Canteli ve en el Kuivi la "primera piedra" de un "futuro espléndido" para Ciudad Naranco

El Kuivi echó a andar el jueves pasado en su nueva localización en Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco, y la reacción municipal no se ha hecho esperar. El alcalde, Alfredo Canteli, definió ayer al proyecto cultural como la "primera piedra" para la recuperación de un barrio donde la actividad de ocio es escasa y al que le espera un "futuro espléndido". El primer edil considera que es "importante" que el festival "se establezca" en esa ubicación que estrena este año, es decir, que se desarrolle la esperada continuidad que los organizadores quieren otorgarle. En este sentido, Canteli considera que hay que darle rodaje para "ver si poco a poco convertimos un problema" en "una zona cultural y de futuro", es decir, la recuperación de Almacenes Industriales.

A colación de ese futuro, el primer edil pone la vista en el horizonte de la nueva capitalidad, más allá de la gastronómica: la cultural, a nivel europeo en este caso. Por eso Canteli explicó que el equipo de gobierno "trabaja" por ese objetivo y que tiene en cuenta "a toda la zona", refiriéndose a la que acoge al Kuivi.

"Dentro de unos días pasaremos por el Kuivi para visitarlo y dar ánimos", anunció el Alcalde, que no concretó que cuando será esa visita a las instalaciones de del proyecto cultural que abarca una parcela de casi 3.000 metros cuadrados en Ciudad Naranco. Eso sí, dio a entender que la visita es un gesto tácito del apoyo del Ayuntamiento, concretando que esperan que "se siga trabajando y colaborando allí".

El Alcalde tocó también el tema del vial de la Fábrica de La Vega justo a término del habitual minuto de silencio por las mujeres víctimas mortales por violencia de género. La vía urbana que podría atravesar el recinto fabril sigue generando polémica. "La controversia no es nuestra, preguntad a los que la tienen", dijo Canteli cuando se le llamó a hablar de la cuestión de un tramo urbano que parece que, al final, quedará supeditada al plan urbano del área.

Sobre los múltiples usos que podría tener el recinto ferial de La Florida el regidor fue concreto. "Que nos dejen trabajar", concluyó Canteli en referencia a los usos de la instalación, para la que el grupo municipal propone la creación de un centro de interpretación del Camino Primitivo.

Por último, el Alcalde declinó opinar sobre el rifirrafe entre el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y la recién nombrada delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, debido a que esta última deslizó que podría no acudir a la celebración del Día de Asturias, el 8 de septiembre, si Sanz Montes no modera su discurso "ultraderechista". "No voy a entrar en ello, me llevo fenomenalmente con los dos", remató.