Albiñana, cien años para quitarse el sombrero

Oviedo oculta en su callejero universos ocultos y gemas escondidas. Universos, en el sentido literal; gemas, porque se pueden encontrar incrustadas en la roca de los edificios del Antiguo. Paseando por la calle Magdalena cualquiera puede tropezarse con un lugar que aúna ambas condiciones y puede llevárselo como recuerdo, incluso puesto, en la cabeza, en forma de gorra, gorro o sombrero. Porque la sombrerería Albiñana, que celebra su centenario, es puro Oviedo con su bienvenida de piedra y su fondo de cristal con vistas al Fontán: un comercio para quitarse el sombrero.

Quien entre en el establecimiento y se atreva a subir sus escaleras sin dejarse intimidar por las constelaciones de piezas de sombrerería de todo tipo y condición que atesora se encontrará, tras su mostrador centenario, a su dueño, Luis Bobes. Es la segunda generación, por linaje familiar, que regenta Albiñana, aunque puede considerarse la tercera en sentido estricto de negocio. Tiene su explicación, y aunque parezca mentira, para remontarse a la apertura de un comercio tan de Oviedo hay que irse hasta el mar Mediterráneo, a Valencia. Y a un nombre: José Albiñana.

Exterior del comercio original, ubicado frente a la iglesia de San Juan el Real. / LNE

Bobes relata la historia de este valenciano, que vino a Asturias a "buscarse la vida y mejorar". Empezó a trabajar en un almacén, pero al poco vio que se traspasaba un local delante de la iglesia de San Juan y se lanzó a la aventura del sombrero en 1924. Primero lo hizo tiñendo y limpiado las prendas para tantear el funcionamiento del negocio, pero rápidamente comenzó la escalada. Albiñana se especializó en enseres militares como gorras e insignias –algo que surgió durante la Guerra Civil, porque el negocio seguía abierto en pleno conflicto– y abrió su propio taller. Así nació la mítica tienda que todos los ovetenses nacidos en el siglo pasado recodarán por su gran cartel promocional de Boinas Elósegui.

El año 1964 es el del relevo, el de la llegada de los Bobes. "La mujer de Albiñana enferma y le recomiendan mudarse a una zona con un clima más seco, y entonces se puso en traspaso", explica el actual dueño. Sus padres, Mariano Bobes y Elena Cuesta, regresaron de Venezuela, adonde habían emigrado años atrás para tomar las riendas del negocio. La madre y la tía de Luis, cogieron el traspaso, como gerentes; su padre y su tío se pusieron en tienda, de cara al público. No sabían nada de sombrerería y el propio Albiñana se quedó unos meses para formarles. A finales de los 70 su tío se retira y el matrimonio empieza a trabajar codo con codo durante décadas hasta el retiro de ambos.

Dando un salto temporal, Luis Bobes asume la gerencia de Albiñana en 2007. Fue una época de cambios, porque el edificio en el que estaba instalada la tienda original de la calle Melquíades Álvarez, frente a la iglesia de San Juan, se derribó para ser rehabilitado y les anunciaron que deberían abandonar el local en el que la sombrerería llevaba instalada 80 años. Ahí surgió una disyuntiva: ¿cerrar el negocio o seguir en otro lado?

Interior del antiguo establecimiento. / LNE

"Mi hermana y yo pensamos que era una pena que muriese un negocio con tantos años solo porque tiren el edificio", explica Bobes. Los hermanos no dudaron en continuar con el legado y Luis dejó su trabajo como docente para dedicarse por completo a la venta de sombreros. Esa nueva etapa les llevó a tener dos tiendas, abriendo primero un establecimiento en Melquíades Álvarez, al comienzo de la calle, al año siguiente una tienda en la calle Magdalena y pasaron a ser cinco trabajadores en plantilla (Luis y José Luis Bobes, Mary Paz Hermida y Conchita y Geli Menéndez).

Para el dueño de Albiñana, crecer en el seno de una familia que se dedica al comercio significó asumir que el negocio era "un miembro más de la familia". "La tienda era como un hijo, algo sobre lo que pivota la familia, un hermano más", dice el empresario, que recuerda que en el día a día familiar las cuestiones de la sombrerería eran un tema recurrente en casi todas las conversaciones y que condicionaba la vida de los Bobes Cuesta en general.

El desarrollo de ese "hermano" que fue la tienda de Melquíades Álvarez lo recuerda marcado por varios hitos. Uno fue la apertura del centro comercial de Salesas, que sus padres se tomaron como una hecatombe. "Pensaron que nos iba a arruinar", rememora el sombrerero sobre el "sandwich" que les hicieron Galerías Preciados, hoy el Corte Inglés de la calle Uría, y la gran superficie comercial de la calle Nueve de Mayo. Al final no fue así, porque lo que ocurrió fue que entre ambos establecimientos formaron uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, con doctor Casal con eje vertebrador. "La ubicación era buenísima y vendías prácticamente por rozamiento", manifiesta Bobes.

Otro de sus más enraizados recuerdos de infancia es una tienda plagada de tertulias, ya que el local ejercía de punto de reunión de la gente de la zona. Era habitual que se juntasen en Albiñana el cartero, algunos policías o vecinos que bajaban para charlar o leer el periódico en la tienda. "Eso hoy es impensable", comenta el comerciante sobre todo eso "que se perdió". Eran otros tiempos, en los que la gente de la zona se conocía, se ayudaba y hacía comunidad.

Mary Paz Hermida muestra los artículos del expositor del fondo de la tienda. / Pablo Solares

Esos viejos hábitos son algo que intentan mantener en Albiñana, donde se definen como "solucionadores de problemas". "Si no tenemos un producto tratamos de ayudar al cliente y le recomendamos donde lo puede conseguir", afirma Bobes. Gracias a ello han creado una estrecha relación con sus clientes que se basa en la confianza. Tal es el nivel de cercanía que incluso un señor quiso que lo enterrasen con una boina de Albiñana, pero solo de Albiñana, no valía otra. La familia fue a comprar expresamente la prenda para el sepelio. "Es un lujo tener a gente así", comenta satisfecho el dueño, que confiesa que tienen muchos clientes famosos, pero no da nombres.

Enlazando ambos temas, los viejos tiempos y los clientes, se nota que las cosas han cambiado. Antiguamente nadie salía de casa sin su sombrero, a juego con el abrigo. O con su gorra, porque las clases sociales y los trabajadores de cada oficio tenían su prenda distintiva para la cabeza. "Hasta que llegó el presidente Kennedy y nos hundió con su sinsombrerismo", bromea Bobes. También su tienda era cien por cien masculina hasta que su madre introdujo las prendas femeninas.

Cambiando la mirada del pasado al futuro, Luis Bobes lo ve con optimismo. Puede que haya relevo generacional, porque su hijo, José Luis Bobes, está bastante implicado en la tienda. "Puede que siga con el legado, me crié con esto y aprendí mucho de mi padre y las empleadas", comenta José Luis, que ve el comercio familiar como uno "especial y diferente", además de que le gustará seguir dando valor a una profesión que ya no es tan común como antaño. Por lo pronto, padre e hijo todavía no se han sentado para plantear la cuestión, aunque terminará ocurriendo a medio plazo, cuando Bobes se retire.

Mientras tanto, seguirán con sus visitas guiadas a la tienda para ilustrar sobre el gremio, con su blog de sombrerería, pionero en España; con su lista de reproducción de canciones para escuchar con sombrero y retomando su taller. Y seguramente, entretenidos con tanta actividad, cuando se den cuenta cumplirán la segunda centuria. Chapó.

