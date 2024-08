Viaje al centro del Calatrava: así está el llamado a ser futuro "motor" de Oviedo

No están las camas ni las mesitas de noche con las que el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, había fantaseado el día antes con invitar a los periodistas a entrar a vivir en el edificio, pero en el interior de la última planta del centro comercial del edificio diseñado por Santiago Calatrava en Buenavista, cinco años después de su cierre, todavía se conservan algunas piezas del mobiliario de las zonas comunes en las que este mediodía el regidor y su segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, podrían sentarse a despachar.

La broma de Canteli de la víspera pretendía defender, ante las dudas formuladas por el PSOE sobre los costes que tendrá volver a poner en marcha las plantas del centro comercial, recientemente adquiridas por el municipio, que estos 60.000 metros cuadrados de superficie, unos 45.000 útiles, no se habían deteriorado tanto. La invitación a LA NUEVA ESPAÑA para visitar el espacio persigue despejar esas dudas y probar que, salvo algunas zonas donde algo de barro se ha colado por debajo de las puertas, las plantas de lo que fue el espacio Modoo de Buenavista está "para entrar a vivir".

El acceso al edificio se realiza, en esta inspección, por la que fue una de las últimas entradas en quedar deshabilitada, la que en un lateral del edificio, en la calle Eduardo Herrera, dio servicio durante nada menos que dos años después del cierre del complejo a aquel Burger King que prolongó mediante pleitos y un contrato en vigor su actividad en el Calatrava, hasta el 2 de marzo de 2021. En esa fecha, la sociedad RPPSE Espacio Oviedo, propietaria del centro comercial, estaba ya en concurso de acreedores, habiendo echado el cierre la totalidad de los negocios y de las plantas, salvo el "burger", el 1 de abril de 2019.

Hoy, franqueadas las primeras puertas, ya no llega aquel olor a Whooper con queso que acompañó los últimos coletazos del corazón comercial del "centollu" (como popularmente se denominaba el edificio de Calatrava). Hoy huele a cerrado y a humedad. El suelo está bastante limpio, también las paredes, y en los locales todavía se conservan los rótulos de toda aquella actividad de comercios y restaurantes que durante algo más de once años, desde su inauguración el 4 de marzo de 2008, construyeron y desmontaron un oasis de actividad económica para Buenavista y el Cristo. Lo que se respira ahora se parece más al regreso a una casa de verano después de un año cerrada en la que se hubieran tomado ciertas medida para proteger los muebles.

La configuración del espacio sorprende un poco, porque durante el concurso de acreedores, antes de que quedara desierto y de que empezara la negociación entre los principales acreedores, el fondo suizo Varia y el Ayuntamiento de Oviedo, la sociedad Estabona Management tomó las riendas de esos pasillos y diseñó un plan de relanzamiento que la crisis del covid, confirma Canteli, se llevó por delante. Estabona pensó en un nuevo modelo mixto, donde había tiendas, pero también ocio (cines) y algunos servicios como guarderías o centros de día que pretendían servir a la población de funcionarios del Principado que trabaja allí (con una cifra estimada de 750 trabajadores en los primeros años de actividad). Nada de eso tomó forma más allá de los papeles, pero en el corazón de la zona del "mall" la empresa se tomó la molestia de compartimentar los arranques de pasillos y accesos principales con grandes cortafuegos, puertas metálicas montadas sobre chapas que hoy hay que atravesar en esta visita para hacer todo el recorrido del espacio.

Los rótulos de los negocios –objetos para mascotas, más restaurantes, tiendas de bolsos– siguen ahí sin signos de vandalismo ni deterioro, como en un domingo eterno sin cafeterías. Algunas salas comunes todavía tienen televisores, grandes sillones. "¿No os parece que está muy bien?", insiste el Alcalde.

