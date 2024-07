La cantera italiana debuta en el Filarmónica: los tres cantantes de Sicilia del curso de La Castalia "cuentan los minutos" para el concierto del viernes

Una fusión fuera de lo cotidiano. El teatro Filarmónica albergará una actuación con motivo del IX Taller Internacional de Ópera y Zarzuela de la asociación cultural La Castalia. La novedad de esta edición es la presencia de tres alumnos italianos en el grupo. Llegan desde Catania, en Sicilia. El vínculo con la isla italiana tiene origen en la clase magistral sobre canción española y zarzuela que ofreció la directora artística de la asociación, Begoña García-Tamargo, en el Conservatorio siciliano "Vincenzo Bellini". "Quedaron muy satisfechos con las clases, por lo que decidieron venir a Oviedo cuando se lo ofrecí", cuenta García-Tamargo.

En un principio iban a ser cinco los cantantes italianos en acudir a Oviedo, pero finalmente han sido tres: la soprano Martina Scuto, la mezzosoprano Melania Marchese y el barítono Franceso Zanghì.

No conocían mucho de Oviedo antes de venir, y con la intensa agenda que tienen con la música – "trabajamos mañana y tarde"– les resulta complicado pararse a hacer muchas visitas, pero ya han tomado contacto con algunos lugares emblemáticos de la ciudad. "Nos han gustado mucho los teatros, como el Campoamor", comenta Francesco Zanghì. "Hemos visto la Catedral, la basílica de San Juan y muchas calles", añade Martina Scuto. Marchese ensalza el clima asturiano: "No conocíamos mucho Asturias, la verdad; ha sido un descubrimiento, sobre todo por el clima, que es muy distinto, en Sicilia hace mucho calor". Al hilo del comentario de su compañera, Franceso Zanghì confirma: "El calor que hace a veces por el sur de Italia es insoportable".

A pesar de llegar a un ambiente algo desconocido, los tres cantantes italianos aseguran que se han sentido "muy acogidos". Solo tienen palabras de elogio para el equipo de Begoña García-Tamargo: "Agradecemos la profesionalidad de la organización y de la dirección en todo el proyecto". Melania Marchese subraya lo "emocionante" que supone para ella esta nueva experiencia "lejos de casa, conociendo amigos y gente muy interesante y que sabe mucho". El ambiente, como asegura Scuto, es "inmejorable". "Hemos ido ya a comer, nos relacionamos, nos llevamos bien, y ayuda que la comida aquí es increíble", elogia la soprano. Y confiesa tener un as bajo la manga que explica la buena relación italo-asturiana: "Practicamos un juego: ellos hablan en italiano y nosotros les respondemos en español".

Para el trío siciliano, lo valioso de la experiencia no solo radica en la "buena compañía y las amistades", sino en el aprendizaje que están llevando a cabo de la mano de La Castalia: "Las materias que nos imparten son muy interesantes", apunta Zanghì. Valora en especial clases como las de "movimiento escénico, expresión corporal… además de interpretación y canto". Alaban otras cualidades del curso, como "los consejos tan buenos que nos dan". "Tenemos muchos profesores que nos ayudan en muchos aspectos, no solo nos dicen cómo cantar y cómo bailar", dice Marina Scuto.

De cara a la gran actuación del lunes, los de Catania dan señales de estar a la vez algo responsabilizados y emocionados. Marchese afirma sentirse "muy nerviosa, incluso después de haberlo hecho mil veces". Sus compatriotas tiran de entusiasmo: "Estamos contando los minutos para que llegue la obra, hay muchas ganas".

La representación es un proyecto que mezcla varias obras y autores de ópera y zarzuela, dos estilos aparentemente similares, pero no iguales: "La lengua es muy diferente, al igual que la música; cambia mucho del italiano al español" señala Marchese. La mezzosoprano italiana incide también en la originalidad del espectáculo: "Es muy variado, una mezcla de varias obras, autores y épocas en un montaje único". Scuto la apoya y concluye: "Es muy interesante: no son varias obras separadas si no una conjunción".

Llegan a la fase final de un curso en el que reconocen "haber estado en un buen ambiente", y aseguran que "sienten profundamente que se vaya a acabar". Las clases, previstas entre el 16 al 26 de julio, se han enfocado para una gran actuación final. El concierto escenificado con el que clausurará el taller tendrá lugar el próximo viernes, 26 de julio, a las 20.00 horas en el Teatro Filarmónica de Oviedo. La entrada será libre hasta completar el aforo. El programa de esta actuación de clausura incluirá obras de Nebra, Gluck, Mozart, Rossini, Barbieri Bizet, Chapí, Puccini, Fernánez Caballero y Nino Rota.

