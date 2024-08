Las visitas a la Catedral de Oviedo siguen creciendo en julio y ya son un 20% más que el año pasado

Como el ascenso a su torre gótica, la progresión de la dimensión turística de la Catedral y su interés para visitantes de todo el mundo sigue incrementándose, peldaño a peldaño, en esa recuperación sin pausa que está experimentando el templo tras los años de la pandemia. Si en 2023 se afianzó un nuevo techo y una nueva categoría en lo que a volumen de personas se refiere, al haber sobrepasado el listón de los 120.000 visitantes año, este 2024 va camino de conseguir establecer un nuevo récord y superar la marca de las 150.000 personas que a lo largo del año hayan visitado al Salvador.

Así lo cree posible, con la prudencia de que todavía tiene que recorrerse el que debiera ser el mejor mes del año, agosto, el Deán de la Catedral, Benito Gallego. Lo que es seguro, explicaba ayer a este periódico, es que en lo que va de año, en estos siete primeros meses, ya han pasado por la Catedral de Oviedo 75.000 personas, frente a las 62.000 del año pasado en el mismo periodo, hasta el 31 de julio. Eso significa un incremento del 20,9%. Y aunque resulta arriesgado extrapolar esos datos, aplicando una idéntica proporción al comportamiento de lo que queda hasta diciembre, se podría aventurar que de los 131.160 del total de visitantes del año pasado quizá se pueda llegar a los 158.400 que predice el porcentaje.

Benito Gallego también señala que toda esta progresión depende un poco del día a día, y que si bien en julio se han empezado a llegar a esos 1.500 visitantes al día que marcan el techo turístico del templo, en estos primeros días de agosto, tradicionalmente muy buenos, el tirón "ha aflojado un poco" con una media de unas 1.100 visitas en la Catedral.

No fue así para Alfonso Agúndez, natural de Cáceres, que ayer trató de visitar el templo pero se encontró con el monumento religioso totalmente "desbordado" y no pudo visitarlo por dentro: "Tenía que ir rápido a comer y quería echarle una visita a la Catedral, pero con la cola que hay para entrar tenía pinta de que iba para largo", lamentaba el cacereño, que concluía con un "otra vez será".

Helena Montes, gijonesa de nacimiento, también decidió visitar ayer El Salvador –con más éxito– junto con su grupo de amigos. "Todo el mundo viene a la Catedral, entonces era un poco visita obligada", apuntaba. Mezcla de avilesions y zaragozanos, sus amigos Lucía López, Fátima Sánchez, Gara Jiménez, Miguel Garciandia, Martín Vasco, Sara Muñoz, Marta Ortinez, Pau Guiu y Adrián Lambies también querían visitar el templo: "La plaza es muy chula, me gusta", valoraba Muñoz ante la risa de sus compañeros. Por su parte, Lucía López no veía el momento para inmortalizar la escena con un "BeReal" para sus redes sociales.

Visitantes, ayer, delante de la entrada de la Catedral. / David Cabo

Un tercer caso, las hermanas leonesas Ana y Teresa Sainz, habían decidido pasar el día en la capital del Principado. "En cualquier página de internet pone que la Catedral es un imprescindible", destacaba Teresa Sainz, mientras que su hermana confesaba que su madre les "obligó" a visitarla, aunque no se arrepienten de su decisión. Lo único que lamentaban las leonesas, antes de esperar la cola para ver la catedral, es que se les iba a hacer algo tarde para la hora de comer: "Veremos si merece la pena".

Estos tres grupos tomados al azar ayer delante de la Sancta Ovetensis responden, en cierta forma, a esa procedencia de visitantes que sigue cargando en la parte nacional el mayor caudal de visitantes, un 60% del total. Lo que no incluye, dentro del apartado del 40% restante de los visitantes extranjeros, es la novedad de este año. Frente al predomino polaco en otros ejercicios, junto con franceses e italianos, en este 2024 el cupo más numeroso está siendo el de los estadounidenses, seguidos de las nacionalidades ya citadas.

No todo sube en los datos de usuarios de la Catedral de Oviedo. Las visitas a la torre, un programa iniciado hace dos años, ofrece cifras inferiores a las de 2023 en lo que va de año. El Deán Benito Gallego explica la lógica de este decrecimiento en los límites que el Cabildo ha puesto a estos programas, que este año han reducido el máximo de personas en cada subida de 20 a 10.

A pesar de este "control" en el número de visitantes que dejan subir hasta el icónico campanario que protagoniza el arranque de "La Regenta", por ahora suman 2.870 personas que han realizado el recorrido. "Se ha limitado el número", explica el Deán, "y ya no admitimos a grupos de 20 por protección y por observación del monumento. Ahora se hacen visitas de diez personas y se hacen entre tres y cinco al día. Depende de la demanda e intentamos y agradecemos que sean con reservar a través de internet, aunque si hay un grupito que no supere los diez también nos organizamos. Limitar el número también nos permite atender bien a los visitantes, subir con ellos a la torre y darles una buena explicación. Si no, era imposible. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el número baja también porque en las primeras temporadas subió mucha gente de aquí y de momento no vuelven a subir".

Límites al margen, Benito gallego certifica que de momento la Catedral no muere de éxito ni sufre la presión turística que sí padecen otros monumentos religiosos. El único problema en el templo ovetense se reduce a la Cámara Santa, donde no pueden ser más de 25 en cada visita, lo que obliga a dividir los grupos cuando son numerosos, como ayer mismo por la tarde, que tenía uno de 130.

Entre estos grupos numerosos destaca también como otra tendencia la alza los procedentes de parroquias de toda España. El Deán señala que cada vez son más, quizá movidos por sacerdotes jóvenes animados con un tipo de "pastoral de viajes". Pueden rondar el centenar de personas, están tres días en Asturias, se establecen en el Seminario y, además de visitar la Catedral, celebran misa. El pasado sábado un grupo de la parroquia madrileña del Buen Suceso sumó 220 personas. Ayer mismo otra peregrinación parroquial, esta procedente de Córdoba, superaba el centenar.

La Catedral, explica el Deán, los recibe con los brazos abiertos y habilita espacios para las misas que no afecten al funcionamiento del templo, ubicándolos en la capilla del Rey Casto o en la de Santa Bárbara.

El templo celebra hoy la misa solemne de la festividad del Salvador La Catedral celebra hoy San Salvador, advocación del templo representada en la pequeña talla a la derecha del altar mayor a la que rezan los peregrinos del Camino de Santiago. Como todos los años, se rodeará la imagen con ramas de laurel que serán bendecidas. La misa solemne, a las 12 del mediodía, la oficiará el Arzobispo, Jesús Sanz Montes. Por otra parte, el templo encara el inicio de curso con la esperanza de ver la luz verde definitiva a la última gran intervención del Plan Director de la Catedral, la restauración de las vidrieras de la parte sur de la nave central. También se actuará, señala el Deán Benito Gallego, sobre la cubierta de la capilla de Santa Eulalia, una de las únicas que no fue respuesta en su día y que ahora necesita una renovación.

