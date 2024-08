Una Escandalera en blanco y negro: ajedrecistas expertos y noveles se miden en la plaza como aperitivo del Open "Ciudad de Oviedo"

La plaza de la Escandalera se tiñó ayer por la tarde de blanco y negro. No fue en el sentido literal, que no le engañen las fotos que acompañan a estas líneas, porque no perdió el color, al contrario. La plaza se lo sumó con la instalación de doce tableros de ajedrez que invitaron al juego a todos aquellos que pasaron por allí y que hizo las delicias de expertos y noveles. De jóvenes y mayores. De locales y turistas. "Está comprobado que si pones tableros y piezas de ajedrez en la calle la gente se sienta", explica el director del Open Internacional de Ajedrez "Ciudad de Oviedo", Alberto Llaneza, sobre una de las actividades que sirve de prólogo para el torneo. "Es que es matemático", añade. Como el ajedrez. Y el montaje lleno le da la razón.

El despliegue corrió a cargo del Club de Ajedrez "Ciudad Naranco", organizadores de la competición internacional. "Si pusiéramos más mesas, habría más gente... Porque no podemos ocupar la plaza entera", insiste Llaneza, sobre un evento abierto a personas de "0 a 99 años" y que sea cara a cara, social, alejado de la frialdad del juego online.

Tras acrecentarse exponencialmente el interés infantil en el juego de las 64 casillas, el director deportivo del torneo aboga por abrirse a la gente mayor, algo que está ocurriendo, con el fin de la gimnasia cognitiva. "Se lanzan más las señoras, son más atrevidas", bromea Llaneza, que, regresando a los niños y enlazando con el talento regional, saca pecho: Asturias es la campeona de España sub-16.

También de sub-8. Precisamente el campeón andaba por allí, Timofei Demchenko, de justo ocho años de edad. El pequeño arrasó en la prueba y no perdonó ni un choque porque los ganó todos. Su primera toma de contacto con el ajedrez fue con tres años, según cuenta, y fue en la guardería. Allí les enseñaron los movimientos de cada pieza y una cosa llevó a la otra. "Juego una hora todos los días", dice Timofei, con la boca pequeña, sin perder la concentración de la partida que está jugando. "¡Qué va! ¡Juegas mucho más!", le dice su rival, Marcos Sandoval. "Juegas cuatro horas, que te veo en la app", dice otro compañero, que sigue el duelo. Al final los niños llegan al consenso de que Demchenko dedica "al menos" dos horas al día al ajedrez. Un entrenamiento necesario, porque jugará en breve el Campeonato de Europa.

Otro de los canteranos "top", es Roque Ordiz. Es un poco más mayor, tiene doce años, pero ya ha vivido en sus propias carnes el ser campeón de Asturias, estar a punto de ir a una competición mundial en Dubai o participar en una simultánea –evento en el que un ajedrecista juega muchas partidas en paralelo– con el excampeón del mundo Veselin Topalov. Además de por sí mismo, el deporte ajedrecista le gusta porque "se hacen muchos amigos" y considera que iniciativas como la de sacar los tableros a la calle son "muy buenas", especialmente para la gente que empieza.

A la opinión de Ordiz se suman Lorena Rodríguez, vicepresidenta del club "Ciudad Naranco", e Irene Rodríguez, que miden a sus respectivos ejércitos no muy alejadas de allí. "Así acercas el ajedrez a todo el mundo, porque parece una cosa de ‘tres o cuatro’", dice Rodríguez, "pero lo sacas a la calle y siempre se llena". Mientras cuenta su experiencia, señala al resto de la mesa y da fe que mucha gente de la que está por allí no es compañera de su club.

Aparte de los espontáneos, también hay personas de otras partes de Asturias que se acercaron para apoyar y participar. Por ejemplo, de la Peña Ajedrecista Gradense, de Grado, valga la redundancia. En su representación estaba Jesús Solís, con algunos padres –que admiten, entre risas, no saber jugar– y sus hijos. En la villa moscona también ponen su granito de arena para impulsar al ajedrez, y desde el pasado octubre existe una escuela del deporte.

Y como en cualquier ocurre en cualquier evento ajedrecista de Oviedo, no se perdió la cita el gran maestro internacional Silvino García. "Estas actividades fomentan el crecimiento de este deporte y cada vez más padres se interesan en que los chicos jueguen", opina el experto jugador cubano, para el que todos los ajedrecistas son "una gran familia". No obstante, el lema de la Federación Internacional es "gens una sumus", que significa justo eso en latín. Exactamente lo que se vivió ayer, en blanco y negro, en la plaza de la Escandalera.

