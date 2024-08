"La villa de La Estaca evidencia que hubo una romanización profunda en el norte de España"

El arqueólogo ovetense Juan Muñiz, es, junto a Elías Carrocera, el actual director de las excavaciones de la Villa Romana de San Martín de La Estaca, en el concejo de Las Regueras, donde mañana inician la séptima campaña de trabajos, que se alargará durante todo el mes de agosto. Muñiz lleva 25 años en el mundo de la arqueología, en los que ha trabajado en otros proyectos locales como la Villa Romana de Veranes en Gijón, el Castro de Antrialgo en Piloña, en Chao San Martín en Grandas de Salime y en el extranjero en Panamá y Jordania.

–¿Qué esperan encontrar este año en La Estaca?

–Trabajamos en base a unos objetivos que elaboramos con estudios geofísicos. Este año vamos a hacer excavación en la parte oeste de la villa, donde existe una zona que fue de baño y tratamiento de aguas en época romana, y en época tardo antigua se aprovechó para viviendas. Además, excavaremos una zona del flanco norte, que es una zona aislada del edificio principal y lleva desde 2013 sin investigar. Creemos que es una zona de necrópolis y tumbas, pero más allá de eso, no tenemos ni idea de lo que nos podemos encontrar.

–¿Cómo se financian estos trabajos?

–Nos han concedido una subvención nominativa de 10.000 euro y yo, individualmente, como investigador, he solicitado 6.000 euros. Ambas subvenciones nos las concede la Consejería de Cultura. Para completar los presupuestos recurrimos a donaciones particulares a través de la Asociación de Amigos de la Villa Romana de San Martín de la Estaca.

–¿Destacaría algo de estos siete años de trabajos?

–Nos hemos encontrado los dos mosaicos, las zonas de tratamiento de aguas, zonas de habitaciones con sistemas de calefacción, pinturas en las paredes, y estamos trabajando para cuantificar cuantos edificios hay en la villa.

–¿En qué fase se encuentran los trámites para la declaración de los hallazgos de La Estaca Bien de Interés Cultural?

–Hemos aportado la memoria y el proyecto. El resto queda en manos de la consejería, el plazo de resolución finaliza en septiembre, así que estamos a la espera de saber si finalmente se declarará Bien de Interés Cultural.

–¿Quiénes forman el equipo de excavación?

–El equipo habitual lo formamos Elías Carrocera y yo como directores y Alejandro Sánchez, Adrián Piñán e Irene Faza como arquitectos. También contaremos con una estudiante de la Universidad de Oviedo y otra que vendrá de la Universidad de Burdeos. La topografía está a cargo de la empresa de Mieres NB-Geo, y de la geofísica se ocupa la empresa galesa, que también cuenta con una sede en Asturias, TerraDat. En lo referido a la antropología contaremos con el equipo de Rebeca García, que viene de Burgos, y para la restauración contamos con el equipo de Marta Corrada, de Gijón.

–¿Cuál cree que es la zona más llamativa del yacimiento?

–El mosaico es lo que más gente atrae, está en un comedor del edificio principal. El año que lo descubrimos cuando se abrió al público vinieron a visitarlo más de mil personas. Pero para nosotros lo más interesante de la excavación es la gran envergadura de la villa. Este tipo de edificación es más típico de Castilla, pero no es habitual encontrárselas en el Norte. Teníamos la creencia de que en la zona norte no se había dado una romanización tan profunda, y que se habían mantenido más las costumbres propias de la zona, que el norte de la península era una zona marginal dentro del Imperio Romano. Sin embargo, se va descubriendo cada vez más que si hubo una romanización profunda. La forma de romanización no fue con grandes núcleos urbanos, sino que se hicieron villas romanas en zonas rurales, con núcleos de población de la gente que trabajaba en la villa en los que vivían en torno a 200 personas. Tenemos indicios de que este núcleo de población existió cerca de La Estaca y estamos trabajando también en ello.

–¿Habrá este año recreaciones históricas en La Estaca?

–Lo que sabemos seguro es que abriremos al público las excavaciones durante la última semana. Las recreaciones aún están por ver.

–¿De qué épocas son los restos que habéis encontrado?

–Los restos pueden datarse entre finales del siglo III y el siglo VI.

