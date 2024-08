Las gaviotas, vecinas problemáticas del centro de Oviedo

Cada vez son más las voces ovetenses que se rebelan contra unas vecinas que, según quienes afirman padecerlas, "son muy problemáticas". Los vecinos del centro de Oviedo denuncian un incremento del número de gaviotas en las partes altas de los edificios residenciales y con ello un aumento de los ruidos, la suciedad e incluso los ataques. Los afectados exigen medidas para contener la población de la especie o bien ahuyentar las aves a zonas alejadas de las viviendas. Tanto la concejalía de Seguridad Ciudadana como los ornitólogos reconocen que esta problemática existe, aunque coinciden en que los casos de ataques a vecinos "son casos muy aislados".

Los graznidos y la presencia de gaviotas es algo cada vez más habitual en el día a día del casco urbano. "Te encuentras sus excrementos por todos lados, son asquerosas", comenta Carmen Gómez, vecina de la calle Sacramento. Gómez también califica de insoportable "la cantidad de ruido que hacen", algo que otros vecinos también señalan: "Se les oye mucho, sobre todo por la tarde-noche se vuelven locas", respalda Ángeles Prados. Los ruidos a veces superan las horas más intempestivas: "A veces me despierto por los ruidos de las gaviotas, son muy molestas", declara Marcela Hernández.

De todos modos, el incremento de ejemplares de gaviota patiamarilla en las ciudades resulta algo paradójico. Según los expertos, el volumen de ejemplares ha bajado en toda la región cantábrica. "En algunas zonas hemos constatado una reducción de hasta el 70% de las gaviotas", explica Ignacio Vega, observador de aves con cinco décadas de experiencia. En la misma línea, Nicolás López, delegado territorial en Asturias de la Sociedad Española de Ornitología (SEO) Bird Life, dice tener constancia de este descenso de la población de la especie: "La población de patiamarilla ha caído de forma brutal en los últimos años". López atribuye dicho bajón a "una enfermedad infecciosa que afectó a miles de gaviotas patiamarillas".

Una gaviota camina cerca de unos patos en el Campo San Francisco. / F. R.

Entonces, ¿por qué se dejan ver cada vez más por Oviedo? Los expertos lo atribuyen en parte al "empeño de mucha gente en darles de comer", apunta López. "Al final dejan de buscar alimento, frecuentan las basuras, restaurantes o viven de lo que les eche la gente", continúa el experto. Por su parte, Ignacio Vega respalda esa misma postura: "Contribuimos, en parte, a que haya aumentado el número de gaviotas por las ciudades".

En cuanto a los conflictos con la vecindad ovetense, los expertos también dejan su postura clara. Vega encuentra "curioso" el nivel de quejas por los graznidos de los animales, a pesar de que los vecinos "luego tienen un bar debajo de casa que también mete ruido y no dicen nada". Además, defienden que los encontronazos con estos animales no dejan de ser caos aislados: "Jamás me atacaron de ninguna forma, ni con el nido a menos de diez metros", aunque clarifica que "si tienen a las crías cerca pueden intentar defenderlas". Por su parte, López explica que "a veces se hace mucho ruido por un par de incidentes aislados, pero habría que estudiar todas las denuncias para ponerlo en perspectiva". Desde Seguridad Ciudadana aseguran que las denuncias por ataques no dejan de ser "casos puntuales", aunque reconocen un pequeño repunte de las llamadas para denunciar las molestias ocasionadas por una especie a la que los vecinos ya se refieren como "plaga".

Las formas de proceder también despiertan reacciones dispares entre expertos y residentes. Aunque algunos vecinos piden el traslado de los nidos, los expertos aseguran que no es la mejor idea: "Son contraproducentes, incluso rozan la ilegalidad". Desde el SEO también insisten en que el Principado cuenta con un centro de recuperación para estos animales y, a pesar de ello, López afirma que "no se están haciendo cargo". Tanto es así que son varios los habitantes de Oviedo que ya han denunciado públicamente a través de sus redes sociales que se han encontrado algún ejemplar herido y desde la Administración "se lavan las manos" y no se hacen cargo de curarlo.

Suscríbete para seguir leyendo