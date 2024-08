"La realidad es la mayor fantasía que nos depara la vida"

"Nada hay más intenso que un sentimiento idealizado", cuenta Fernando Fonseca en su nueva novela "Esperando a Montgomery". Ahí toca una de las patrias literarias que es la plena exaltación. Se destila un homenaje a la literatura con sus nociones de ficción y realidad, lo culto toma engranaje con lo popular y rescata personajes del desván del olvido para urdir una trama en que la fantasía apoya el hombro en la vida cotidiana. El escritor ovetense tiene acumuladas multitud de lecturas y escrituras y expone con generosa sapiencia sus cartas.

–¿Muestra el libro que la buena literatura está llena de antihéroes?

–Las características psicológicas y sociales de los personajes no hacen mejor o peor una novela, pero confieso sin pudor mi predilección por lo que solemos llamar el antihéroe. La novela moderna nace con Don Quijote, así que no hay más que decir.

–¿También centrarse en la marginalidad es bueno para examinarla?

–Considero que el objetivo de una novela no ha de ser examinar una parte de la realidad; en este caso la marginalidad. El escritor disfrazado de sociólogo, o viceversa, se sale de la esfera literaria que a mí me interesa. Desde luego, yo jamás he trabajado con esa premisa. Los personajes de "Esperando a Montgomery" ni siquiera representan un vago retrato de la casta marginal, Se trata de personajes literarios que habiendo sido perfilados por un autor finalmente éste los desechó. En la novela vemos cómo aparcan su decepción entregados a una promesa que no es más que un engaño: la espera por Montgomery. Como en Godot de Beckett o en el coronel de García Márquez. Esa espera les conduce a la esperanza y ésta les facilita la ilusión. Pero tampoco descarto que haya algún lector dispuesto a vislumbrar en mi novela un nuevo o diferente entramado social, en este caso asociado a Ciudad Ajada, donde lo real y lo figurado se mezclan dando origen a un ámbito, aunque posible, esencialmente fantástico. Mis personajes son seres recuperados del olvido que me han permitido elaborar una historia sorprendente, verosímil, arriesgada y con amenos detalles metaliterarios. Permítame recuperar la frase que cierra la novela y que, ahora que lo pienso, podría servir como moraleja del libro. Dice: "La realidad es la mayor fantasía que nos depara la vida".

–¿Vuelve a Ciudad Ajada, un trasunto literario de Oviedo?

–Así es. He de confesar que me siento cómodo en ese escenario mitad real mitad inventado, en el que a menudo sospecho, o añoro, estar viviendo realmente. Una mezcla del Oviedo verdadero y mis fantasías, sin ataduras de tiempo y espacio, ni de mapas ni de símbolos. Un Oviedo poroso, acoplado amablemente a mis necesidades creativas. Yo invito a todo el mundo a visitarlo: está en mis últimas novelas. En fin, un ámbito a medio camino entre la realidad y el deseo, que diría el gran Cernuda.

–¿Nada debe ser irrelevante en lo escrito?

–Absolutamente nada. No concibo la escritura al margen de la pulsión poética. El escritor ha de darle una y mil vueltas, si es necesario, a la idea, a la frase, al adjetivo, al signo ortográfico… En definitiva, el escritor trabaja con un material frágil y originalmente musical, como es la palabra. ¿Me comprende? El estilo es lo que, para bien o para mal, distingue a un escritor.

–Los protagonistas son extravagantes. ¿Qué mide su grandeza?

–En primer lugar, no tienen otra aspiración que formar parte de una novela, de un cuento o de una película, esa es su originalidad. En definitiva, sólo quieren verse realizados como personajes de ficción, y ese detalle bastaría para medir eso que usted llama "extravagancia". Creo que su peculiaridad les hace más tiernos y paradójicamente más próximos y amables a ojos del lector. Precisamente, por sus características especiales, el lector enseguida intima con ellos. He tratado de humanizar al personaje.

–¿Ha de plegarse la IA al intelecto humano y no a la inversa?

–Absolutamente todo ha de plegarse al intelecto humano. Cuando esto no sucede así entramos en el terreno de la creencia religiosa o la simple superstición. Si algo no se pliega a nuestro limitado raciocinio nos veremos irremediablemente abocados al desorden y la sinrazón o, lo que es peor, la apatía. Incluso nos invadiría el arrepentimiento, si consideramos que esa nueva "inteligencia" la hemos creado nosotros sin saber muy bien para qué carajo la hemos creado. Me imagino la IA como un fraudulento oxímoron. Bueno, a lo mejor no es que me lo imagine, sino que lo deseo. Porque a ver quién se atreve a despotricar contra algo que lleva el sagrado nombre de Inteligencia.

