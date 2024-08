La gestión de las obras del Palacio de los Deportes es "caótica", denuncia el PSOE

El concejal socialista Jorge García Monsalve denunció ayer "la caótica gestión y la falta de transparencia del equipo de gobierno en las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes" y ha insistido de nuevo en pedir una visita para comprobar "qué es lo que está pasando y si los trabajos se ajustan a lo previsto".

En respuesta a las declaraciones del concejal Nacho Cuesta que ayer dio a conocer el rechazo de los servicios municipales a la petición de paralización de las obras y la confirmación de que los trabajos se ajustan a lo que está aprobado hasta la fecha, García Monsalve pidió al responsable de Urbanismo "que deje ya de una vez por todas de hacer oposición a la oposición en un intento de tapar su nefasta gestión".

Las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes se adjudicaron en febrero de 2023 a Constructora San José por 18,12 millones de euros y plazo de ejecución de 10 meses. Sin embargo, año y medio después, los trabajos están lejos de concluir. "No puede dar lecciones", señaló Monsalve, "un concejal que tuvo esta obra durante cinco meses sin director facultativo, una persona que tuvo esta obra paralizada por la dirección general de Patrimonio por incumplir la Ley de Patrimonio Histórico del Principado, una persona que ya va por la tercera ampliación del plazo de ejecución de la obra".

El edil añadió que "con estos antecedentes de descontrol" será difícil que se cumpla la última fecha fijada para el fin de las obras en el Palacio de los Deportes, el 8 de octubre. "Si hacemos caso a las declaraciones de Cuesta, que sostiene que a día de hoy esas obras del modificado no se están haciendo y que todavía no están aprobadas, no hay que ser muy hábil, no hay que ser un lince, para saber que nos vamos a encontrar el 8 de octubre con las obras sin finalizar y con una nueva prórroga", concluyó.