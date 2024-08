Comienza a sonar la música por la megafonía en la plaza de Trascorrales. En el centro, como intentando romper el hielo para que la gente se eche a bailar, la estatua de La Lechera. De la mesa de una terraza se lanzan a mover el esqueleto Denise Rodríguez y Vitorio di Pietro, recién llegados desde Suiza e Italia, que ayudaron a la escultura a esa siempre difícil tarea. El reclamo lo consiguió, porque detrás de ellos muchos más se lanzaron a bailar en la improvisada pista de baile. Y es que ayer al mediodía, la plaza anexa a la antigua lonja del pescado fue epicentro del baile argentino más internacional con 300 entusiastas del tango que visitan la ciudad hasta el lunes gracias al congreso "Oviedo Milongueros", que celebra su octava edición.

"Me gusta bailar y te olvidas que tienes gente alrededor", afirma Denise Rodríguez después de terminar la pieza musical y separarse de su pareja de baile. La suiza con padres ovetenses empezó con el tango hace cinco años. Al principio no le terminaba de llamar la atención, pero le terminó enganchando irremediablemente. Tal es su pasión que ha terminado contagiándosela también a su hijo, Bryan James, de tan solo 15 años. La tanguera viajó a Argentina para empaparse de la disciplina de primera mano y su hijo la acompañó. "Le dije que si venía no podía estar mirando el móvil y esas cosas, que yo iba a bailar", recuerda. El chico se lanzó a aprender y se están convirtiendo en otro entusiasta a pesar de su corta edad.