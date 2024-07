Oviedo inicia hoy la transformación de La Vega en "un pulmón para toda Asturias"

El guion, tal y como se ha escrito en la Comisión previa de Urbanismo, dice que hoy se aprobará el convenio urbanístico de La Vega con los votos a favor de la mayoría del Pleno, los de PP, PSOE e IU, y la abstención de Vox. Este horizonte supone el respaldo mayoritario de la población ovetense a los planes para la transformación de la vieja fábrica de armas y refuerza la idea de consenso con la que nació este último intento de recuperación de los casi 120.000 metros cuadrados de naves industriales, avenidas y vestigios monásticos. El gobierno de Canteli buscó en esta operación, sellada con un protocolo en Madrid hace dos años, la suma de la administración regional al acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, y ahora, a punto de conseguir aterrizar aquellas intenciones en la firma de un convenio, el Alcalde no se olvida de agradecer el apoyo a la ministra Margarita Robles y confiar en que La Vega se convierta pronto "en un pulmón importante para Asturias".

Para que eso suceda todavía faltan unos cuantos pasos que el propio convenio especifica y que no son tan diferentes a otro tipo de transformaciones urbanísticas similares. El primero será el propio acto de firma. Las tres administraciones tendrán primero que aprobar en sus propios órganos, como hoy hará el Pleno, el texto del convenio en su versión final. Esta versión del acuerdo, escuchadas algunas de las alegaciones recibidas, rebaja las pretensiones urbanísticas iniciales y fía al planeamiento posterior la concreción de algunos detalles críticos, tales como la edificabilidad o la carretera que podría atravesar la fábrica para desviar el tráfico de Santullano.

Para poder sentar a Robles con Barbón y con Canteli y rubricar el acuerdo hay que buscar una fecha y esta no llegará antes de la segunda quincena de agosto. La firma permitirá al Ayuntamiento iniciar de forma inmediata las catas arqueológicas, cuya licitación ya está preparada y que se ceñirán a las zonas señaladas como de riesgo arqueológico elevado y que, además, vayan a ser objeto de transformación urbanística.

En ese momento comenzará el planeamiento urbanístico, para el que existen distintos recorridos pero que forzosamente acabarán de la misma forma: con un plan especial y con una catalogación de los bienes patrimoniales. Para llegar hasta ahí lo más probable es que el Ayuntamiento busque equipos profesionales de cierta relevancia que le ayuden a reordenar un ámbito tan singular como es el de la fábrica de armas de La Vega. También debe tenerse en cuenta que en algún momento de este proceso la Sociedad Estatal del Suelo (Sepes) sustituirá a Defensa, tal y como recoge el convenio, y empezará a gestionar los derechos de edificación para impulsar vivienda asequible en el ámbito.

En paralelo, las administraciones involucradas también tendrán que pensar en la herramienta jurídica que gestionará la fábrica, pues aparte de los elementos singulares que se puedan desarrollar allí (se ha hablado de recintos culturales y museísticos, por ejemplo) la idea principal es la del desarrollo de un polo empresarial que vaya colonizando parte de las naves. En ese contexto, el Principado tiene entre las manos una de las piezas llamadas a ser un motor de ese desarrollo de La Vega, la nave de cañones, donde se pensó inicialmente instalar una bioincubadora de empresas, aunque que en una primera fase este proyecto va a echar a andar en el Vivarium de La Corredoria.

Al margen de cómo se desarrolle todo ese proceso, el equipo de Canteli promete que "no va a perder ni un minuto" y que tramitará y avanzará en paralelo todo lo que se pueda para concluir lo antes posible. El objetivo, en palabras de Nacho Cuesta, concejal encargado del proyecto, es que en menos de dos años todo esté listo para que se haga efectiva la recuperación de la fábrica.

El equipo de gobierno también piensa ya en el "mientras tanto" y valora que la buena sintonía con Defensa permitirá agilizar y mejorar lo que, desde 2014, cuando en una Noche Blanca se abrió por primera vez a todo el público la fábrica de armas, se viene desarrollando allí: utilizar las naves para una actividad cultural y empresarial y ensayar con prudencia pero sin pausa nuevos usos e integraciones de determinadas parcelas en el resto de la ciudad.

El manifiesto "Por La Vega" pide abandonar la idea del vial y mantener la unidad del conjunto

Foto de familia de los firmantes del manifiesto "Por La Vega", ayer, en la librería Matadero Uno. / LNE

A menos de 24 horas de a votación del convenio de La Vega, ciudadanos vinculados a distintos movimientos culturales y sociales presentaron ayer al mediodía en la librería Matadero Uno el manifiesto "Por La Vega". En el texto, y según las explicaciones dadas en la presentación por el arquitecto José Ramón Fernández Molina, la arqueóloga Patricia Manjón y la activista Flor Tejo, piden extremar todas las precauciones para que el convenio no hurte la participación ciudadana, para que no se desvirtúe la unidad del conjunto fabril y para que no se desvíe el vial de entrada y salida a Oviedo por dentro del recinto. Las catas arqueológicas y el conocimiento de lo que hay allí, señalaron, es "una oportunidad y no un problema". Por otra parte, la plataforma Salvemos La Vega se manifestó ayer en contra del convenio que, denunció, "regalará" los terrenos a "promotores privados a coste cero", tendrá viviendas "que no serán ni públicas ni asequibles". La AMSO también debatió ayer sobre el convenio en la Casa del Pueblo.