Canteli quiere que todo esto funcione, en primer lugar, como un complemento del Palacio de Congresos. Lo bueno, indica, es que aquí hay muchos metros para hacer muchas cosas. La pregunta del millón es cómo volver a ponerlo en marcha. El equipo de gobierno todavía está acabando de perfilar su plan de aterrizaje en estos pasillos, pero Canteli tiene claro que una forma de abordarlo puede ser "en función de la demanda". Asegura que ya hay muchas empresas interesadas en instalarse aquí, y que una fórmula posible podría consistir en proceder a una reapertura parcial, planta a planta, empezando por la más próxima al Palacio de Congresos (la superior) y ofreciendo a los negocios que busquen espacio en Oviedo huecos a la medida. "Esto es como ir al sastre. Antes tienes que comprar la tela. Luego ya haremos el traje. La cuestión es ir viendo las necesidades. Porque una empresa necesitará mil metros, otra quinientos...", razona el Alcalde. Y de pronto se para ante lo que en su día fueron las terrazas de los restaurantes del último piso, pequeños cubículos de madera y cristal asomados al hall principal del edificio y llama a Nacho Cuesta: "¿No te imaginas aquí algo como en el Talud de la Ería, una zona para proyectos de emprendedores, que puedan tener aquí cabinas, para conectarse con sus ordenadores?".

El Alcalde sabe que todavía falta tiempo para pasar todas las ideas a limpio y empezar a concretar los usos. De momento, en el Pleno ya han aprobado las propuestas de IU-Convocatoria por Oviedo que plantea aquí un centro cultural, una biblioteca central o espacio para esa Filmoteca de Asturias que el Principado quiere reflotar. No será un problema de espacio, Cuesta indica que hay metros para todo, unos 15.000 por planta, casi 45.000 metros cuadrados de locales.

Pero lo primero, y en ese sentido ya han puesto en marcha una memoria justificativa que permita lanzar una licitación a la vuelta del verano, será plantear los trabajos previos necesarios para adecentar y poner en funcionamiento el equipamiento, lo que incluirá los servicios de saneamiento, incendios, escaleras mecánicas, ascensores. La tarea, detalla Nacho Cuesta, no tendría que ser tan costosa como pudiera parecer, en tanto que los últimos propietarios mantuvieron todos los contratos de mantenimiento de los servicios. "No es lo mismo un edificio abierto que uno cerrado, pero el centro no estaba abandonado, pasaba revisiones técnicas cada cierto tiempo", argumenta el concejal de Edificios y Patrimonio, para añadir que el Ayuntamiento, como nuevo propietario, pasa ahora a "asumir esa responsabilidad".

Unas plantas de tela y plástico funcionan de cierre para las escaleras mecánicas principales. Abajo, en los niveles inferiores del centro, los que se corresponden con la entrada principal de la plaza, se percibe un poco más de suciedad. "Ha entrado algo de barro, pero lo único que hace falta ahí es limpiarlo", vuelve a explicar el Alcalde.

Dentro de ese plan que pasaría por una apertura escalonada, todas las fuentes municipales coinciden en que lo más interesante sería comenzar con la primera, la más próxima al Palacio de Congresos. Laposibilidad de utilizar estos huecos como complemento a la actividad congresual es, hoy por hoy, el motivo de mayor peso para haber comprado estos 60.000 metros cuadrados.

Las cifras se han repetido mucho estos días (4,8 millones de precio de compra de los que se abonan 1,2 y se retienen 3,6 por deudas tributarias frente a una tasación de 19 millones). Basándose en esas deudas, precisamente, el Ayuntamiento ya había estudiado una posible donación en sus primeras negociaciones con el fondo suizo. En ese momento, señala ahora Cuesta, "ya se emitieron los primeros informes sobre el estado del edificio, los técnicos ya habían estado aquí y por ello sabíamos que, aparte de algunos problemas de humedades, el estado era bueno". "Es importante destacarlo", insiste, "porque la última visita de una técnico no es la única en la que nos basábamos para saber que el edificio estaba bien".

Con la vista puesta en los congresos, los que conocen la actividad que hay en el Palacio explican que el complemento de estas plantas vendrá muy bien para dar más apoyo a las grandes citas. Las salas laterales de la zona de congresos no son suficientes al combinarlas todas a la vez y muchas de ellas tienen problemas acústicos, que se han ido resolviendo poco a poco pero no en su totalidad. Los locales del centro comercial resultan más versátiles y no tendrían, en principio, estos problemas. Además, no hay en la actualidad en la zona del Palacio metros disponibles para grandes cenas o grandes exposiciones. A todos estos problemas puede dar una buena solución la nueva zona comercial, a la que ya miran, con cierto alivio pero también algo de inquietud para empezar a trabajar ya sobre el terreno, los congresos más importantes ya agendados en el calendario, como el de la Sociedad Española de Oftalmología para el año 2027. Quedan menos de dos años.

