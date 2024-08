Y el tango comenzó a sonar en Trascorrales

Comienza a sonar la música por la megafonía en la plaza de Trascorrales. En el centro, como intentando romper el hielo para que la gente se eche a bailar, la estatua de La Lechera. De la mesa de una terraza se lanzan a mover el esqueleto Denise Rodríguez y Vitorio di Pietro, recién llegados desde Suiza e Italia, que ayudaron a la escultura a esa siempre difícil tarea. El reclamo lo consiguió, porque detrás de ellos muchos más se lanzaron a bailar en la improvisada pista de baile. Y es que ayer al mediodía, la plaza anexa a la antigua lonja del pescado fue epicentro del baile argentino más internacional con 300 entusiastas del tango que visitan la ciudad hasta el lunes gracias al congreso "Oviedo Milongueros", que celebra su octava edición.

"Me gusta bailar y te olvidas que tienes gente alrededor", afirma Denise Rodríguez después de terminar la pieza musical y separarse de su pareja de baile. La suiza con padres ovetenses empezó con el tango hace cinco años. Al principio no le terminaba de llamar la atención, pero le terminó enganchando irremediablemente. Tal es su pasión que ha terminado contagiándosela también a su hijo, Bryan James, de tan solo 15 años. La tanguera viajó a Argentina para empaparse de la disciplina de primera mano y su hijo la acompañó. "Le dije que si venía no podía estar mirando el móvil y esas cosas, que yo iba a bailar", recuerda. El chico se lanzó a aprender y se están convirtiendo en otro entusiasta a pesar de su corta edad.

"En Zúrich tenemos mucho tango, pero aquí en Oviedo también", explica Rodríguez, que conoció hace unos años a Martín Almirón al venir a pasar sus vacaciones y buscar un lugar donde "quitarse el mono" de tango. Almirón, originario de Buenos Aires, regenta la escuela de baile "La Bombonera" y, a su vez, es el organizador de las jornadas que acoge estos días la ciudad. "Esta milonga (un estilo de tango) en la calle se hace en todas las capitales mundiales y a la gente le llama la atención", cuenta Martín Almirón, que añade que está el estilo vals y el tango, a secas. En los encuentros se rota en estilo de tres en tres piezas de cada uno de ellos.

El organizador ya ve a Oviedo como una "cita obligada" dentro del circuito tanguístico y que a su vez siempre de trampolín para aumentar el turismo a la capital de Asturias. "Tratamos de dar a conocer la ciudad a nivel internacional, la gente viene a bailar y de paso conocer la ciudad", relata el promotor, que comenta que viene gente de toda España. Por ejemplo, el matrimonio formado por Pablo Jiménez y Carmina Pérez son de Barcelona y llevan 30 años bailando. Empezaron por casualidad, porque hacían bailes de salón y recibieron una clase de tango. Y vienen a Oviedo siempre, a bailar con amigos y conocidos.

De Europa también viene mucha gente, de países como Italia, Francia o Polonia. Precisamente en los países del este el baile argentino por excelencia está teniendo mucho éxito y llevan construyendo desde los años 90 una gran comunidad a su alrededor. Especialmente de gente joven, que opina que es lo que le falta ahora mismo al tango y un público al que están intentando atraer más.

La comunidad en torno al tango en Oviedo está compuesta por unas cincuenta personas que lo bailan regularmente. "Está creciendo, aunque queremos que lo haga a más ritmo", desea Almirón con decenas de parejas bailando a sus espaldas. Las mismas que repetirán hoy y mañana la exhibición para que nazcan nuevos intrépidos del tango.

