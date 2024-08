Canteli acusa a Zapico de "marginar a Oviedo" en la política de vivienda pública

Nuevo choque con el Principado desde el Ayuntamiento de Oviedo, aunque esta vez han sido los socios de Barbón y no la parte socialista del gobierno regional, la que ha desatado las críticas del Alcalde, Alfredo Canteli. El regidor ovetense cargó ayer contra las líneas maestras del programa de vivienda pública anunciado hace dos días en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) por el consejero de Ordenación del territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos ciudadanos, Ovidio Zapico González, perteneciente a IU-Convocatoria por Asturias. El anuncio de un programa de construcción de casi 600 pisos de protección, donde la capital del Principado ocupa el séptimo lugar y solo le corresponden 29 viviendas sociales ha provocado la indignación de Canteli que dice no entender por qué "se margina a Oviedo"

"No entiendo qué criterios ha aplicado el Gobierno del Principado para distribuir las 595 viviendas públicas que va a promover antes de finalizar 2024", declaró ayer, haciendo un parón en medio de unos días de descanso. "No lo entiendo", razonó, "porque no existe razón alguna para marginar a Oviedo en una inversión que necesitamos para cubrir las necesidades de vivienda de promoción pública y alquiler social".

Para el Alcalde "es difícil entender" que de las 595 viviendas a Oviedo sólo se le adjudiquen 29, cuando, argumenta, la ciudad tiene "suelo público suficiente para poner a disposición del Principado y construir en el municipio estas promociones que son una obligación de la Administración autonómica".

"Me gustaría conocer las bases en las que se apoyaron para hacer esta distribución tan desproporcionada", declaró Canteli, "donde tan sólo se deberían tener en cuenta las necesidades reales de cada municipio y las opciones para atenderlas en cada uno de los casos posibles".

El Alcalde insiste en que Oviedo "necesita una fuerte inversión en vivienda pública y de alquiler social" y por ese motivo sostiene que "no puede ser marginada cuando se plantea una promoción de estas características".

Como muestra de su empeño en cambiar el reparto de estas promociones y equilibrar la situación, prometió al Principado que está dispuesto a ofrecer más suelo. "Estamos en condiciones de poner a disposición del gobierno regional todos los terrenos necesarios para construir este tipo de viviendas y exigimos que se atiendan las necesidades de los ovetenses", zanjó.

El día antes, el domingo, el consejero de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y derechos ciudadanos, Ovidio Zapico González, durante la visita institucional que había realizado a la FIDMA había anunciado que antes de que finalizara 2024 se iniciará la construcción en Asturias de "casi 600 viviendas públicas". "Creo que ese es un número que soñábamos lograr el año pasado, pero que era un sueño, y ese sueño ahora está cerca ya de hacerse una realidad", confió.

La inversión en estas viviendas, la mayoría destinadas al alquiler social supera los 90 millones de euros de precio de licitación. En ese reparto en el que Oviedo ocupa la séptima posición está en cabeza Gijón, donde está prevista la mayor promoción, con 250 viviendas en el solar de la antigua escuela de Peritos, con un presupuesto de 44,04 millones de euros, y que de esta forma aglutina casi la mitad de la oferta de pisos sociales. Le sigue Langreo con 60 viviendas, el doble de las que se plantean en Oviedo. Y por delante de la capital están todavía Laviana, Mieres y Siero, con 48, 47 y 44, respectivamente. Colunga, con 30, supera en una vivienda la suerte de Oviedo que solo adelanta a Llanera y Carreño, con 24 viviendas en cada concejo, a Avilés y Soto del Barco, con 12, a Onís, con 10 y a Taramundi, donde están proyectadas cinco pisos sociales.

Se da la circunstancia que el grupo IU en Oviedo ha hecho de la política de vivienda y de la ausencia de directrices claras al respecto en el gobierno de Canteli, una de sus líneas principales de política de oposición. Por parte del gobierno, en la campaña electoral hubo un ofrecimiento al Principado en La Florida para pisos públicos y ahora se confía en la propuesta del gobierno central para La Vega, con 1.000 pisos de alquiler asequible.

