La obra del intercambiador del HUCA se retrasa al tener que volver a lanzar la licitación

La construcción del intercambiador de autobuses previsto para el entorno del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) se retrasa. El procedimiento de licitación se iniciará de nuevo cuando ya había finalizado el plazo para que las empresas presentasen sus ofertas y estas estaban siendo evaluadas por la mesa de contratación. La Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, impulsora de la obra, ha resuelto retrotraer el procedimiento al momento previo a la publicación del anuncio de licitación.

Esta decisión se toma después de que se constatase que "por error no se valoró la parte de la programación de la oferta" de una de las empresas cuando ya se había procedido a la apertura de las ofertas económicas, recoge la resolución. La disposición sostiene que "la valoración de un criterio no sometido a fórmulas se llevaría a cabo en un momento posterior a la apertura de la oferta económica". Teniendo en cuenta la "reiterada jurisprudencia" del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y para que no desemboque en "una causa de nulidad del procedimiento de adjudicación" se ha recurrido a volver a iniciar la licitación y abrir un nuevo plazo para presentar ofertas.

La Consejería de Fomento inició el procedimiento para adjudicar la actuación hace más de seis meses

De esta forma quedan sin efecto los actos llevados a cabo desde la publicación del concurso y las proposiciones presentadas por los licitadores. El inicio de nuevo del procedimiento fue propuesto por la mesa de contratación y confirmado por el consejero de Fomento, Alejandro Calvo.

El contrato de construcción del intercambiador de autobuses del HUCA había sido licitado a mediados de enero, hace más de seis meses. La obra tiene un presupuesto de 1.811.596 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Siete empresas habían presentado ofertas para ejecutar la infraestructura, que se completará con unas pasarelas eléctricas conectando la zona donde se ubicará la estructura –entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias en la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal– con el área de Consultas Externas. Esta segunda actuación precisa de una inversión de 2,7 millones. Estas obras están financiadas con cargo a los fondos Next Generation para mejorar la movilidad sostenible en entornos urbanos.