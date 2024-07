"Lo normal sería estar con Clarín como con la selección, es uno de los mejores del XIX"

Alfonso Corominas (Oviedo, 1953) nació en el Sanatorio Miñor y, aunque toda su vida ha discurrido en Madrid desde que tenía 10 años, ha vuelto siempre a la ciudad donde conserva familia y querencia. Hoy lo hará por partida doble. Como escritor y como novelista ligado a la senda clariniana. Matemático dedicado a la informática, con la jubilación acentuó la pasión literaria y acabó embarcado en una saga, "Ellas nunca me habrían querido", dedicada a las grandes adúlteras de la literatura europea. Hoy a las 19.00 horas presenta la segunda entrega, dedicada a Oviedo y a "La Regenta", acompañado por Mercedes Fonseca, Leopoldo Tolivar y Gaspar Llamazares.

–¿Por qué esta serie, de dónde sale la idea?

–Sale, primero, porque soy muy aficionado a la literatura e intento entender lo que leo. De joven leí las tres novelas, "Madame Bovary", "Ana Karenina" y "La Regenta". Pasados los años, buscando un libro de Eça de Queiroz que no encontré, di con otro suyo, "El primo Basilio", y al poco con "Effi Briest". Entonces me di cuenta de que el adulterio era un tema recurrente en esa época y de que todos esos libros daban un repaso a sus sociedades de la alta burguesía. Todas esas mujeres acaban teniendo una dependencia absoluta del marido, hasta convertirse no sé si en un objeto de placer... En todo caso, si tienen suerte, les va bien, si no, les va mal, pero no tienen la capacidad de cambiar su suerte. Son novelas que se centran en la relación de la mujer sometida al patriarcado, y eso, antes de que se hablara tanto de estas cuestiones, me llamó la atención y lo relacioné con mis experiencias personales.

–Y se puso a escribir.

–Pensaba hacer un libro. Pero empecé con "Effi Briest" y cuando llevaba 300 páginas me dí cuenta de que tendría que hacer uno con cada una. Y ahí fue donde me estropee la vida y me embarqué en esta pentalogía.

–¿A qué experiencias personales se refiere?

–Mis hermanas tenían muchas amigas en Oviedo. No es que ninguna tenga nada que ver con "La Regenta", pero veía que en la España franquista de los años cincuenta el papel de la mujer no era muy diferente al que tenía en el XIX. Quizá con la República la cosa había cambiado, pero con el mazazo del franquismo la mujer volvió a la caverna, al papel secundario dominada por la Iglesia y por sus maridos.

–¿Cómo se plantea la estructura y el contenido de estos libros?

–Hay un esquema común que fue el de "Effi Briest". Viajo a la ciudad en que sucede la historia de mis santas adúlteras e intento, paseando, hacerme una composición de lugar de cómo era aquello, autosugestionarme. Al mismo tiempo, voy releyendo el libro. Y así voy mezclando mi viaje con la lectura e intentando entender la evolución de la ciudad y de la sociedad. Esos tres planos son los que mezclo en todos los libros, aunque las formas de contar cambian.

–¿Cómo?

–La primera fue tal cual he contado. En esta segunda seguí ese esquema pero Clarín era un personaje más, además del narrador. Esta "Regenta" sucedió como en una película. Descubrí que muchas secuencias de la novela parecían escenas cinematográficas y vi después que Hitchcock o Truffaut consideraban que la narrativa fílmica se basaba en la novela naturalista.

–¿Y ahora con qué está?

–Con "Madame Bovary", donde hay otra cuestión, personajes históricos que desdoblan mi personalidad. Y luego el enredo de mis heroínas, claro.

–¿Cuánta Vetusta sigue habiendo en Oviedo? ¿Cree que la ciudad se ha ido pareciendo más a su correlato literario?

–No creo que lo de Clarín pueda ser una profecía autocumplida porque el naturalismo copiaba de la realidad. Por otra parte, con la poca influencia que se le ha dejado tener, con lo oculto que se le ha tenido... ¡Es que es uno de los mejores escritores del XIX! Lo normal es que estuviéramos como con la selección, y no.

–Entonces, ¿Vetusta y Oviedo?

–Vetusta no era Oviedo. Era Oviedo, Zaragoza, Granada... Toda esa España del XIX. Pero si vamos a buscar Vetusta en Oviedo, hay pruebas claras. Cada vez que vuelvo aquí tengo que visitar, porprescripción facultativa, Santa María del Naranco y el Campo San Francisco. Y en esos momentos, en el Campo, te das cuenta de que estás pisando lo mismo que Ana Ozores. Eso te da un pellizco. Que la piedra siga ahí hace que estés en Vetusta. Por otra parte, Oviedo ahora es una ciudad moderna, y probablemente los ovetenses ya no tienen esa sensación de sitio cerrado en sí mismo de la novela. Oviedo son los ovetenses, y ahora son gente preparada, estudiada y que sale fuera. Otra cosa es que en la intrahistoria de los seres humanos puede que se conserve Vetusta.

–Y en los microcosmos del "Oviedín".

–Sí, pero hay un dato. Oviedo, en la época de Vetusta tenía 16.000 habitantes, y había Catedral, Capitanía, hospital... Es decir, era como Villaviciosa pero tenía todo lo que tiene un estado pequeño. Eso, necesariamente, genera que haya unas clases sociales que se estén dando con los coditos, y eso genera murmuración. Que crezcan las ciudades tiene de bueno que la gente es un poco más anónima. Eso significa un poco más de soledad, pero también más libertad.

Suscríbete para seguir leyendo