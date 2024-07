Canteli reparte un millón entre 97 clubes para que el deporte "siga ensalzando la ciudad"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, vaticinó este lunes que las obras de remodelación del Palacio de los Deportes supondrán un hito. "No será de los más grandes del norte de España, pero el más bonito seguro que sí", subrayó, haciendo hincapié en que contará con "una gran plaza". El regidor considera que la rehabilitación del equipamiento es algo que "Oviedo merece" e hizo oídos sordos a la reclamación del PSOE de paralizar las obras del equipamiento hasta aclarar los permisos y viabilidad técnica de la modificación del proyecto. "No se va a paralizar, aunque ya lo pidieron más veces. El caso es entorpecer y poner palos en las ruedas porque no sirven para otra cosa", sostuvo en referencia a las críticas del Grupo Socialista.