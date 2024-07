El "éxito colectivo" del convenio de La Vega para Oviedo: así se vivió un Pleno muy especial

La ansiada transformación de los terrenos de la fábrica de armas de La Vega para reintegrarlos a la ciudad después de más de dos siglos de industria armamentística y setecientos años de actividad monástica dio ayer el paso más firme que se recuerde desde las primeros bosquejos urbanísticos sobre la vieja fábrica lanzados en los años noventa. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó de forma definitiva y mayoritaria –con 23 votos a favor de PP, PSOE e IU y tres abstenciones de Vox– el convenio al que inicialmente había dado luz verde el 28 de diciembre y aterriza, así, el protocolo suscrito hace dos años entre el Ministerio de Defensa, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento, a falta, tan solo, de que las tres administraciones involucradas pongan fecha para firmar el texto.

De aquel protocolo firmado en Madrid el 22 de julio de 2022 al de ayer, el acuerdo se ha dejado por el camino bastante plumas pero, al tiempo, ha logrado ganar el peso del consenso. Nacho Cuesta, concejal de Planeamiento y encargado ayer de defender la postura del equipo de gobierno, no dudó en calificar de "éxito colectivo" la aprobación del convenio, y desde la oposición, a pesar de las distinta sensibilidades, también hubo coincidencia en hablar de "victoria política de toda la ciudadanía" (palabras del socialista Carlos Fernández Llaneza y de "acuerdo histórico sobre materia histórica" (tal lo expresó el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares). Incluso la nota de Vox no fue tan discordante como pudiera haber sido y permitió, además de la abstención, que su portavoz, Sonsoles Peralta, vislumbrara "cierta esperanza" pese a que los términos del acuerdo no fueran los que hubiesen querido.

En ese contexto de algo parecido a la concordia política, el rechazo frontal a este acuerdo histórico quedó limitado a la protesta de la plataforma Salvemos la Vega, que congregó a una veintena de personas en la plaza –acallados sus megáfonos con el calor del mediodía– y desplazó Pleno a siete activistas que acertaron a corear una única vez "La Vega no se vende, La Vega se defiende" antes de abandonar el salón. El debate entre los grupos municipales acababa de empezar y Nacho Cuesta ya había calificado lo que estaba por venir como "proceso ilusionante y apasionante al que invitamos a unirse a todos aquellos dispuestos a trabajar con lealtad y responsabilidad".

Esa invitación de Cuesta a que todos los grupos se sumaran al proceso que viene ahora, pero con "lealtad y responsabilidad", marcó el debate posterior, en el que los tres grupos que votaron a favor lo hicieron tratando de buscar su rédito político, sus propias medallas, por más que el PP trataba de capitalizar al máximo la aprobación del convenio y dejar claro que ellos serán quienes "lideren" el desarrollo de esa transformación de La Vega que viene ahora.

Aunque Nacho Cuesta intentó rebajar la acritud política en sus intervenciones, tampoco supo renunciar a desaprovechar las ocasiones de afear a esta y otras oposiciones los intentos de "entorpecer el acuerdo", fuese para recordar que entre las alegaciones hubo hasta las de un exalcalde y una exvicealcaldesa, en referencia a Wenceslao López y a Ana Taboada, o para rebajar el balance del PSOE ante los cambios introducidos en la última versión del convenio. Las alegaciones, señaló Cuesta, "han propiciado cambios muy menores, terminológicos, que no afectan a la configuración de la operación".

Carlos Fernández Llaneza, al revés, se mostró satisfecho de que gracias al PSOE el convenio haya dejado fuera el planeamiento urbanístico. "Es una victoria política de toda la ciudadanía", celebró. "Hoy el convenio no impone ningún resultado final, diga lo que diga usted, es un cambio importante", insistió. Y citó, entre las mejoras, que se admita estudiar una solución alternativa al vial que el PP quiere desviar por el interior de la fábrica para "salvaguardar Santullano" o la posibilidad de sacar edificabilidad del recinto.

En parecidos términos, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, también celebró que "las cosas hayan mejorado" y que las distintas organizaciones alegantes "tengan hoy el resultado a sus esfuerzos, si es que lo quieren reconocer".

