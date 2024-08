La zona rural ovetense exige responsabilidades al Ayuntamiento: "Nos han abandonado"

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO) se reunió ayer para exigir el cumplimiento de varios servicios municipales, entre los que se encuentran el desbroce de caminos o el arreglo de las carreteras. La reunión se llevó a cabo en la Casa Consistorial y fue presidida por el concejal delegado de Servicios Básicos, Daniel Tarrio Aladro. A resultas de la avalancha de peticiones presentadas por los vecinos, se acordó una reunión para noviembre con un estudio de viabilidad de las propuestas de los residentes en la zona rural.

Bache en la carretera hacia La Mortera. / Jorge Menéndez

Aunque desde el Ayuntamiento prometen soluciones, las asociaciones no están muy convencidas: "Se ha hecho mal no, lo siguiente, y lleva pasando desde hace muchos años, no solo con este gobierno", aclara Eva Sánchez, presidenta de la FAVO. Esta actitud la comparten varios representantes de la asociación: "Llevamos años pidiendo ayuda y no nos hacen caso, tenemos la sensación de que nos han abandonado", lamenta Carmen Barbosa, secretaria de la Asociación de Vecinos de Olloniego. "Pensábamos que vendría el Alcalde a escucharnos, aunque han tomado nota de nuestras quejas" reconoce Nacho Matías, secretario de la Asociación de vecinos de Santianes, que confiesa sentirse "expectante" ante las soluciones del equipo de gobierno. Otras opiniones son más críticas, como la de Jorge Menéndez, secretario de la Asociación de Vecinos de La Mortera: "Sin respuestas, solo palabras, la zona rural lleva muchísimos años en abandono total".

A la izquierda, camino con maleza en Santo Tomás de Latores; a la derecha, bache en el camino de Limanes. | Eva Sánchez

Los problemas generalizados de los vecinos tienen que ver con los caminos de acceso, con "un desbroce mal hecho y con unas carreteras repletas de baches y grietas", explica Sánchez. La situación se repite en varias ocasiones: "En algunos pueblos tienen que usar la cuneta como acera porque no se puede circular con normalidad", señala Barbosa, y critica "la falta de inversiones en las parroquias para ponerle solución".

La zona rural ovetense exige responsabilidades al Ayuntamiento: "Nos han abandonado"

Otras parroquias presentan problemas específicos. En Santianes exigen medidas como la reparación del lavadero, una solución al puente inacabado sobre el Nalón o la mejora de los servicios de internet: "No asumen la responsabilidad y dicen que es competencia del Principado, como pasa con muchas cosas", aclara Nacho Matías, y sentencia que "a veces la zona rural parece no importar a Oviedo, como si fuésemos de segunda o tercera división". Desde Olloniego exigen fondos para solventar cuestiones como la reparación del campo de fútbol, donde "no se ha invertido ni una peseta". Además, comparte el problema de las inundaciones con otras parroquias: "No dejan limpiar las regueras, pero tampoco las limpian", explica Eva Llamazares, presidente de la Asociación de Vecinos de Tudela de Agüeria.