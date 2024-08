Esta es la gran programación que prepara Oviedo por el 140.º aniversario de "La Regenta" (e incluye una ópera)

A semejanza del compás dilatado de su publicación original, con un primer tomo que vio la luz en diciembre de 1884 y llegó a Oviedo en1885 y un segundo volumen publicado en junio de ese mismo año, las celebraciones del 140 aniversario de "La Regenta" organizadas por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo también se repartirán entre este año y el próximo, repartiendo a lo largo del curso 2024/25 un nutrido rosario de actividades que abarcan la literatura, el cine, la música, incluye una exposición y programará la nueva ópera del Teatro Real de María Luisa Machado con libreto de Amelia Valcárcel. El aniversario tratará de afianzar los vínculos, no siempre sólidos ni bienintencionados, de la ciudad con su magistral Leopoldo Alas "Clarín".

En este sentido, el concejal de Cultura, David Álvarez, ya ha informado internamente a todos los grupos políticos que uno de los actos centrales de este aniversario, que será el nombramiento oficial de Clarín como hijo adoptivo del municipio, se redondeará con la colocación de una placa en el número 34 de la calle Uría, el lugar donde Leopoldo Alas escribió "La Regenta" y dio forma a uno de los territorios literarios más célebres de la literatura universal decimonónica, Vetusta, correlato ficticio de aquel Oviedo de finales de siglo.

El desarrollo de una señalética vinculada a la vida y obra de Clarín era una vieja reivindicación repetida desde ámbitos académicos, culturales y relanzada en los últimos años con la publicación de algunos nuevos trabajos sobre la novela y la compleja relación que Oviedo ha tenido con ella, como el detallado estudio de Ricardo Labra "El caso Alas ‘Clarín’". El objetivo, restañar las heridas y deudas históricas de la ciudad con su escritor más célebre y hacer gala de su obra y vida, fue una de las peticiones que los grupos políticos de la oposición, especialmente IU-Convocatoria por Oviedo y PSOE, propusieron a Álvarez. De momento el concejal no ha llegado a dar respuesta al plan de máximos que se planteaba, y que incluía la restitución de la alegoría que originalmente acompañaba el busto de Clarín en el Campo, destrozado en plena Guerra Civil pocos días depués de que su hijo, el Rector Alas, fuera asesinado en el patio de la cárcel.

Sin llegar a plantear una reposición de aquel bajorrelieve de Manuel Álvarez-Laviada que evocaba "La verdad libre de toda hipocresía" con la imagen de un cuerpo femenino desprendiéndose de un velo, el primer borrador del 140 aniversario de La Regenta trata de abarcar la proyección de la obra de Clarín en todas las artes y para todos los públicos.

Destaca el apartado musical, para el que ya se ha designado el comisariado de los profesores María Encina Cortizo y Ramón Sobrino, y que incluirá un ciclo de conciertos con la música que contiene, evoca o se relaciona con la novela. En ese apartado brilla de forma especial la programación en Oviedo de "La Regenta", la nueva ópera de María Luisa Machado, con libreto de Amelia Valcárcel, producida por el Teatro Real. El título se podrá disfrutar en el Campoamor los días 10 y 12 de abril dentro del festival de Teatro Lírico.

El programa teatral abarca varios títulos y aproximaciones al universo clariniano y avanza un proyecto singular, desarrollado desde Oviedo con la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, Taller 3, que montarán dos piezas escritas por un joven Leopoldo Alas, "Tres en uno" y "Por un real". En el Filarmónica, y dentro de la programación cinematográfica, también se podrán ver algunas de las adaptaciones de referencia y la propuesta crecerá con un ciclo "Clarín, Flaubert, Tolstoi".

Las actividades literarias estarán coordinadas en gran parte por la red municipal de bibliotecas, que incluirá un maratón de lectura pública de la obra y sumará también a la Universidad de Oviedo para programar una serie de conferencias, charlas y coloquios, todavía por concretar.

El aniversario se remata con una gran exposición en abril de 2025 que está pendiente de comisariado pero que en un primer esbozo incluirá materiales de Clarín concejal, ediciones originales de la novela, vesturario y carteles de la época, etcétera.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, uno de los principales impulsores de este aniversario, da por logrado el objetivo de que "el aniversario no pasara inadvertido". Ahora, propone, pide "más ambición" para que "no solo sirva para reconciliarse con Clarín sino para hacer bandera de él, hacer lo que no hemos hecho hasta ahora y que cualquier ciudad que tuviera a Clarín hubiera hecho ya". Para reforzar ese compromiso y que el aniversario no sea un hecho pasajero Llamazares propone, entre otras cuestiones, una vinculación permanente de la ciudad y el escritor, bien en forma de premio literario, bien dándole el nombre a alguna institución de referencia.

