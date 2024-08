El Camino ascendente de Las Regueras: "La afluencia aumenta cada año"

"Buen Camino". Fernando Álvarez, hospitalero del albergue de peregrinos de El Escamplero (Las Regueras) y hostelero, despide a los peregrinos Virginia Jaén y José María Soler, que ponen rumbo a Grado. El matrimonio catalán, que vive en Tarragona, ha hecho una parada en el restaurante, ubicado a pocos metros del alojamiento público que ofrece el concejo a quienes cubren la ruta jacobea, y cogen de nuevo sus mochilas. "Empezamos hoy en Oviedo el Camino Primitivo. Estuvimos haciendo la ruta francesa, saliendo de El Vendrell, pero la dejamos en Belorado por las altas temperaturas", asegura Virginia Jaén.

Tras 12,5 kilómetros de la primera etapa, los dos peregrinos apuntan que se han encontrado "un paisaje encantador y una temperatura ideal". Acaban de completar en El Escamplero un tramo de ascenso del Camino, como el que vive esta ruta. "Cada año va aumentando el número de peregrinos", confirma Fernando Álvarez. Se ven grupos en el trayecto y lo constatan los números de pernoctaciones en el albergue de peregrinos de El Escamplero, habilitado en las antiguas escuelas de la localidad hace cerca de tres décadas.

"En lo que va de año durmieron 882 peregrinos, frente a los más de 600 el pasado año", indica. Aunque son muchos más los que pasan por Las Regueras, advierte Álvarez, ya que el albergue está ubicado aproximadamente en el medio de la etapa Oviedo-Grado, que tiene 26 kilómetros. Aquellas personas que deciden cubrirla entera, que es más habitual, no pernoctan en El Escamplero, por lo que el número final de peregrinos se multiplica. Además, en el concejo hay otro albergue privado. Calcula el hospitalero que el alojamiento de El Escamplero cerrará el año con cerca de 2.000 pernoctaciones.

En los últimos años, entre los peregrinos de fuera de España son los italianos los que acuden en mayor número a hacer el Camino, seguidos de alemanes y polacos, dice Fernando Álvarez. También figuran en los primeros lugares en cuanto a número los holandeses, portugueses y suizos. La mayoría salen de Oviedo para hacer el Camino Primitivo pero alguno llega tras desviarse del de la costa. Poco después de que Virginia Jaén y José María Soler hayan reanudado el Camino en El Escamplero llega el italiano Carlo Zara. "Es la segunda vez que hago el Camino Primitivo. Hace cuatro años caminé desde Oviedo a Santiago y he decidido volver a hacerlo", indica el peregrino, cuyo objetivo es dormir en Grado. Ha cubierto otras rutas jacobeas: la francesa y la inglesa. "Me da tranquilidad, serenidad", señala el peregrino, que cubre el Camino junto a su hija. "Las pernoctaciones no las tenemos planificadas. Iremos viendo", manifiesta Carlo Zara, que reside en Salerno.

El perfil del peregrino cambia a mediados de junio y durante el verano. Fuera de esa temporada cubren la ruta jacobea más personas jubiladas o prejubiladas "y muchos se quedan a dormir", asegura Álvarez. "No tienen que atenerse a unas fechas". Después aparece "un perfil más joven", que suelen traer un calendario más ajustado para el Camino.

