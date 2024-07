Las instalaciones y servicios que albergará el Calatrava en su nueva vida

Una nueva pieza se une al puzzle de la dinamización del Calatrava. Se trata del acuerdo que ha alcanzado el equipo de gobierno del Partido Popular con IU para que el palacio de exposiciones y congresos aloje en sus instalaciones nuevos equipamientos culturales y administrativos. La propuesta de la coalición incluye la descentralización de servicios municipales en la instalación del barrio del Cristo-Buenavista, además de la creación de una "casa de la cultura" que tenga en su haber desde una gran biblioteca a la Filmoteca regional. Algo que, además, dará una nueva vida a la zona. El portavoz del grupo municipal de IU, Gaspar Llamazares, asegura que todas esas propuestas han sido "aceptadas" por el equipo de gobierno en "prácticamente" los términos planteados inicialmente. Tan solo resta que el Pleno del próximo martes sancione con su voto favorable la moción que presentará el grupo político.

IU persigue, junto con las medidas culturales, "equilibrar" a un barrio que ha estado "desposeído" de actividad durante mucho tiempo, manifiesta Llamazares, que ve a la zona "abandonada" y en peligro de "convertirse en periferia cuando es centro". El primer punto que ha querido resaltar Llamazares de los que han "arrancado" es el de la "desconcentración" de las dependencias municipales. Desconcentración o, dicho de otra manera, deslocalización. El planteamiento del líder de la coalición en el Ayuntamiento es el del traslado al palacio de congresos de servicios municipales, tanto administrativos como sociales.

Su gama de sugerencias abarca desde el traslado del registro, actualmente en la calle Quintana, hasta el de la creación de oficinas del área de servicios sociales. "En la zona esta área solo tiene un local que se está remodelación, pero no cumple con nuestras expectativas", denuncia el edil. Los usos también pasarían por otros más específicos, que "solo pudieran estar en el barrio por sus características". Llamazares se refiere, en concreto, a algunos de índole urbanística.

Hablando de urbanismo, Nacho Cuesta, concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, se pronunció sobre el pacto alcanzado con la coalición, algo que se ha logrado a través del "diálogo" con los grupos municipales para definir un plan de usos del Calatrava. En este caso, ha resultado fructuoso.

El también segundo teniente de alcalde, estima que es un edificio muy grande donde cabe una "confluencia" de usos. Dentro de dicho crisol de dedicaciones, comparte la opinión de que pueda albergar una parte de equipamientos públicos. "Nos parece oportuno y estamos convencidos de que no habrá ningún problema para que se desarrolle en esos términos", afirmó Cuesta.

El fondo que señala el concejal de Urbanismo también es "dinamizado", aunque incluye la actividad económica y empresarial valorando la "voluntad" de que las empresas de nueva creación dispongan de espacios para desarrollar su actividad. Valora igualmente, de forma positiva según desprenden sus palabras, la sinergia que se puede producir a causa de la interacción entre los eventos que viene acogiendo regularmente el palacio de congresos con los nuevos usos que se le asignen. Llamazares, por su parte, admite que "nunca" han puesto en duda la importancia del Calatrava como espacio de exposiciones y congresos, ni tampoco las "posibilidades" desde el punto de vista empresarial, pero que, en su visión del futuro de la instalación, faltaban esos nuevos usos.

Volviendo a las propuestas de IU, el otro "gran pilar" de su plan es el cultural, con la creación de una "Casa de la Cultura". Algo que también ha recibido la luz verde del gobierno local. Ese acuerdo entre PP e IU se traduce en que, aparte de que pueda haber una sala de exposiciones, se habilite espacio para una "gran biblioteca", que podría ser la "central" de Oviedo. Entre el ramillete de opciones que sugiere IU también está el traslado del archivo municipal. El nuevo estatus del gigante del Cristo-Buenavista como epicentro cultural ovetense podría abrir la puerta a la instalación de la Filmoteca regional. Aunque ese punto no depende únicamente del gobierno local, sino que habría que negociarlo con el Principado. De ser así se pondría fin a la sequía del celuloide en Asturias, en el sentido de que es la única comunidad autónoma del país que no dispone de ella.

Expuestas las medidas, llega la gran pregunta. ¿Para cuándo? No hay plazos marcados, ni siquiera se ha aprobado aún la moción, pero Llamazares ya lo avanza: "Queremos que se empiece cuanto antes, tiene que ser muy ágil". E incluye en el pack a la plaza de toros como edificio multiusos.

Comparando La Vega, una instalación que ya acaricia el clímax de un proceso burocrático de años, el político de IU cree la puesta de largo del Calatrava es más sencilla. Tanto a nivel de infraestructuras como para "llenarlo" de contenidos culturales. "Quizá lo más complicado sea la biblioteca, si es la central de Oviedo", reflexionó.

Por último, el portavoz municipal de la coalición reiteró su mensaje en pro de la recuperación de la actividad del Cristo-Buenavista. "El barrio hay una situación de deterioro y, si no hiciéramos nada en el Calatrava, no le tocaría nada", valoró, rematando con que "no está de acuerdo con abandonar al barrio".

