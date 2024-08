Las entregas de dinero perdido a la Policía Local suman 25.000 euros en los últimos 18 meses

Benjamín Álvarez todavía recuerda cuando tembló "como una hoja" al abrir un sobre que se encontró tirado a escasos metros de un cajero automático de La Tenderina al que iba de camino a sacar dinero. "No lo conté, aunque si vi un montón de billetes de 50 euros", relata este vecino de Siero que asiduamente se desplaza a Oviedo para visitar a su hijo, residente del barrio de Teatinos. Ni siquiera se planteó quedarse con el dinero. Álvarez decidió acudir a la Policía Local y estos lo remitieron a objetos perdidos, donde los funcionarios alucinaron al comprobar que en el sobre había nada menos que 3.200 euros. Su generosidad fue reconocida por la concejalía de Seguridad Ciudadana, la cual destaca que este tipo de casos son más habituales de lo que se piensa. Los últimos datos apuntan a que solo en el último año y medio van más de 25.000 euros perdidos entregados en las dependencias municipales. "Impresiona ver el civismo de los ciudadanos", destaca el edil de Seguridad, José Ramón Prado.

Álvarez considera que su proceder es "lo más normal del mundo". Su caso se remonta a marzo de 2018, pero la cantidad entregada es la más alta realizada de una tacada desde el año 2015. "Alguno dirá que soy tonto, pero al menos puedo dormir tranquilo", explica este ciudadano al referirse a los motivos que le llevaron a presentarse en comisaría y entregar un botín cuyo dueño resultó ser un cliente habitual de la sucursal en cuyas inmediaciones se perdió el sobre.

Esta especie de héroe sin capa ni siquiera llegó a conocer al propietario legítimo de los dineros, al que el director de la oficina localizó tras comprobar el registro de reintegros del cajero. El afortunado cliente hizo llegar a través del personal de la sucursal 50 euros para Álvarez. "Lo cierto es que me habría hecho más ilusión tomar un café con él que el dinero. No era necesario", confiesa este vecino de La Sierra de Granda.

Para encontrar un caso similar hay que remontarse a 2014, cuando una empleada de un comercio halló unos 4.325 euros de un cliente y los entregó igualmente a la Policía Local. En 2023 el caso de mayor cuantía fue una entrega de algo más de mil euros extraviados. En total, el pasado ejercicio se entregaron 19.410,39 euros, de los que 3.600 todavía no han sido reclamados por su dueño. La normativa vigente contempla que, en el caso de no aparecer el propietario en dos años, la cantidad pasará a manos de la persona que la haya encontrado. "En su día me lo explicaron, pero yo no quería nada que no fuera mío", cuenta Benjamín Álvarez respecto a su experiencia.

La labor de la oficina de objetos perdidos de la Policía Local de Oviedo va mucho más allá. Además de los 6.089,44 euros recogidos desde el pasado 1 de enero, en lo que va de año han entrado en el registro del cuerpo del Ayuntamiento 36 bolsos, 308 carteras, 1.354 documentaciones varias, 22 gafas, 12 joyas, 18 llaveros, 6 relojes y 99 teléfonos móviles. "Lo mejor es la cara de satisfacción de la gente cuando recuperan algo que ya daban por perdido", explican fuentes del servicio.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los objetos perdidos pueden obtenerse presencialmente en las dependencias municipales de la calle del Peso, número 2, de lunes a viernes entre las 9.00 y 14.00 horas. También se puede consultar a través del teléfono 985201149 o escribiendo a la dirección de correo hallazgos@oviedo.es. "Nuestra función es ayudar a la ciudadanía para que recupere sus pertenencias", subraya Prado.

