Canteli defiende que en el Calatrava está "el futuro de la economía de Oviedo"

Ampliar el espacio para la celebración de congresos, abrir hueco para la llegada de empresas y aprovechar el espacio restante para «hacer otras cosas» entre las que se encontrarían posibles usos culturales y administrativos. Son las claves sobre las que trabaja el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien este jueves volvió a defender como «magnífica» la adquisición por parte del Ayuntamiento de los 45.000 metros cuadrados útiles de la galería del Calatrava, cerrada desde 2018, durante la presentación de los nuevos vehículos de Protección Civil en la plaza de la Constitución. «Es el futuro de la economía de Oviedo, a través de los congresos, fundamentalmente, y las empresas», afirmó.

Previamente, los socialistas Carlos Fernández Llaneza y Javier Ballina ofrecieron una rueda de prensa en la que calificaron de «ruinosa» la operación, dando por sentado que la compra de las instalaciones supondrá «un nuevo pufo» para la ciudad. Estas acusaciones llevaron al regidor a afear al principal grupo de la oposición estar «permanentemente en el no rotundo» y poner palos en las ruedas a los principales proyectos de la capital asturiana. «Es muy fácil negociar con IU. Lo siento de verdad, pero no conseguimos entendernos con el PSOE. Ellos dicen que no pasamos ni una, pero que me digan en qué colaboraron», sostuvo Canteli, contraponiendo la actitud de los socialistas frente a IU, formación con la que acaban de llegar a un acuerdo para incluir servicios administrativos y culturales en la galería del Calatrava.

Los técnicos dan por hecho que el coste de arreglar el inmueble estará por debajo de su valor económico

Los socialistas critican duramente las gestiones realizadas por el gobierno para adquirir el antiguo centro comercial de Buenavista. El edil Javier Ballina denuncia la «compra a ciegas» de un edificio en el que Oviedo se ha gastado «casi cinco millones» sin saber el alcance de sus daños y deficiencias. El concejal se remite a un informe de una funcionaria en el que la misma asegura haber realizado una inspección «meramente visual» para comprobar si el inmueble está en buen estado.

No obstante, tanto Ballina como Llaneza ponen su acento en lo que supuestamente costará «poner al día el edificio recién adquirido». A su modo de entender, el informe de la técnica cifra en unos 12 millones el coste de la puesta en funcionamiento del complejo. Sin embargo, desde el equipo de gobierno desmienten dicha información y muestran su «incredulidad» ante la «interpretación» que el PSOE hace del informe del técnico.

Subrayan fuentes municipales que en el documento se recoge que la galería comercial tiene un valor de 17,47 millones de euros, mientras que el precio final de la operación de compra ha sido de 4,85 millones. Con estos números, la funcionaria reseña una diferencia de 12,6 millones «a favor de las arcas municipales». A continuación, explica que «teniendo en cuenta el elevado importe de esa diferencia y con las consideraciones generales y reservas puestas de manifiesto en el informe, se puede concluir que las posibles reparaciones derivadas de las deficiencias observadas en el inmueble» podrían «encajar económicamente en dicha diferencia». Es decir, se concluye que los más de doce millones serían suficientes para ponerlo a punto, pero sin concretar cuál sería el precio de las obras, ante las cuales la técnica se muestra cautelosa ante la falta de estudios más profundos como catas para conocer el estado de conservación real del Calatrava.

Estas explicaciones no convencen al PSOE, que cree que el expediente «confirma» que la compra es «una operación especulativa que beneficia a un fondo de inversión suizo». Los socialistas denuncian que la autorización de la compra en tales condiciones es «negligente» y ha advertido de que van a vigilar a quien beneficia esta operación para «que no sea una ruina para los ovetenses».

El gobierno local prevé firmar el convenio de La Vega con Defensa a finales de agosto La simbólica firma a tres bandas del acuerdo definitivo entre Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Defensa para recuperar los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega podría producirse en «la segunda quincena de agosto». Es la fecha que, según desveló ayer Alfredo Canteli, baraja el Ayuntamiento para alcanzar un hito histórico a partir del cual se abrirá un plazo de cuatro años como máximo para realizar los cambios urbanísticos que permitan a la ciudad recuperar los 120.000 metros cuadrados de la factoría con nuevos usos culturales, empresariales y residenciales. De momento, el trámite más inminente está en el tejado del Ayuntamiento. La administración local debe aprobar el documento final en la sesión plenaria del próximo martes. La votación se presenta como un trámite, pues PSOE e IU ya han adelantado que sumarán sus votos favorables a los del equipo de gobierno del PP, y solo Vox baraja optar por la abstención, como ya hizo en la Comisión de Urbanismo de esta semana. Canteli explica que, una vez aprobado por el Pleno, el acuerdo se dirigirá directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, para cuadrar agendas. Todo ello para concertar una imagen similar a la que ya protagonizaron Alfredo Canteli, Adrián Barbón y Margarita Robles cuando en julio de 2022 firmaron el protocolo de actuación para sacar adelante el convenio.

