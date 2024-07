El anteproyecto del presupuesto estará listo en octubre, promete Leticia González

La aprobación definitiva de dos modificaciones presupuestarias, una dedicada en su mayor parte al Palacio de los Deportes y la otra correspondiente a la compra del Calatrava, motivaron ayer que los debates económicos en el Pleno derivaran a las infraestructuras afectadas. No obstante, la concejala de Economía, Transformación digital y políticas sociales, Leticia González tuvo ocasión de defender las políticas de su área a través de la aprobación de la cuenta general correspondiente al año pasado y avanzar que para el próximo 2025 el trabajo está avanzado y se esperan nuevos plazos.

A preguntas de la concejala de Vox Elena Figaredo, Leticia González no solo ofreció a los grupos de la oposición su participación en la confección de las cuentas del próximo año sino que adelantó que el anteproyecto estará listo ya en el mes de octubre. Por otra parte, y por más que la oposición le afeó el dinero no ejecutado el año pasado, el "engorde" del remanente y la "mala gestión" que ello trasluce, González aprovechó la cuenta general para defender "la excelente salud financiera" del Ayuntamiento. En ese afán, allí donde el concejal socialista Javier Ballina le afeó que un 35,34% de ejecución de inversiones es "la muestra más clara del fracaso", González le dio la vuelta la argumento y explicó que se había pasado de un 18% a ese 35,34%, "el porcentaje más elevado de los últimos años". La concejala también aplaudió datos como el periodo medio de pago de 7,63 días, el 94% cobrado de los derechos reconocidos o el superavit de dos millones frente al 1,2 del año pasado.

La modificación presupuestaria que afecta al Palacio de los Deportes volvió a traer al Pleno el debate sobre la modificación de este proyecto, al que se le han suplementado 6,5 millones para atender a nuevas mejoras. Alejandro Suárez (IU-Convocatoria por Oviedo) hizo ver su preocupación por una rehabilitación que ya cuesta un 40% más de lo previsto y llamó la atención sobre la necesidad de que el modificado pase por el Consejo Consultivo y de que el reajuste del contrato de la obra se apruebe en Junta de Gobierno antes de que empiecen esos trabajos.

Eso mismo es lo que el PSOE ha denunciado a través de una petición de paralización de las obras en recurso administrativo. Los socialistas reiteraron ayer sus sospechas sobre "obras que llevan meses realizándose sin cobertura legal". Nacho Cuesta se mostró "cauteloso" ante la judicialización de este proceso pero acabó exponiendo y asegurando que el expediente para modificar el contrato se está armando, que se remitirá al Consejo Consultivo y que no se han desarrollado trabajos irregulares: "no ha habido la menor ilegalidad en las obras", acabó contestando a Figaredo, que solo quería un "sí o un no".