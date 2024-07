La música amansa a Almacenes Industriales: "Ya no da miedo pasear por ahí"

Un "primer paso" para que Almacenes Industriales deje de ser el "patito feo" de Ciudad Naranco. Eso es lo que, a juicio de los vecinos, ha supuesto para el barrio la apertura del centro cultural ligado al festival Kuivi PopUp en una de las naves de la zona degradada. Los colectivos vecinales destacan que, gracias a las actuaciones programadas cada día a partir de las 21.00 horas, "ya no da miedo pasear por ahí", aunque advierten de que todavía hacen falta más iniciativas para atajar los problemas de abandono y okupación que asolan esa parte de Ciudad Naranco desde hace unos años.

Los habitantes del entorno aprecian el cambio experimentado por Almacenes Industriales en los últimos meses. "El derribo de la última nave incendiada y la apertura de esta iniciativa, unido a la mayor presión de la Policía Local y Nacional ha mejorado mucho la zona, pero hacen falta más cosas", declara Rubén Fernández, presidente de la asociación Ciudad Naranco Existe, subrayando que "el simple hecho de tener un lugar donde tomar algo tranquilamente ya supone un salto de calidad".

Ambiente en el interior de la nave recuperada. | Kuivi

A pesar de reconocer estos avances, los vecinos van más allá e instan a acelerar la puesta en marchade otros proyectos privados existentes para la zona. "Ahora hace falta que salgan adelante las ideas de urbanizar varias de las parcelas abandonadas", añade el propio Fernández.

Desde la asociación Activa Ciudad Naranco dicen ser conscientes de la importancia que están teniendo las veladas diarias en el Kuivi para el antiguo polígono industrial. "Al ver el portón abierto y la gente pasa más por la calle, sobre todo al anochecer, algo que antes evitábamos todos", sostiene la presidenta del colectivo, Marisa Álvarez, quien también afirma notar que las naves abandonadas ya no son un foco de conflictividad. "Llevo un par de semanas sin ver movimiento de los okupas que había al fondo del polígono", indica la directiva.

Lejos de triunfalismos, los residentes de Ciudad Naranco piden no bajar la guardia y tener en cuenta que las problemáticas de años no desaparecen de un día para otro. "Este tipo de problemas no suelen desaparecer, así como así. Lo más seguro es que el problema se ha ido a otra parte y hará falta vigilancia para que otros no padezcan lo mismo", sostiene Fernández.

Otra vista de la terraza del nuevo centro cultural. | Kuivi

En cuanto a los promotores del proyecto cultural, estos acogen con satisfacción las reacciones positivas de los vecinos y afirman estar trabajando en una programación que resulte atractiva y siga contribuyendo a regenerar la parte más abandonada de Ciudad Naranco. De momento, el Kuivi ya anuncia novedades para la próxima semana. Más allá de seguir programando actuaciones musicales diarias, en los próximos días prevén habilitar un espacio de juego para niños, además de una zona amigable para perros y el acondicionamiento de una zona de aparcamiento para facilitar la llegada de público a sus espectáculos.

Estas apuestas son acogidas con los brazos abiertos por el Ayuntamiento. El propio el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se refirió la pasada semana al Kuivi como la "primera piedra" para la recuperación de Ciudad Naranco, donde la actividad de ocio es escasa y al que le espera un "futuro espléndido" como foco cultural de la capital asturiana.

