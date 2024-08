Los hermanos Llaneza mueven pieza

En casa de la familia Llaneza Vega el ajedrez fue el rey de los juegos en la infancia de los cuatro hermanos y aún hoy sigue ocupando un lugar central. Alberto, Víctor, Patricia y Marcos, con edades comprendidas entre los 49 y los 37 años, comparten desde que eran pequeños la misma afición, que les ha llevado a "viajar y conocer muchos lugares y a muchas personas". Entre ellos Kaspárov, con el que coincidió Patricia Llaneza en 2002, en la olimpiada de Bled (Eslovenia), donde la ajedrecista ovetense se alzó con la medalla de bronce. "Era la última que disputó y la primera a la que acudí yo", rememora.

"Nos encontrábamos con gente que veíamos en las revistas", indica. Alberto y Víctor, los hermanos mayores, fueron los primeros que se acercaron al ajedrez con 8 y 7 años, respectivamente, y aprendieron los primeros conceptos de su padre. Después se unió Patricia y a continuación el benjamín de la familia, Marcos, que llegaron ambos a ser maestros internacionales.

"Jugábamos en casa, entre nosotros y en los años 90 participamos en el primer torneo, en los juegos escolares", afirma Alberto Llaneza, que participó junto a Víctor y Patricia. Cuando nació Marcos, que se lleva ocho años con su hermana, el ajedrez ya estaba plenamente instalado en la casa y "a los tres años y medio ya sabía jugar", afirma Víctor.

Sus hermanos mayores ya estaban enfrascados en la creación del club de ajedrez La Dama Negra, con jugadores jóvenes de colegios de Oviedo. En 1994 surgiría el Ciudad Naranco, de cuya directiva forman parte Alberto, que es director técnico, y Víctor. Ambos continúan vinculados al ajedrez en el ámbito organizativo y están al frente del Open Internacional "Ciudad de Oviedo", que se desarrolla durante toda esta semana en la ciudad con más de 240 participantes llegados desde una veintena de países.

Marcos, que recuerda haber leído ya a los seis años un libro sobre ajedrez, logró cinco campeonatos de España individuales: se alzó dos veces con el sub-10, una con el sub-12 y dos del universitario. Con 20 años juega el campeonato del mundo sub-20 en Armenia, se enfrenta a los mejores del mundo y decide que, afirma, "puedo dedicarme a ello".

Empezó "el entrenamiento más en serio" y se marchó al extranjero, fichó por el club de ajedrez del Werder Bremen y disputó la liga alemana. Luego el pequeño de la familia pasó a ser entrenador, lo que le llevó a Asia. "En Hong Kong estuve ocho años", señala. "Ahora se puede entrenar también online", añade.

Patricia, que fue campeona de España en 2006 y subcampeona en cuatro ocasiones y representó a España en cinco olimpiadas y cuatro campeonatos de Europa, trabaja en una empresa de ajedrez como editora de contenido. Los cuatro hermanos, que han viajado mucho y residido fuera de Asturias, reconocen que cuando llegan a un nuevo lugar a vivir buscan un club de ajedrez. Le pasó a Víctor en Polonia y a Alberto, en China y en Londres.

No juegan entre ellos desde hace tiempo, pero el ajedrez está muy presente en sus conversaciones. Es, subraya Marcos, "muy útil en la toma de decisiones y en la gestión del tiempo". "Ayuda a pensar", añade Patricia, que sostiene que "al ser un deporte minoritario es difícil dedicarse a ello".

Últimamente se está notando, manifiesta Víctor, "una fiebre del ajedrez sostenida". En su club, dice Alberto, "no damos abasto entre las clases y los eventos, que son alrededor de cincuenta al año. Damos clase en cuarenta centros". Asturias, explica Marcos, "tiene buen nivel en la base y también hay buenos profesores". "Yo me tuve que ir fuera veinte años y espero que otros no lo tengan que hacer", traslada el benjamín de la familia.

