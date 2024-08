IU exige una solución definitiva al abastecimiento de agua en Constante

El grupo IU-Convocatoria por Oviedo exigió ayer al gobierno municipal que tome medidas urgentes ante los problemas de abastecimieto de agua que desde hace unos días mantienen sin suministro a los vecinos de la zona de Constante en el Naranco.

La concejala de IU Cristina Pontón declaró que "no es de recibo que la empresa adjudicataria del servicio de aguas del Ayuntamiento no haya solucionado ya ese problema". "Ya no sirven las soluciones parciales", denunció, y planteó que "las cubetas y los depósitos alternativos son un parche inaceptable teniendo en cuenta lo que el servicio le cuesta a la ciudadanía ovetense". IU registró ayer una pregunta a la comisión de Servicios básicos para conocer que soluciones se van a tomar.