Campamento Teatinos: medio siglo de alegría, juegos, sorpresas e ilusiones juveniles

Todavía resuenan los ecos de aquellos 50 años de nuestra parroquia, la que siempre decís parroquia de Teatinos o de Covadonga, cuando nos ponemos a celebrar la larga historia de nuestro campamento parroquial, situado en el hermoso paraje de Valdelugueros, en el norte de León un hermoso paraíso, casi asturiano, pero con un sol castellano que siempre nos ayuda a gozar de una hermosa experiencia de naturaleza, de alegría, de juegos, de sorpresas, de ilusiones infantiles y adolescentes.

Puede parecer paradójico, pero nada más lejos de la realidad, se trata de un acontecimiento coherente y engarzado en el nacimiento de nuestra parroquia. Hace 50 años llegaron a nuestro barrio unos sacerdotes con aquel talante típico de los años del concilio, muy comprometidos, sociales, viviendo el barrio, unos hombres que rápidamente percibieron una realidad social muy difícil que exigía una intervención inmediata como Iglesia, como siempre ha sido, embarrada en la transformación de las situaciones humanas más difíciles que se encuentra. Nuestro querido don Juan, aquel "curón" de un tamaño humano y de una grandeza de corazón desbordante, y de tantos otros que con él caminaron, se vieron envueltos en una situación nada fácil para las generaciones más jóvenes, para los niños y niñas del aquel barrio tan desestructurado. Aquello era insoportable desde una perspectiva evangélica, exigía un verdadero esfuerzo de transformación y de dignificación de tantas carencias y limitaciones, ya fuesen culturales, económicas, sociales; humanas en definitiva. Y así fue como nació la parroquia, de sobra conocida por todos, pero con aquel pequeño "reducto galo" empezaron a nacer toda una serie de iniciativas que se descubrieron como urgentes: el movimiento juvenil, el equipo de apoyo a los parados, el centro de mayores, las clases de cocina, el grupo de baile, el grupo de montaña, y no podía faltar un espacio en el que los más pequeños de nuestro barrio pudiesen al menos disfrutar de unos días de vacaciones, de juegos, de baños... así que se pusieron a buscar, y después de varias experiencias en Santander y el Sena de Luna, buscaron por aquellas tierras leonesas, hasta que dieron con aquel terreno que les enamoró y con un gran esfuerzo fueron levantando lo que hoy todos conocemos como el Campamento Pelayo, todo un homenaje a nuestra historia y a nuestra asturianía, pero también una declaración de intenciones, pues no pretendíamos conquistar nada, simplemente con la fuerza y la convicción de nuestra fe queríamos ganar un espacio que sirviese como remanso de paz para todas estas gentes de nuestro barrio.

Foto de grupo de los participantes en uno de los turnos del campamento de este año. / LNE

Sí, ya han pasado 50 años y estos días lo hemos celebrado una vez terminados los turnos de niños, de jóvenes y adolescentes, incluso de adultos, que organizamos todos los meses de julio, ininterrumpidamente durante tantos años, y que sigue siendo un éxito de participación, así como de empeño, de trabajo, de ilusiones, y sobre todo de un buen hacer que siempre llena y responde a las necesidades de nuestros niños y niñas y jóvenes.

Os decía al principio que ese campamento, igual que la parroquia, es una “aldea gala”, me imagino que todos habéis leído las historias de Astérix y Obélix, esa pequeña reducto que se defienden con pócimas y con estratagemas locas de la invasión romana. Así no sentimos nosotros: un pequeño reducto que se mantiene; hay que luchar con uñas y dientes por mantener una larga tradición frente al peso demoledor y las influencias desestructuradoras de un mundo cada vez más banal, más vacío, más empobrecido en sus valores, y otras tantas lindezas que pensamos desmoronan estilos de vida y maneras de pensar que para nosotros siguen siendo una riqueza educativa para las jóvenes generaciones. Sí, somos anacrónicos, un campamento que después de 50 años sigue manteniendo la misma estructura, aunque muy enriquecida y remozada en sus instalaciones, de tiendas de campaña, de baños en un gélido río, de marchas y rastreos, de naturaleza y gimkanas, de fregaderos y de platos de aluminio, de ropas que se lavan en el río, de hermosos atardeceres y frías noches bajo las estrellas. Así es nuestro campamento, nuestro pequeño reducto que todavía sigue siendo atractivo para tantos y tantos que quieren vivir una experiencia diferente. Para nosotros sigue siendo, no solo un momento de divertimento, sino también de formación, de fortalecimiento de valores, de construcción de comportamientos y personalidades, un momento interesante para ayudar en la maduración lejos de maquinitas, de redes sociales, de comportamientos fáciles.

Gracias a todos aquellos que hicieron y siguen haciendo posible este sueño que es un remanso de alegría y descanso; esperamos seguir otros 50 años.

