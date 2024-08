Amigos y familiares, rotos en la despedida de Pablo Vena: "Era la bondad personificada"

El entusiasmo y el empuje vital de Pablo Vena, el empresario ovetense de 46 años fallecido el martes de un infarto en la Feria de Muestras, sigue contagiando a los suyos incluso en el momento de su despedida. Ayer, el tanatorio de Los Arenales se llenó de todos esos amigos y colaboradores a los que Vena aportó su inagotable optimismo y su valentía para embarcarse en cualquier proyecto.

Héctor Rodríguez Menéndez, amigo de Vena desde el colegio, compañero en los pupitres del Loyola, confirmaba ese carácter inquieto y audaz de su amigo: "Buscaba cosas que le llenaran, tenía siempre un ojo puesto en proyectos, y sabíamos que en cualquier momento iba a meterse en otro berenjenal, era algo inherente a él".

Las ansias de levantar proyectos empresariales asaltaron a Pablo Vena muy pronto. Adelantándose en muchos años al sector del "delivery" y con solo 20 años, experimentó con "Telecol", una marca pensada para llevarte bebidas a casa. Si aquello fue poco más que una escaramuza, que, sin embargo, muchos jóvenes ovetenses de su quinta todavía recuerdan, con el bar La Carpa, en Postigo, en el Antiguo, consiguió poner en marcha un local que funcionaba, incluso con dos públicos, por la tarde y por la noche. También fue un lugar generacional que reunió a muchos jóvenes en los primeros años de la primera década de este siglo, lugar de parada de Melendi, que siempre bromeaba con hacerle una canción a La Carpa.

Pero una de las etapas por las que fue más conocido en la noche ovetense fue por el Funky Room, el pub que regentó en Carta Puebla y luego reabrió en Mon. Ahí dio rienda a su pasión por la escena urbana, la música rap, y, aunque era un proyecto que ya había finalizado, todavía seguía vinculado a la promoción de conciertos. En esos años, ejemplo de su carácter inquieto, alternó el bar con una tienda de snow, CAB5, en Río San Pedro. Y, no contento con esos dos proyectos, llegó a trasladar su interés por los deportes deslizantes de nieve a un campeonato de snow en San Mateo, que llenó de hielo el Parque de Invierno durante los años 2005 y 2006. Una variante de estas competiciones la acabaría llevando también a Moreda al año siguiente.

En los años del Funky Room y después del mundo de la distribución en el que empezó a trabajar con Disceas lo conoció Pedro Caramés, presidente de la Asociación de Sidrerías de Gascona. En aquel tiempo Caramés tenía otro pub cerca del de Vena, el Quico Maracas, y encontró en aquel colega "un chaval excelente". "A Pablín", relataba ayer, "lo recuerdo siempre con empuje, siempre animado, siempre contento, siempre alegre, y cuando había dudas siempre era el primero en apuntarse, siempre positivo".

Esa pasión en todos los aspectos de su vida se notó ayer en el tanatorio hasta en pequeños detalles, como encontrar una corona de la comunidad WoW (World of Warcraft) con la que jugaba. Gran aficionado al rol, las cartas y el universo "friki", también se había metido en los últimos años en el mundo del coleccionismo de figuras de estos universos.

Sus últimos pasos profesionales le habían llevado a Borines y a Cervezas Ordum, donde era director comercial. Dicen los amigos que defendía y luchaba por la marca como si fuera suya, y ayer el presidente la división cervecera, Pedro Cepeda, confirmaba que ese amor de Pablo Vena era correspondido por la compañía. Roto por el dolor, Cepeda lo definió como "la bondad personificada", "una de las personas más buenas y más íntegras que he conocido en mi vida", y recalcó la suerte de haberse cruzado con él y haberlo tenido en la familia de Ordum.

La cerveza y la fábrica de Borines fueron lo que unió a Pablo Vena con July Avilés (Joaquín Martínez), un influencer de temas gastronómicos que ayer publicó un vídeo dedicado a su compañero de "farturas". Su encuentro demuestra también el espíritu positivo y entusiasta de Pablo Vena. "Fue de las primeras personas que confiaron en mí en esto de las redes sociales", explicaba ayer July Avilés. "Contactó conmigo para ir a visitar la fábrica, fue de las primeras marcas que me llamaban, y después empezamos a quedar como amigos. Siempre me dijo que iba a tener futuro y siempre me apoyó. Desde entonces, durante el último año, quedábamos a comer una vez al mes". En esas comidas, explica July Avilés, era un disfrutón, muy alegre y animado a cualquier propuesta.

Héctor Rodríguez también cita esa otra virtud de Pablo Vena, la de buscar tiempo para los amigos. Le gustaban las sobremesas largas, ponerse al día y contarse los problemas. Un gran conversador. "Por eso también era muy querido, por su talante, muy cariñoso, daba gusto hablar con él".