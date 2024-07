La ley de la jungla de Rayo Mercadín: "Los desagües de todos los váteres desembocan en un prado"

Todo tiene un límite y parece que los vecinos del Rayo Mercadín han alcanzado el suyo. Los residentes del barrio situado en la Tenderina Baja llevan tiempo denunciando el estado de abandono de su zona, pero ya no pueden más y alzan la voz, "desesperados", en busca de soluciones.

Al acuciante problema de la okupación de las casas de la zona, le suman los vertidos ilegales de basura, que se estarían incrementando en los últimos tiempos. También la carencia de sistema de alcantarillado. Añaden a la mezcla unas vías "intransitables" por los vehículos debido a enormes baches y cunetas que "no se limpian desde hace 30 años" y que hacen angosta la carretera, además de una maleza que "les come". Aún hay más. No se dejan en el tintero las fugas del sistema de agua corriente, que inundan ciertas áreas. La guinda la ponen los cierres ilegales de fincas que se apropian de terrenos anexos. Todos estos ingredientes han hecho que impere, según los residentes, la "ley de la jungla" en el barrio del Rayo Mercadín y piden al Ayuntamiento de Oviedo que tome medidas de una vez por todas.

"Traen basura, enseres, escombros... Y los dejan por ahí, por cualquier camino", da la voz de alarma una de las vecinas afectadas, Carmen García. Según relata, es algo que se está incrementando últimamente. A primera hora de la mañana, cada día, descubren nuevos restos y ya se van a la cama preguntándose con qué nueva sorpresa se encontrarán para iniciar el día. El catálogo va desde bolsas de basura a escombros empaquetados, colchones o muebles. No saben quiénes son los que depositan los desperdicios: lo único de lo que están seguros es que vienen con furgonetas y lo hacen al abrigo de la noche.

Otra de las quejas vecinales que García transmite es la supuesta carencia de sistema de alcantarillado para los hogares de la zona. "Los desagües de todas las casas, de los váteres, van a un prado donde hay una huerta", explica la residente sobre una situación que de ser así generaría un notable foco de insalubridad. Sus quejas respecto al sistema de canalización no quedan ahí y se extienden a la del agua corriente. Según el relato de la vecina, que nació en el Rayo Mercadín, al igual que su padre, y que reside en la casa que levantó su abuelo, hay varias fugas de agua que desembocan en la red de caminos que comunican el barrio y que son "habituales" a lo largo de todo el año.

En la extensa lista de denuncias que transmite como portavoz oficiosa del barrio no falta la del estado de las carreteras. "Tenemos unos baches imposibles", afirma, "aquí ya no quieren meterse ni los repartidores ni los taxistas". Y es que no queda la cosa en los agujeros, porque el estado de abandono de las cunetas ha hecho que crezcan "unos 30 centímetros" sobre el nivel del suelo. A los que hay que sumar toda la maleza pendiente de podar. "No puedo pasar con la autocaravana, pero el impuesto de circulación sí tengo que pagarlo", manifiesta, indignada, ya que "el Ayuntamiento sabe cómo está todo esto y no hacen nada, es una vergüenza".

La señora, de 72 años, asegura que lleva quejándose al Consistorio de la situación que viven en el barrio "desde hace años", pero se ha vuelto más insistente durante 2024 porque "no hay soluciones" y ya están "desesperados". No obstante, sus peticiones no han caído en saco roto y Rayo Mercadín ha recibido la visita en varias ocasiones del alcalde de barrio de la Tenderina, José María Sanjurjo, y del concejal delegado de Servicios Básicos, Daniel Tarrio, para ver de primera mano estos problemas. También habrían pasado por allí el edil de Seguridad Ciudadana, José Manuel Prado, o del de Infraestructuras, Nacho Cuesta, a los que García abordó in situ para transmitirles las demandas vecinales.

Por último, García también considera relevante informar de la supuesta apropiación ilegal de terrenos anexos por los residentes de algunas fincas. "Aquí cada uno hace lo que quiere", espeta la señora, que señala, en concreto, dos casos: un vecino se habría hecho con un trozo de luna parcela colindante, expropiada por el Ayuntamiento hace años y en la que se derribó una casa; el otro, habría añadido a su propiedad un camino que "siempre fue un sendero público y transitable". Ante este último García interpuso denuncia hace un año, ya que ese cierre dejó en el interior del nuevo perímetro dos postes de telecomunicaciones a los que el vecino no permitía el acceso.

"Es todo un asco y una vergüenza. No sé qué cabezas pensantes hay en el Ayuntamiento", remata la vecina, que también asevera haber buscado la ayuda de Vox y del PSOE infrutuosamente para poner fin a "la ley de la jungla".

