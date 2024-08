"La Vega mira al futuro, a las oportunidades de Asturias", celebra el Gobierno regional

Un día después de la aprobación definitiva del convenio de La Vega en el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo, la otra administración asturiana involucrada en la operación, el gobierno regional, saludó la inminente firma del acuerdo, ahora ya en su versión definitiva, como "un ejemplo de política útil" y como "una oportunidad para Asturias".

La valoración de la vicepresidenta del gobierno del Principado, Gimena Llamedo, coincidió con la del Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a la hora de ver en esos 120.000 metros cuadrados "una oportunidad enorme", en palabras del regidor.

Oviedo y Principado tienen muy clara la dimensión regional y metropolitana de este espacio, en cuyo desarrollo está prevista la implantación de un polo empresarial enfocado al ámbito biotecnológico. Son esas empresas que Canteli ayer confió en ver cuanto antes llegar a Oviedo. "La valoración es positiva, es la que tenemos que hacer todos los grupos políticos", resumió el Alcalde durante su visita a unas obras. "La Vega es la operación de Oviedo, la operación reciente de la historia de Oviedo, y una oportunidad enorme para crecer económicamente, tenemos que acelerar mucho para que las empresas lleguen", confió.

También ayer, durante una visita a una consultora medioambiental, Gimena Llamedo saludó la firma definitiva del convenio como un paso "muy positivo". La vicepresidenta recordó que el ejecutivo de Barbón había aprobado la primera versión de este convenio en diciembre (ahora tendrán que hacerlo otra vez con la versión definitiva respaldada ayer por PP, PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo en el Pleno) y que ya entonces se destacó que la firma de un acuerdo de estas características por parte de tres administraciones de distinto signo político es "un ejemplo de política útil".

Ayer Llamedo añadió que el convenio de La Vega es "un ejemplo para mirar al futuro y a las oportunidades de Asturias". "El futuro de La Vega", recalcó, "está vinculado al futuro de Oviedo pero también al futuro de Asturias, y la valoración por parte del gobierno de Asturias es muy positiva", concluyó.

Canteli se extendió algo más sobre el trabajo que le queda ahora por delante al Ayuntamiento, una compleja tramitación urbanística, y en su voluntad de cubrir esas etapas lo más rápidamente posible se permitió bromear con la presencia, a su lado, del concejal de Planeamiento Nacho Cuesta. "Son 120.000 metros", explicó, "nos quedamos con unos 80.000 para generar actividad económica y tenemos que aprovecharlo, hacerlo bien y trabajar por ello, por eso me extraña que Nacho esté aquí, cuando tenía que estar con ello".

Los chascarrillos entre regidor y su segundo teniente de alcalde se resolvieron con un "está todo listo" por parte de Cuesta y Canteli prosiguió con otra idea que quiso dejar clara ante los periodistas, la del vial que pasa por le interior de la fábrica.

El convenio aprobado ayer solo puede ser, desde un punto de vista jurídico, una declaración de intenciones y no debe, en ese sentido, usurpar las funciones que han de tener ahora los instrumentos de planeamiento que se pongan en marcha. Ese es el motivo por el que, haciendo caso a varias alegaciones en este sentido, en su versión final se trasladó al plano de la hipótesis, a una condición puramente virtual, algunas cuestiones que en la primera versión eran más tajantes. Es el caso del vial, que ha pasado a un "se estudiará", permitiendo a los grupos que se oponen al desvío de la entrada (el PSOE local) ver una posibilidad de que, como desean, el tráfico no entre en La Vega y no se altere la unidad estructural de la fábrica de armas. A ellos se dirigió ayer implícitamente Canteli que dio por cierta y segura esa carretera interior: "es un magnífico recinto que vamos a integrar muy bien con esa calle que pasará por La Vega, recalco, que integra todo eso y protege al Prerrománico". El Alcalde aprovechaba así para responder también al informe de Icomos que plantea la posibilidad de que el proyecto afecte a Santullano. Canteli defendió, al revés, que alejar el tráfico de la iglesia y generar un gran parque es el propósito del vial interior: "Todo el mundo", concluyó, "habla de proteger pero nadie recuerda que los coches pasan por ahí; con esa entrada pretendemos integrar la fábrica y proteger el Prerrománico creando un gran parque que se conectará con el de la nueva rotonda".

