, en este caso, el prerrománico me parece fascinante, y el Naranco es una parada obligatoria para esto", contaba Jacobo Morales, un joven de Gran Canaria que junto con su amigo, Alexis Cedres, habían iniciado en Oviedo el Camino Primitivo, con parada para ver el complejo histórico. "La vista, aunque sin guía, es muy sencilla. Simplemente es esperar a que abra y hacerla tranquilamente", explicaba sobre el funcionamiento de los lunes, en que abren tres horas por la mañana pero sin guía.

Rufino Noguera viajaba con toda su familia (hijos, sobrinos y abuelos incluidos) por Asturias, disfrutando del Principado y huyendo de las altas temperaturas de su ciudad, Granada. Por supuesto, el Naranco era una parada obligatoria. "Soy muy aficionado a la novela histórica, por lo que siempre me gusta visitar estos sitios tan significativos. Además, estos edificios salen en todas las guías, por lo que había que visitarlo". La familia, que viajaba en autocaravana había aparcado en el parking habilitado, andando los últimos metros para llegar al complejo. "A todos nos gusta aparcar lo más cerca posible, pero si alejarse un poco es necesario para conservarlo mejor, habrá que hacerlo".

"Siempre había oído referencias, e incluso recuerdo estudiarlo en el instituto, así que quería verlo in situ" explicaba sobre el motivo de su visita Xavier Manuel, un catalán que se disponía a comenzar el Camino Primitivo, pero que aprovechando su estancia en Oviedo no quería perderse las joyas prerrománicas. "Me hubiera gustado hacer una visita guiada, pero el lunes no hay y ya me voy, pero tengo una audioguía". También explicaba que le parecía bien alejar el aparcamiento, pues creía que ir andando a esta clase de lugares es parte de la experiencia. "Cuando vas a un sitio antiguo, creo que tiene su valor el ir andando, aunque sean 30 minutos y que te exija un esfuerzo. De esta manera, vas entrando en situación y te vas trasladando al lugar y a la época. No es solo el edificio, es toda la historia que tiene". Por último, Manuel prometió que, aunque era su primera visita, volvería. "El norte siempre ha tenido, para mí, algo especial".

Amparo Lazo y Javier Aycart, una pareja de sevillanos que se encontraban de camino a Galicia tampoco quisieron quedarse sin volver a Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. "Ya conocíamos estos monumentos, pero en aquel viaje no vimos Oviedo, así que aprovechando que vamos a Galicia, hemos hecho noche aquí para conocer mejor la ciudad", explicaba Lazo. Pese a conocerlo, querían repetir. "Hay más gente que hace 20 años, pero sigue siendo un lugar maravilloso. Teníamos muy buen recuerdo de aquella visita, así que queríamos volver". Y, aunque lamentaban no poder hacer la visita guiada, disfrutaban enormemente de su paso por Asturias y de poder huir del calor extremo de su ciudad natal.

"El aparcamiento en la parte baja me parece un acierto para limitar el pisoteo y la degradación del entorno", comentaba Rafael Rodríguez, un madrileño que volvía, junto con su mujer al Naranco 14 años después de su última visita. "Teníamos curiosidad por revisitarlo, además de disfrutar de la tranquilidad de Asturias, que en Madrid estamos a 35 grados". Aunque habían empezado en Oviedo, en el viaje iban a visitar el resto de la región. En comparación con su última visita, opinaban que el entorno había mejorad.

Quedaba así, claro, el interés que siguen generando las joyas del prerrománico entre los visitantes. Además. se demuestra el valor de Asturias como destino turístico, como un refugio cultural alejado de las altas temperaturas. Una combinación ganadora e invatible para estos días de verano.

Suscríbete para seguir leyendo