Llaneza y Llamazares coincidieron en su análisis al comparar este convenio no ya con el aprobado inicialmente en diciembre, sino con aquel primer protocolo, para hacer ver al PP que en este tiempos se han dejado en el camino "instalaciones y obras" que hacen que ahora "el convenio sea mejor". No está, citó el PSOE, la gran torre de viviendas que pretendía ser un referente, ni desaparecen los chalés, ni la vivienda será un 70% privada. "¿Usted cree que no ha cambiado nada? El convenio se parece al protocolo lo que un huevo a una castaña", concluyó Llaneza, antes de rechazar medallas pero sí pedir una felicitación colectiva por parte del equipo de gobierno para el PSOE. "¡Estírate por una vez!", le soltó a Nacho Cuesta.

Pero el concejal de planeamiento no dio mucho margen de palmada a la oposición. Su lista de agradecimientos, que la hizo, un poco en clave "premios Goya", incluyó dentro de ese "éxito colectivo" a personas individuales que "era de justicia recordar". Citó a Canteli, al director de Urbanismo, a la adjunta al servicio de Medio Ambiente, al resto de funcionarios, a Adrián Barbón, a Juan Cofiño –"amigo más que aliado con el que hemos ido removiendo los numerosos y sucesivos obstáculos"–, al viceconsejero de Infraestructuras Jorge García, a la ministra Margarita Robles –"por supuesto"–, a la Secretaria de Estado Amparo Valcarce, al general Luis Cebrián –Director general de Infraestructuras–, al coronel José Manuel Gutiérrez del Álamo –jefe de la Subdirección de Patrimonio– y al Delegado de Defensa en Asturias, el coronel Juan Luis González. "Sus nombres estarán unidos a los pilares de este acuerdo", concluyó.

Vista general del salón de plenos, ayer, con militantes del PP en primer término y miembros de la plataforma «Salvemos La Vega», al fondo, con carteles. / Fernando Rodríguez

La lista no incluyó, tampoco después, ese mimo que reclamaba el PSOE. Cuesta, al revés, echó en cara a Llaneza que no era "un buen inicio" que anduviera pregonando la desaparición del vial interior –cuestión que el PP mantiene como elemento esencial para alejar el tráfico de Santullano frente a los que piden que no se altere la unidad de la fábrica–. "Pretender arrogarse algún éxito", le reprochó sobre los últimos cambios en el convenio, "resulta del todo pueril".

Viendo la ausencia de amor, calor, ternura y comprensión, por utilizar los mismos términos de la canción que sacó a colación el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Llamazares pidió "no entrar en el debate de quién puso más" y sí destacar "lo importante": "El acuerdo como palanca para el cambio de Oviedo, y que le viene muy bien". Llaneza también habló de esa dimensión y utilizó la palabra "trampolín", para señalar el empuje al futuro de la ciudad.

Fuera de ese guión, Sonsoles Peralta celebró que "tras años de elucubraciones" hubiera "cierta esperanza", pero alertó de que "no es el convenio que desearía" y de una serie de cosas "pendientes de un hilo". A Vox, explicó, no le gusta que el PP no haya intentado una lucha judicial ante Defensa para reclamar que devolvieran La Vega a la ciudad y que "se hayan plegado a la agenda socialistas de imponer uso residencial en el ámbito". A ese "error histórico con la vivienda", una cuestión ante la que Llamazares, al revés, destacó "la importancia de las 1.000 viviendas dotacionales para Oviedo", Sonsoles Peralta añadió la necesidad de que las catas arqueológicas se hagan en todo el ámbito y adelantó el veto que su grupo mantendrá al vial por el interior.

Ninguna de estas cuestiones despeinó a Cuesta, que defendió la vivienda como garante de que "haya actividad urbana las 24 horas del día siete día a la semana" y que condensó en unas pocas cifras las bondades del acuerdo: edificabilidad limitada al 20% del suelo del ámbito, 20.000 metros cuadrados de zonas verdes y 80% de los suelos y totalidad de los vuelos para el Ayuntamiento –salvo la nave que de cañones para el Principado–.

Ahora, señaló, se iniciarán "con carácter inmediato", dos actuaciones para las que ya hay memoria justificativa: las catas arqueológicas –limitadas a las zonas de alto riesgo arqueológico donde sea posible que haya actuaciones de transformación del suelo– y el desbroce de la parcela para adecentarla "de tal manera que pueda ser puesta a disposición de los ovetenses en el menor tiempo posible".

"No podemos perder ni un minuto", concluyó Cuesta, "pero posiblemente sí esperar a mañana; hoy es el día para congratularnos por el esfuerzo de tres administraciones de distinto signo político que han priorizado el interés general y el bien común". La Vega, resumió, se aprueba como "paradigma de la política útil".

Suscríbete para seguir leyendo